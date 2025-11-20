Когда День зимнего солнцестояния 2025 — дата, особенности и запреты

Девушка наслаждается солнцем зимой. Фото: istockphoto.com

День зимнего солнцестояния — особый момент в календаре, когда ночь становится самой длинной в году, а день — самым коротким. По народным верованиям, это событие является символом победы света над тьмой, ведь после световой день начинает увеличиваться. В разных культурах зимнее солнцестояние связано с восстановлением, очищением и началом нового цикла. Поэтому многие люди считают, что этот день стоит встретить в правильном настроении, соблюдая определенные обычаи и запреты.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно наступит зимнее солнцестояние 2025 года, что делает эту ночь особенной и как провести этот день, чтобы привлечь удачу.

Реклама

Читайте также:

Когда наступит зимнее солнцестояние 2025 года

Дата зимнего солнцестояния меняется каждый год и может приходиться на 20, 21 или 22 декабря. Это связано с особенностями движения Земли вокруг Солнца и високосными годами. В 2025 году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 17:03 по киевскому времени.

Именно в этот день в северном полушарии будет самая длинная ночь и самый короткий световой день. Зато в южном полушарии (Австралия, Южная Америка, Южная Африка) в этот же момент наступит летнее солнцестояние. В Киеве 21 декабря Солнце взойдет в 7:56 и зайдет в 15:56. Световой день продлится всего около 8 часов, а ночь — аж 16. Уже со следующих суток день начнет медленно добавлять минуты.

Зимнее солнцестояние. Фото: Unsplash

Почему дата меняется каждый год

Солнцестояние не имеет строго фиксированной даты. Причина в продолжительности тропического года — примерно 365,24 суток. Эту дробную часть компенсируют високосные годы, поэтому дата "прыгает" между 20, 21 и 22 декабря.

На изменение влияют также:

прецессия — медленное смещение земной оси;

вариации орбиты Земли;

неравномерная скорость вращения планеты.

Однако в любом случае зимнее солнцестояние всегда приходится на третью декаду декабря.

День зимнего солнцестояния — особенности

Солнцестояние — это момент, когда Солнце достигает наибольшего отклонения от небесного экватора. Визуально для жителей северного полушария Солнце поднимается ниже всего над горизонтом. Научно это объясняется наклоном земной оси. Именно поэтому в разных широтах солнцестояние выглядит по-разному:

на полярных территориях продолжается полярная ночь — Солнце не появляется вообще;

в тропических регионах контраст между днем и ночью почти не заметен;

в Украине контраст очень четкий: короткий холодный день и длинная ночь.

День зимнего солнцестояния. Фото: abcnews.go.com

Традиции и народные верования зимнего солнцестояния

Наши предки воспринимали день зимнего солнцестояния как переломный момент года — рождение нового света. В ночь на солнцестояние праздновали Рождество Коляды, олицетворение молодого зимнего Солнца.

Главные традиции:

украшение дома еловыми ветками;

выпекание хлеба в форме солнца;

очищение пространства от всего лишнего;

ночные костры для символического "изгнания тьмы";

обряд с горящими колесами — символ движения Солнца.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния 2025

Считалось, что в день самой длинной ночи сила тьмы особенно активна, поэтому надо вести себя осторожно. Нельзя:

ссориться, конфликтовать или проявлять агрессию;

брать деньги в долг — это сулит финансовые проблемы в течение года;

начинать этот день в грязном доме;

устраивать громкие гулянки и злоупотреблять алкоголем;

держать при себе старые ненужные вещи — они задерживают новую энергию.

Также наши предки советовали не оставаться полностью наедине. День зимнего солнцестояния желательно провести рядом с теми, кто приносит в жизнь тепло.

Девушка наблюдает закат солнца. Фото: istockphoto.com

День зимнего солнцестояния — что стоит сделать, чтобы привлечь удачу

Этот день имеет мощную энергетику, поэтому многие действия считаются особенно благоприятными. Рекомендуется:

провести уборку, вымыть окна, избавиться от старых вещей;

загадать желание на обновление и благополучие;

выполнить простой ритуал очищения: написать все, от чего хотите освободиться, сжечь и отпустить пепел по ветру;

украсить дом еловой веткой как оберегом;

поделиться добром — щедрость в этот день считается двойным благословением.

Народные приметы в День зимнего солнцестояния

Наши предки внимательно следили за погодой в этот день и верили, что она может предсказать будущую зиму и весну. Главные приметы:

Если иней на деревьях — к щедрому урожаю зерновых.

Дождь в день солнцестояния — к дождливой весне.

Сильный мороз — к мягкой и снежной зиме.

Какой будет погода в этот день, такой будет и погода 31 декабря.

Ранее, мы писали, когда в Украине будут праздновать День Андрея Первозванного в 2025 году.

Напомним, мы рассказывали, на какой день недели выпадет Рождество и что стоит сделать перед праздником.

Также делимся с вами, на какой день недели приходится Новый год 2026.