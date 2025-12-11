Церковный календарь на январь 2026 — когда Крещение и Обрезание Господне

Церковный календарь на январь 2026 — какая новая дата Крещения
Традиционно первый месяц года богат на большие религиозные праздники и даты. В январе 2026 года мы будем встречать одно событие за другим: Обрезание Господне, День святителя Василия Великого, Крещение Господне, Собор Иоанна Предтечи, а также День Татьяны и праздник Трех Святых.
Новини.LIVE делится подробным православным календарем праздников на январь 2026 года, чтобы вы не пропустили важнейшие события первого месяца.
Церковный календарь на январь 2026 — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
Как известно, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. Поэтому даты непереходных православных праздников сместились на 13 дней раньше.
Церковный календарь на каждый день на первый месяц года:
- 1 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.
- 2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
- 3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордея.
- 4 января — Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
- 5 января — Крещенский Сочельник, пророка Михея.
- 6 января — Богоявление Господне, Крещение Господне.
- 7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 8 января — преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.
- 9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.
- 10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
- 11 января — преподобного Феодосия Великого.
- 12 января — мученицы Татьяны Римской (Татьянин день), святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
- 13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
- 14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
- 15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
- 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.
- 17 января — преподобного Антония Великого.
- 18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
- 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
- 20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.
- 21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
- 22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
- 23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
- 24 января — преподобной Ксении.
- 25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
- 26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
- 27 января — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
- 28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского.
- 29 января — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
- 30 января — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (праздник Трех Святых), преподобного Зинона, постника Печерского.
- 31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
Когда пост в январе 2026 года
В январе есть только один пост и он однодневный — 5 января. Он приходится на Сочельник перед Крещением. Верующим, которые придерживаются поста, категорически запрещено в этот день есть мясо, яйца, морепродукты и молочные продукты. Также необходимо воздерживаться от употребления алкоголя и громких празднований. Крещенский Сочельник — время тишины и молитвы.
Стоит добавить, что в народе 5 января называли Голодной кутьей. Традиционно готовили так называемую голодную кутью — зерно, сваренное на воде, с добавлением меда. Есть садились только вечером, когда на небе восходила первая звезда.
Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных и международных праздников на январь 2026 года.
