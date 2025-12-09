Календарь праздников на январь 2026 — сколько выходных и какие важные даты встретим

Украинцы отмечают День Соборности. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Январь 2026 года богат не только на праздники, но и на важные памятные даты. В первый месяц нового года мы будем встречать День Соборности Украины, День утверждения Государственного Флага Украины. В то же время мы будем чествовать защитников Донецкого аэропорта, жертв Холокоста и вспоминать героическую битву под Крутами.

календарем праздников на январь 2026 года, чтобы вы не пропустили главные события первого месяца нового года.

Несмотря на большое количество государственных праздников, дополнительных выходных у украинцев не будет из-за военного положения. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Традиционно в январе будет 31 день, из них:

рабочие — 22;

выходные (суббота и воскресенье) — 9.

Выходными во второй месяц зимы станут такие даты:

3 и 4 января;

10 и 11 января;

17 и 18 января;

24 и 25 января;

31 января.

Девушка записывает даты в дневник. Фото: freepik.com

Календарь праздников и памятных дат на январь 2026 года — что отмечаем

Полный перечень государственных, профессиональных, международных праздников и памятных дат на январь 2026 года:

1 января — Новый год , День Всемирных молитв за мир, День общественного достояния, День авторского права.

— , День Всемирных молитв за мир, День общественного достояния, День авторского права. 2 января — Кошачий новый год, День безопасности путешествий домашних животных, День научной фантастики, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День фуршета.

— Кошачий новый год, День безопасности путешествий домашних животных, День научной фантастики, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День фуршета. 3 января — День рождения соломинки для коктейлей, День сна или Праздник сна, День Д.Р.Р. Толкина, Международный день здоровья души и тела.

— День рождения соломинки для коктейлей, День сна или Праздник сна, День Д.Р.Р. Толкина, Международный день здоровья души и тела. 4 января — Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона, Всемирный день гипноза.

— Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона, Всемирный день гипноза. 5 января — Международный разгрузочный день, День диалога.

— Международный разгрузочный день, День диалога. 6 января — Всемирный день детей-сирот войны, День технологий, День уборки елки, День объятий.

— Всемирный день детей-сирот войны, День технологий, День уборки елки, День объятий. 7 января — Международный день программистов.

— Международный день программистов. 8 января — Всемирный день машинописи, День вращения Земли.

— Всемирный день машинописи, День вращения Земли. 9 января — Международный день хореографа.

— Международный день хореографа. 10 января — Всемирный день метро, День почитания комнатных растений, День горького шоколада, День сокращения расходов на электроэнергию.

— Всемирный день метро, День почитания комнатных растений, День горького шоколада, День сокращения расходов на электроэнергию. 11 января — Всемирный день "Спасибо", День осведомленности о болезни Педжета.

— Всемирный день "Спасибо", День осведомленности о болезни Педжета. 12 января — День украинского политзаключенного, День упорной работы.

— День украинского политзаключенного, День упорной работы. 13 января — День общественного радиовещания, День исполнения мечты, День наклейки, День резиновой утки.

— День общественного радиовещания, День исполнения мечты, День наклейки, День резиновой утки. 14 января — Всемирного дня логики, Новый год (старый стиль).

— Всемирного дня логики, Новый год (старый стиль). 15 января — День рождения Википедии.

— День рождения Википедии. 16 января — Всеукраинский день памяти Героев-воинов — "Киборгов", Всемирный день группы The Beatles, День ледника.

— — Всемирный день группы The Beatles, День ледника. 17 января — Всемирный день снега.

— Всемирный день снега. 20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта , День Автономной Республики Крым .

— , . 21 января — Международный день объятий.

— Международный день объятий. 22 января — День Соборности Украины .

— . 23 января — День ручного письма, День осведомленности о материнском здоровье.

— День ручного письма, День осведомленности о материнском здоровье. 24 января — День внешней разведки Украины , Международный день образования, День распространения информации о синдроме Мебиуса.

— , Международный день образования, День распространения информации о синдроме Мебиуса. 25 января — Международный день без интернета.

— Международный день без интернета. 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день экологического образования.

— Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день экологического образования. 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста .

— . 28 января — День утверждения Государственного Флага Украины , Международный день защиты персональных данных, Всемирный день общественной активности, День открытия Антарктиды.

— , Международный день защиты персональных данных, Всемирный день общественной активности, День открытия Антарктиды. 29 января — День памяти Героев Крут , День работника пожарной охраны, День изобретения автомобиля (бензинового), День памяти NASA, Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.

— , День работника пожарной охраны, День изобретения автомобиля (бензинового), День памяти NASA, Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины .

. 31 января — Международный день ювелира.

