Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Календарь праздников на январь 2026 — когда и сколько отдохнем

Календарь праздников на январь 2026 — когда и сколько отдохнем

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 06:01
Календарь праздников на январь 2026 — сколько выходных и какие важные даты встретим
Украинцы отмечают День Соборности. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Январь 2026 года богат не только на праздники, но и на важные памятные даты. В первый месяц нового года мы будем встречать День Соборности Украины, День утверждения Государственного Флага Украины. В то же время мы будем чествовать защитников Донецкого аэропорта, жертв Холокоста и вспоминать героическую битву под Крутами.

Новини.LIVE делится с Вами календарем праздников на январь 2026 года, чтобы вы не пропустили главные события первого месяца нового года.

Реклама
Читайте также:

Выходные и рабочие дни в январе 2026 года — сколько и когда будем отдыхать

Несмотря на большое количество государственных праздников, дополнительных выходных у украинцев не будет из-за военного положения. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Традиционно в январе будет 31 день, из них:

  • рабочие — 22;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 9.

Выходными во второй месяц зимы станут такие даты:

  • 3 и 4 января;
  • 10 и 11 января;
  • 17 и 18 января;
  • 24 и 25 января;
  • 31 января.

 

Выходные и рабочие дни в январе 2026 года — сколько и когда будем отдыхать
Девушка записывает даты в дневник. Фото: freepik.com

Календарь праздников и памятных дат на январь 2026 года — что отмечаем

Полный перечень государственных, профессиональных, международных праздников и памятных дат на январь 2026 года:

  • 1 январяНовый год, День Всемирных молитв за мир, День общественного достояния, День авторского права.
  • 2 января — Кошачий новый год, День безопасности путешествий домашних животных, День научной фантастики, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День фуршета.
  • 3 января — День рождения соломинки для коктейлей, День сна или Праздник сна, День Д.Р.Р. Толкина, Международный день здоровья души и тела.
  • 4 января — Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона, Всемирный день гипноза.
  • 5 января — Международный разгрузочный день, День диалога.
  • 6 января — Всемирный день детей-сирот войны, День технологий, День уборки елки, День объятий.
  • 7 января — Международный день программистов.
  • 8 января — Всемирный день машинописи, День вращения Земли.
  • 9 января — Международный день хореографа.
  • 10 января — Всемирный день метро, День почитания комнатных растений, День горького шоколада, День сокращения расходов на электроэнергию.
  • 11 января — Всемирный день "Спасибо", День осведомленности о болезни Педжета.
  • 12 января — День украинского политзаключенного, День упорной работы.
  • 13 января — День общественного радиовещания, День исполнения мечты, День наклейки, День резиновой утки.
  • 14 января — Всемирного дня логики, Новый год (старый стиль).
  • 15 января — День рождения Википедии.
  • 16 январяВсеукраинский день памяти Героев-воинов "Киборгов", Всемирный день группы The Beatles, День ледника.
  • 17 января — Всемирный день снега.
  • 20 январяДень памяти защитников Донецкого аэропорта, День Автономной Республики Крым.
  • 21 января — Международный день объятий.
  • 22 январяДень Соборности Украины.
  • 23 января — День ручного письма, День осведомленности о материнском здоровье.
  • 24 январяДень внешней разведки Украины, Международный день образования, День распространения информации о синдроме Мебиуса.
  • 25 января — Международный день без интернета.
  • 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день экологического образования.
  • 27 январяМеждународный день памяти жертв Холокоста.
  • 28 январяДень утверждения Государственного Флага Украины, Международный день защиты персональных данных, Всемирный день общественной активности, День открытия Антарктиды.
  • 29 январяДень памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны, День изобретения автомобиля (бензинового), День памяти NASA, Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.
  • 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.
  • 31 января — Международный день ювелира.

Ранее мы рассказывали, когда встретим День зимнего солнцестояния и что это событие означает.

Также, мы писали, на какой день недели выпадет Рождество и что стоит сделать перед праздником.

праздники выходные День Соборности Украины календарь январь 2026 год
София Сурай - Редактор
Автор:
София Сурай
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации