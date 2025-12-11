Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Церковный календарь на январь 2026 — какая новая дата Крещения

Церковный календарь на январь 2026 — какая новая дата Крещения

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 06:01
Церковный календарь на январь 2026 — когда Крещение и Обрезание Господне
Женщина со свечой в церкви. Фото: google.com

Традиционно первый месяц года богат на большие религиозные праздники и даты. В январе 2026 года мы будем встречать одно событие за другим: Обрезание Господне, День святителя Василия Великого, Крещение Господне, Собор Иоанна Предтечи, а также День Татьяны и праздник Трех Святых.

Новини.LIVE делится подробным православным календарем праздников на январь 2026 года, чтобы вы не пропустили важнейшие события первого месяца.

Реклама
Читайте также:

Церковный календарь на январь 2026 — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Как известно, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. Поэтому даты непереходных православных праздников сместились на 13 дней раньше.

Церковный календарь на каждый день на первый месяц года:

  • 1 январяОбрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.
  • 2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
  • 3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордея.
  • 4 января — Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
  • 5 январяКрещенский Сочельник, пророка Михея.
  • 6 январяБогоявление Господне, Крещение Господне.
  • 7 январяСобор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 8 января — преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
  • 9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
  • 10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
  • 11 января — преподобного Феодосия Великого.
  • 12 январямученицы Татьяны Римской (Татьянин день), святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
  • 13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
  • 14 январяравноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
  • 15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
  • 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.
  • 17 января — преподобного Антония Великого.
  • 18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
  • 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
  • 20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.
  • 21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
  • 22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
  • 23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
  • 24 января — преподобной Ксении.
  • 25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
  • 26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
  • 27 января — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
  • 28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского.
  • 29 января — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
  • 30 январяСобор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (праздник Трех Святых), преподобного Зинона, постника Печерского.
  • 31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

 

Церковный календарь на январь 2026 — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
Украинские верующие в церкви. Фото: pomisna.info

Когда пост в январе 2026 года

В январе есть только один пост и он однодневный — 5 января. Он приходится на Сочельник перед Крещением. Верующим, которые придерживаются поста, категорически запрещено в этот день есть мясо, яйца, морепродукты и молочные продукты. Также необходимо воздерживаться от употребления алкоголя и громких празднований. Крещенский Сочельник — время тишины и молитвы.

Стоит добавить, что в народе 5 января называли Голодной кутьей. Традиционно готовили так называемую голодную кутью — зерно, сваренное на воде, с добавлением меда. Есть садились только вечером, когда на небе восходила первая звезда.

 

Когда пост в январе 2026 года
Хозяйка готовит кутью. Фото: Суспільне Черкаси

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных и международных праздников на январь 2026 года.

праздники календарь Крещение январь Обрезание Господне 2026 год
София Сурай - Редактор
Автор:
София Сурай
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации