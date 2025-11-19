Видео
Когда День Андрея 2025 — запомните новую дату большого праздника

19 ноября 2025
обновлено: 21:12
Когда День Андрея Первозванного 2025 — новая дата большого праздника
День Андрея Первозванного. Коллаж: Новини.LIVE

День Андрея Первозванного всегда был особенным для украинцев — этот большой праздник сочетает христианские традиции и магию древних народных обычаев, передающихся из поколения в поколение. Третий год подряд мы будем чествовать апостола в новую дату. Именно поэтому многим важно заранее знать, когда ждать этого дня.

Новини.LIVE рассказывает, когда в Украине будут праздновать День Андрея Первозванного в 2025 году, что означает этот праздник и какие традиции стоит знать каждому.

Читайте также:

Кто такой апостол Андрей и почему его называют Первозванным

Святой Андрей был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Назвали его Первозванным из-за того, что он первым откликнулся на призыв Спасителя и стал Его учеником. Андрей родился в Вифсаиде, работал рыбаком вместе с братом Симоном, который впоследствии стал апостолом Петром. Еще до встречи с Христом Андрей был учеником Иоанна Крестителя и стремился к духовной истине.

После Вознесения Иисуса Христа апостол отправился в миссионерские путешествия. Он проповедовал в Галилее, Фракии, Македонии, Греции и вдоль Черноморского побережья. По преданию, именно Андрей дошел до земель будущей Киевской Руси, поднялся на киевские холмы, установил крест и предсказал появление большого христианского города. Именно поэтому его считают духовным покровителем Украины.

Апостол известен многочисленными чудесами: он исцелял, воскрешал людей и спасал моряков, поэтому стал покровителем мореплавателей и рыбаков. Погиб мученической смертью — апостол был распят в Патрах около 67 года на косом кресте, позже названном Андреевским. Почитание святого на украинских землях началось очень рано — уже в 1086 году в Киеве возвели первую церковь в его честь по инициативе Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого.

 

Кто такой апостол Андрей и почему его называют Первозванным
Изображение Андрея Первозванного. Фото: google.com

Когда празднуют День Андрея Первозванного в 2025 году

По новому церковному календарю праздник отмечается 30 ноября, что на 13 дней раньше, чем было по старому календарю.

В тех общинах, которые продолжают придерживаться юлианского календаря, дата остается неизменной — 13 декабря.

Народные традиции и обычаи Дня Андрея Первозванного

В народе праздник имеет несколько названий — День святого Андрея или просто Андрея. Дата издавна сочетала в себе христианские и богатые народные обряды. Верующие традиционно идут в церковь, чтобы помолиться за благословение, счастливую семейную жизнь и защиту для рыбаков и мореплавателей. После посещения храма устраивают обед с постными, но сытными блюдами, ведь продолжается Рождественский пост.

Наши деды-прадеды устраивали в праздник вечерницы, а главной традицией было кусание калиты — круглого обрядового хлеба, символа солнца и бесконечности. Его подвешивали на веревке или длинной палке, а ребята должны были откусить кусочек, преодолевая шутки и препятствия от "пана Калитинского", который стережет хлеб, отгоняя всех квачем с сажей. Тот, кто сумеет откусить калиту, по народному поверью, вскоре женится.

 

Народные традиции и обычаи Дня Андрея Первозванного
Обрядовый хлеб калита. Фото: google.com

Ночь перед Андреем считалась особенной. Девушки собирались, чтобы погадать. Часто в эту дату угощали пампушками собаку или кота: чью съедят первой, та и выйдет замуж раньше. Чтобы увидеть во сне суженого, под подушку клали кутью, зеркало, нож или мелкий предмет, связанный с парнем, который нравится.

Предлагаем ознакомиться с полным церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года.

Напомним, мы рассказывали, на какой день недели выпадет Рождество и что стоит сделать перед большим праздником.

Также мы писали, на какой день недели приходится Новый год 2026.

церковь религия праздник дата 30 ноября
Светлана Конюшенко
Автор:
Светлана Конюшенко
