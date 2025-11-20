Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День зимнего солнцестояния 2025 — когда самая длинная ночь года

День зимнего солнцестояния 2025 — когда самая длинная ночь года

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 20:23
обновлено: 20:25
Когда День зимнего солнцестояния 2025 — дата, особенности и запреты
Девушка наслаждается солнцем зимой. Фото: istockphoto.com

День зимнего солнцестояния — особый момент в календаре, когда ночь становится самой длинной в году, а день — самым коротким. По народным верованиям, это событие является символом победы света над тьмой, ведь после световой день начинает увеличиваться. В разных культурах зимнее солнцестояние связано с восстановлением, очищением и началом нового цикла. Поэтому многие люди считают, что этот день стоит встретить в правильном настроении, соблюдая определенные обычаи и запреты.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно наступит зимнее солнцестояние 2025 года, что делает эту ночь особенной и как провести этот день, чтобы привлечь удачу.

Реклама
Читайте также:

Когда наступит зимнее солнцестояние 2025 года

Дата зимнего солнцестояния меняется каждый год и может приходиться на 20, 21 или 22 декабря. Это связано с особенностями движения Земли вокруг Солнца и високосными годами. В 2025 году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 17:03 по киевскому времени.

Именно в этот день в северном полушарии будет самая длинная ночь и самый короткий световой день. Зато в южном полушарии (Австралия, Южная Америка, Южная Африка) в этот же момент наступит летнее солнцестояние. В Киеве 21 декабря Солнце взойдет в 7:56 и зайдет в 15:56. Световой день продлится всего около 8 часов, а ночь — аж 16. Уже со следующих суток день начнет медленно добавлять минуты.

 

Когда наступит зимнее солнцестояние 2025 года
Зимнее солнцестояние. Фото: Unsplash

Почему дата меняется каждый год

Солнцестояние не имеет строго фиксированной даты. Причина в продолжительности тропического года — примерно 365,24 суток. Эту дробную часть компенсируют високосные годы, поэтому дата "прыгает" между 20, 21 и 22 декабря.

На изменение влияют также:

  • прецессия — медленное смещение земной оси;
  • вариации орбиты Земли;
  • неравномерная скорость вращения планеты.

Однако в любом случае зимнее солнцестояние всегда приходится на третью декаду декабря.

День зимнего солнцестояния — особенности

Солнцестояние — это момент, когда Солнце достигает наибольшего отклонения от небесного экватора. Визуально для жителей северного полушария Солнце поднимается ниже всего над горизонтом. Научно это объясняется наклоном земной оси. Именно поэтому в разных широтах солнцестояние выглядит по-разному:

  • на полярных территориях продолжается полярная ночь — Солнце не появляется вообще;
  • в тропических регионах контраст между днем и ночью почти не заметен;
  • в Украине контраст очень четкий: короткий холодный день и длинная ночь.

 

День зимнего солнцестояния — особенности
День зимнего солнцестояния. Фото: abcnews.go.com

Традиции и народные верования зимнего солнцестояния

Наши предки воспринимали день зимнего солнцестояния как переломный момент года — рождение нового света. В ночь на солнцестояние праздновали Рождество Коляды, олицетворение молодого зимнего Солнца.

Главные традиции:

  • украшение дома еловыми ветками;
  • выпекание хлеба в форме солнца;
  • очищение пространства от всего лишнего;
  • ночные костры для символического "изгнания тьмы";
  • обряд с горящими колесами — символ движения Солнца.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния 2025

Считалось, что в день самой длинной ночи сила тьмы особенно активна, поэтому надо вести себя осторожно. Нельзя:

  • ссориться, конфликтовать или проявлять агрессию;
  • брать деньги в долг — это сулит финансовые проблемы в течение года;
  • начинать этот день в грязном доме;
  • устраивать громкие гулянки и злоупотреблять алкоголем;
  • держать при себе старые ненужные вещи — они задерживают новую энергию.

Также наши предки советовали не оставаться полностью наедине. День зимнего солнцестояния желательно провести рядом с теми, кто приносит в жизнь тепло.

 

День зимнего солнцестояния — что стоит сделать, чтобы привлечь удачу
Девушка наблюдает закат солнца. Фото: istockphoto.com

День зимнего солнцестояния — что стоит сделать, чтобы привлечь удачу

Этот день имеет мощную энергетику, поэтому многие действия считаются особенно благоприятными. Рекомендуется:

  • провести уборку, вымыть окна, избавиться от старых вещей;
  • загадать желание на обновление и благополучие;
  • выполнить простой ритуал очищения: написать все, от чего хотите освободиться, сжечь и отпустить пепел по ветру;
  • украсить дом еловой веткой как оберегом;
  • поделиться добром — щедрость в этот день считается двойным благословением.

Народные приметы в День зимнего солнцестояния

Наши предки внимательно следили за погодой в этот день и верили, что она может предсказать будущую зиму и весну. Главные приметы:

  • Если иней на деревьях — к щедрому урожаю зерновых.
  • Дождь в день солнцестояния — к дождливой весне.
  • Сильный мороз — к мягкой и снежной зиме.
  • Какой будет погода в этот день, такой будет и погода 31 декабря.

Ранее, мы писали, когда в Украине будут праздновать День Андрея Первозванного в 2025 году.

Напомним, мы рассказывали, на какой день недели выпадет Рождество и что стоит сделать перед праздником.

Также делимся с вами, на какой день недели приходится Новый год 2026.

традиции запреты дата зимнее солнцестояние 21 декабря
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации