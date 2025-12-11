Церковный календарь на январь 2026 — когда Крещение и Обрезание Господне

Женщина со свечой в церкви. Фото: google.com

Традиционно первый месяц года богат на большие религиозные праздники и даты. В январе 2026 года мы будем встречать одно событие за другим: Обрезание Господне, День святителя Василия Великого, Крещение Господне, Собор Иоанна Предтечи, а также День Татьяны и праздник Трех Святых.

Новини.LIVE делится подробным православным календарем праздников на январь 2026 года, чтобы вы не пропустили важнейшие события первого месяца.

Реклама

Читайте также:

Церковный календарь на январь 2026 — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Как известно, Православная церковь Украины с 1 сентября 2023 года перешла на новоюлианский церковный календарь. Поэтому даты непереходных православных праздников сместились на 13 дней раньше.

Церковный календарь на каждый день на первый месяц года:

1 января — Обрезание Господне, святителя Василия Великого , преподобного Амфилохия Почаевского.

— , преподобного Амфилохия Почаевского. 2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

— преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского. 3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордея.

— святого пророка Малахии, святого мученика Гордея. 4 января — Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

— Собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского. 5 января — Крещенский Сочельник , пророка Михея.

— , пророка Михея. 6 января — Богоявление Господне, Крещение Господне .

— . 7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна .

— . 8 января — преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских.

— преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских. 9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца.

— мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, Чудотворца. 10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

— святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского. 11 января — преподобного Феодосия Великого.

— преподобного Феодосия Великого. 12 января — мученицы Татьяны Римской (Татьянин день) , святителя Саввы I, архиепископа Сербского.

— , святителя Саввы I, архиепископа Сербского. 13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.

— мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского. 14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии .

— . 15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.

— преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского. 16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.

— поклонение честным веригам апостола Петра. 17 января — преподобного Антония Великого.

— преподобного Антония Великого. 18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

— святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских. 19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.

— преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского. 20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.

— преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы. 21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

— преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского. 22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

— святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона. 23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.

— священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина. 24 января — преподобной Ксении.

— преподобной Ксении. 25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

— святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. 26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

— преподобных Ксенофонта Константинопольского, жены его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. 27 января — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста .

— . 28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского.

— преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского. 29 января — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.

— перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского. 30 января — Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (праздник Трех Святых) , преподобного Зинона, постника Печерского.

— , преподобного Зинона, постника Печерского. 31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Украинские верующие в церкви. Фото: pomisna.info

Когда пост в январе 2026 года

В январе есть только один пост и он однодневный — 5 января. Он приходится на Сочельник перед Крещением. Верующим, которые придерживаются поста, категорически запрещено в этот день есть мясо, яйца, морепродукты и молочные продукты. Также необходимо воздерживаться от употребления алкоголя и громких празднований. Крещенский Сочельник — время тишины и молитвы.

Стоит добавить, что в народе 5 января называли Голодной кутьей. Традиционно готовили так называемую голодную кутью — зерно, сваренное на воде, с добавлением меда. Есть садились только вечером, когда на небе восходила первая звезда.

Хозяйка готовит кутью. Фото: Суспільне Черкаси

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных и международных праздников на январь 2026 года.