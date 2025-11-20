Когда День зимнего солнцестояния 2025 — дата, особенности и запреты

День зимнего солнцестояния 2025 — когда самая длинная ночь года
День зимнего солнцестояния — особый момент в календаре, когда ночь становится самой длинной в году, а день — самым коротким. По народным верованиям, это событие является символом победы света над тьмой, ведь после световой день начинает увеличиваться. В разных культурах зимнее солнцестояние связано с восстановлением, очищением и началом нового цикла. Поэтому многие люди считают, что этот день стоит встретить в правильном настроении, соблюдая определенные обычаи и запреты.
Новини.LIVE рассказывает, когда именно наступит зимнее солнцестояние 2025 года, что делает эту ночь особенной и как провести этот день, чтобы привлечь удачу.
Когда наступит зимнее солнцестояние 2025 года
Дата зимнего солнцестояния меняется каждый год и может приходиться на 20, 21 или 22 декабря. Это связано с особенностями движения Земли вокруг Солнца и високосными годами. В 2025 году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 17:03 по киевскому времени.
Именно в этот день в северном полушарии будет самая длинная ночь и самый короткий световой день. Зато в южном полушарии (Австралия, Южная Америка, Южная Африка) в этот же момент наступит летнее солнцестояние. В Киеве 21 декабря Солнце взойдет в 7:56 и зайдет в 15:56. Световой день продлится всего около 8 часов, а ночь — аж 16. Уже со следующих суток день начнет медленно добавлять минуты.
Почему дата меняется каждый год
Солнцестояние не имеет строго фиксированной даты. Причина в продолжительности тропического года — примерно 365,24 суток. Эту дробную часть компенсируют високосные годы, поэтому дата "прыгает" между 20, 21 и 22 декабря.
На изменение влияют также:
- прецессия — медленное смещение земной оси;
- вариации орбиты Земли;
- неравномерная скорость вращения планеты.
Однако в любом случае зимнее солнцестояние всегда приходится на третью декаду декабря.
День зимнего солнцестояния — особенности
Солнцестояние — это момент, когда Солнце достигает наибольшего отклонения от небесного экватора. Визуально для жителей северного полушария Солнце поднимается ниже всего над горизонтом. Научно это объясняется наклоном земной оси. Именно поэтому в разных широтах солнцестояние выглядит по-разному:
- на полярных территориях продолжается полярная ночь — Солнце не появляется вообще;
- в тропических регионах контраст между днем и ночью почти не заметен;
- в Украине контраст очень четкий: короткий холодный день и длинная ночь.
Традиции и народные верования зимнего солнцестояния
Наши предки воспринимали день зимнего солнцестояния как переломный момент года — рождение нового света. В ночь на солнцестояние праздновали Рождество Коляды, олицетворение молодого зимнего Солнца.
Главные традиции:
- украшение дома еловыми ветками;
- выпекание хлеба в форме солнца;
- очищение пространства от всего лишнего;
- ночные костры для символического "изгнания тьмы";
- обряд с горящими колесами — символ движения Солнца.
Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния 2025
Считалось, что в день самой длинной ночи сила тьмы особенно активна, поэтому надо вести себя осторожно. Нельзя:
- ссориться, конфликтовать или проявлять агрессию;
- брать деньги в долг — это сулит финансовые проблемы в течение года;
- начинать этот день в грязном доме;
- устраивать громкие гулянки и злоупотреблять алкоголем;
- держать при себе старые ненужные вещи — они задерживают новую энергию.
Также наши предки советовали не оставаться полностью наедине. День зимнего солнцестояния желательно провести рядом с теми, кто приносит в жизнь тепло.
День зимнего солнцестояния — что стоит сделать, чтобы привлечь удачу
Этот день имеет мощную энергетику, поэтому многие действия считаются особенно благоприятными. Рекомендуется:
- провести уборку, вымыть окна, избавиться от старых вещей;
- загадать желание на обновление и благополучие;
- выполнить простой ритуал очищения: написать все, от чего хотите освободиться, сжечь и отпустить пепел по ветру;
- украсить дом еловой веткой как оберегом;
- поделиться добром — щедрость в этот день считается двойным благословением.
Народные приметы в День зимнего солнцестояния
Наши предки внимательно следили за погодой в этот день и верили, что она может предсказать будущую зиму и весну. Главные приметы:
- Если иней на деревьях — к щедрому урожаю зерновых.
- Дождь в день солнцестояния — к дождливой весне.
- Сильный мороз — к мягкой и снежной зиме.
- Какой будет погода в этот день, такой будет и погода 31 декабря.
