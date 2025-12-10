Когда колядуют, щедруют и засевают в Украине — главные даты 2025-2026

Украинцы отмечают Рождество Христово во Львове. Фото: ukrainer.net

Зимние праздники на носу. Уже скоро украинцы будут встречать Сочельник, Рождество, Новый год и Маланку — даты, полные света, добра и особых древних обрядов. Именно в этот период дома наполняются улыбками, смехом, пением и звонкими голосами колядников, щедривников и засевальщиков. Но когда именно следует колядовать, щедровать, а когда засевать.

Новини.LIVE делится датами по новому церковному календарю, а также особыми традициями и обрядами, которые присущи только нам.

Как известно, в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому часть дат изменилась. Соответственно сезон 2025-2026 мы будем встречать по новому церковному календарю.

Когда в Украине колядуют

Колядки — обрядовые песни, которые прославляют рождение Спасителя. Также они содержат пожелания добра, мира и благословения для хозяев дома, к которым пришли колядники. Колядовать могут все — от детей до взрослых, ведь этот обряд призван объединять поколения.

Главный период колядования связан с Рождеством:

вечер 24 декабря — Сочельник;

— Сочельник; утро 25 декабря — Рождество Христово.

Во многих областях Украины колядование продолжается еще несколько дней после Рождества.

Для тех, кто празднует по старому стилю:

вечер 6 января — Сочельник;

утро 7 января — Рождество.

Украинцы отмечают Щедрый вечер. Фото: ЕРА

Когда щедруют украинцы

Щедрование традиционно происходит на Щедрый вечер и праздник Маланки — 31 декабря (13 января по старому стилю).

В щедривках всегда звучат пожелания богатства, щедрости и хорошего урожая. Щедруют преимущественно девушки, тогда как ребята водят Маланку — театрализованный обряд с костюмами, шутками и веселыми сценками. Среди персонажей традиционно появляются Маланка, Василий, Коза, Цыган, Смерть — все они несут хозяевам добрые слова и праздничное настроение.

Маланка и Василий. Фото: ukrainer.net

Когда засевают в Украине — традиция, приносящая удачу

Засевание — древний обряд, который символизирует начало нового года, плодородие и благополучие. Происходит он 1 января (14 января раньше) — праздник Василия, или Новый год. Засевают хозяев дома исключительно мальчики и мужчины, желая здоровья, достатка и удачи. Зерно, которым засевают, специально готовят заранее, ведь оно символизирует благополучие на весь следующий год.

Засевать можно пшеницей, рожью, ячменем, гречкой, овсом. Категорически нельзя использовать горох, просо, пшено, ведь они, по верованиям, приносят слезы.

Традиция засевать на праздник Василия. Фото: google.com

