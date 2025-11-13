Видео
Главная Праздники Святого Николая 2025 — когда встретим праздник добра и подарков

Святого Николая 2025 — когда встретим праздник добра и подарков

Дата публикации 13 ноября 2025 23:30
обновлено: 23:25
Когда Святого Николая 2025 — новая дата, день недели и будет ли выходной в Украине
Святой Николай заглядывает в окно. Фото: facebook.com/St.Mykolay

День Святого Николая — особая праздничная дата, когда украинские дома наполняются теплом, ожиданием чуда и надеждой. Именно в этот день дети просыпаются с мыслью о подарке под подушкой, а взрослые вспоминают о силе маленьких добрых поступков.

Новини.LIVE рассказывает, когда же ждать День Святого Николая в 2025 году и как провести праздник.

Когда День Святого Николая 2025 — новая дата и день недели

Святой Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в украинской традиции. Епископ Николай Мирликийский был реальной исторической фигурой: церковные тексты и предания вспоминают его милосердие, помощь обездоленным, чудеса исцеления, освобождение невинно осужденных.

В христианстве святого Николая почитают дважды в год:

  • 22 мая (9 мая по старому стилю) — это день перенесения его мощей, который также имеет большое значение для верующих.
  • 6 декабря (19 декабря по старому стилю) — основной день памяти.

С 2023 года Православная церковь Украины и большинство верующих перешли на новый календарь, где все даты смещены на 13 дней. Именно поэтому уже третий год подряд День святого Николая официально отмечают 6 декабря, и в 2025 году эта дата приходится на субботу.

До реформы церковного календаря украинцы привыкли праздновать 19 декабря. В 2025 году эта дата приходится на пятницу.

Важно знать, что независимо от того, по какой традиции вы почитаете святого — 6 или 19 декабря — дополнительного выходного в Украине не будет, ведь этот праздник не входит в перечень государственных.

 

Когда День Святого Николая 2025 — новая дата и день недели
Святой Николай во Львове. Фото: shutterstock.com

Как празднуют День Святого Николая в Украине

Украинские семьи из поколения в поколение передают любовь к этому празднику. Особенно ждут его дети, ведь именно в ночь на Николая добрый Чудотворец, по поверьям, приходит к каждому ребенку и оставляет подарок под подушкой.

Однако традиции не ограничиваются только детской радостью. В этот день часто посещают богослужения, помогают нуждающимся и заботятся о ближних — так чествуют милосердие, которым прославился сам святой. Благотворительность стала важной частью празднования: украинцы дарят подарки детям-сиротам, поддерживают военных, приобщаются к волонтерским инициативам.

Этот праздник учит единству, добрым делам и вере в чудо. Во время войны эти простые истины приобретают особую ценность — они помогают держаться вместе и сохранять надежду.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
