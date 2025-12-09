Календарь праздников на январь 2026 — сколько выходных и какие важные даты встретим

Календарь праздников на январь 2026 — когда и сколько отдохнем
Январь 2026 года богат не только на праздники, но и на важные памятные даты. В первый месяц нового года мы будем встречать День Соборности Украины, День утверждения Государственного Флага Украины. В то же время мы будем чествовать защитников Донецкого аэропорта, жертв Холокоста и вспоминать героическую битву под Крутами.
Новини.LIVE делится с Вами календарем праздников на январь 2026 года, чтобы вы не пропустили главные события первого месяца нового года.
Выходные и рабочие дни в январе 2026 года — сколько и когда будем отдыхать
Несмотря на большое количество государственных праздников, дополнительных выходных у украинцев не будет из-за военного положения. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Традиционно в январе будет 31 день, из них:
- рабочие — 22;
- выходные (суббота и воскресенье) — 9.
Выходными во второй месяц зимы станут такие даты:
- 3 и 4 января;
- 10 и 11 января;
- 17 и 18 января;
- 24 и 25 января;
- 31 января.
Календарь праздников и памятных дат на январь 2026 года — что отмечаем
Полный перечень государственных, профессиональных, международных праздников и памятных дат на январь 2026 года:
- 1 января — Новый год, День Всемирных молитв за мир, День общественного достояния, День авторского права.
- 2 января — Кошачий новый год, День безопасности путешествий домашних животных, День научной фантастики, День мотивации и вдохновения, Всемирный день интроверта, День фуршета.
- 3 января — День рождения соломинки для коктейлей, День сна или Праздник сна, День Д.Р.Р. Толкина, Международный день здоровья души и тела.
- 4 января — Всемирный день азбуки Брайля, День Ньютона, Всемирный день гипноза.
- 5 января — Международный разгрузочный день, День диалога.
- 6 января — Всемирный день детей-сирот войны, День технологий, День уборки елки, День объятий.
- 7 января — Международный день программистов.
- 8 января — Всемирный день машинописи, День вращения Земли.
- 9 января — Международный день хореографа.
- 10 января — Всемирный день метро, День почитания комнатных растений, День горького шоколада, День сокращения расходов на электроэнергию.
- 11 января — Всемирный день "Спасибо", День осведомленности о болезни Педжета.
- 12 января — День украинского политзаключенного, День упорной работы.
- 13 января — День общественного радиовещания, День исполнения мечты, День наклейки, День резиновой утки.
- 14 января — Всемирного дня логики, Новый год (старый стиль).
- 15 января — День рождения Википедии.
- 16 января — Всеукраинский день памяти Героев-воинов — "Киборгов", Всемирный день группы The Beatles, День ледника.
- 17 января — Всемирный день снега.
- 20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта, День Автономной Республики Крым.
- 21 января — Международный день объятий.
- 22 января — День Соборности Украины.
- 23 января — День ручного письма, День осведомленности о материнском здоровье.
- 24 января — День внешней разведки Украины, Международный день образования, День распространения информации о синдроме Мебиуса.
- 25 января — Международный день без интернета.
- 26 января — Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Всемирный день экологического образования.
- 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.
- 28 января — День утверждения Государственного Флага Украины, Международный день защиты персональных данных, Всемирный день общественной активности, День открытия Антарктиды.
- 29 января — День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны, День изобретения автомобиля (бензинового), День памяти NASA, Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны.
- 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.
- 31 января — Международный день ювелира.
