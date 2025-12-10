Видео
Видео

Когда украинцы колядуют, щедруют и засевают — новые даты

Когда украинцы колядуют, щедруют и засевают — новые даты

Дата публикации 10 декабря 2025 10:13
Когда колядуют, щедруют и засевают в Украине — главные даты 2025-2026
Украинцы отмечают Рождество Христово во Львове. Фото: ukrainer.net

Зимние праздники на носу. Уже скоро украинцы будут встречать Сочельник, Рождество, Новый год и Маланку — даты, полные света, добра и особых древних обрядов. Именно в этот период дома наполняются улыбками, смехом, пением и звонкими голосами колядников, щедривников и засевальщиков. Но когда именно следует колядовать, щедровать, а когда засевать.

Новини.LIVE делится датами по новому церковному календарю, а также особыми традициями и обрядами, которые присущи только нам.

Как известно, в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому часть дат изменилась. Соответственно сезон 2025-2026 мы будем встречать по новому церковному календарю.

Когда в Украине колядуют

Колядки — обрядовые песни, которые прославляют рождение Спасителя. Также они содержат пожелания добра, мира и благословения для хозяев дома, к которым пришли колядники. Колядовать могут все — от детей до взрослых, ведь этот обряд призван объединять поколения.

Главный период колядования связан с Рождеством:

  • вечер 24 декабря — Сочельник;
  • утро 25 декабря — Рождество Христово.

Во многих областях Украины колядование продолжается еще несколько дней после Рождества.

Для тех, кто празднует по старому стилю:

  • вечер 6 января — Сочельник;
  • утро 7 января — Рождество.

 

Когда в Украине колядуют
Украинцы отмечают Щедрый вечер. Фото: ЕРА

Когда щедруют украинцы

Щедрование традиционно происходит на Щедрый вечер и праздник Маланки — 31 декабря (13 января по старому стилю).

В щедривках всегда звучат пожелания богатства, щедрости и хорошего урожая. Щедруют преимущественно девушки, тогда как ребята водят Маланку — театрализованный обряд с костюмами, шутками и веселыми сценками. Среди персонажей традиционно появляются Маланка, Василий, Коза, Цыган, Смерть — все они несут хозяевам добрые слова и праздничное настроение.

 

Когда щедруют украинцы
Маланка и Василий. Фото: ukrainer.net

Когда засевают в Украине — традиция, приносящая удачу

Засевание — древний обряд, который символизирует начало нового года, плодородие и благополучие. Происходит он 1 января (14 января раньше) — праздник Василия, или Новый год. Засевают хозяев дома исключительно мальчики и мужчины, желая здоровья, достатка и удачи. Зерно, которым засевают, специально готовят заранее, ведь оно символизирует благополучие на весь следующий год.

Засевать можно пшеницей, рожью, ячменем, гречкой, овсом. Категорически нельзя использовать горох, просо, пшено, ведь они, по верованиям, приносят слезы.

 

Когда засевают в Украине — традиция, приносящая удачу
Традиция засевать на праздник Василия. Фото: google.com

праздники Рождество щедрование колядование засевание Новый год 2026
София Сурай - Редактор
Автор:
София Сурай
