Когда Святого Николая 2025 — новая дата, день недели и будет ли выходной в Украине

Святого Николая 2025 — когда встретим праздник добра и подарков
День Святого Николая — особая праздничная дата, когда украинские дома наполняются теплом, ожиданием чуда и надеждой. Именно в этот день дети просыпаются с мыслью о подарке под подушкой, а взрослые вспоминают о силе маленьких добрых поступков.
Новини.LIVE рассказывает, когда же ждать День Святого Николая в 2025 году и как провести праздник.
Когда День Святого Николая 2025 — новая дата и день недели
Святой Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в украинской традиции. Епископ Николай Мирликийский был реальной исторической фигурой: церковные тексты и предания вспоминают его милосердие, помощь обездоленным, чудеса исцеления, освобождение невинно осужденных.
В христианстве святого Николая почитают дважды в год:
- 22 мая (9 мая по старому стилю) — это день перенесения его мощей, который также имеет большое значение для верующих.
- 6 декабря (19 декабря по старому стилю) — основной день памяти.
С 2023 года Православная церковь Украины и большинство верующих перешли на новый календарь, где все даты смещены на 13 дней. Именно поэтому уже третий год подряд День святого Николая официально отмечают 6 декабря, и в 2025 году эта дата приходится на субботу.
До реформы церковного календаря украинцы привыкли праздновать 19 декабря. В 2025 году эта дата приходится на пятницу.
Важно знать, что независимо от того, по какой традиции вы почитаете святого — 6 или 19 декабря — дополнительного выходного в Украине не будет, ведь этот праздник не входит в перечень государственных.
Как празднуют День Святого Николая в Украине
Украинские семьи из поколения в поколение передают любовь к этому празднику. Особенно ждут его дети, ведь именно в ночь на Николая добрый Чудотворец, по поверьям, приходит к каждому ребенку и оставляет подарок под подушкой.
Однако традиции не ограничиваются только детской радостью. В этот день часто посещают богослужения, помогают нуждающимся и заботятся о ближних — так чествуют милосердие, которым прославился сам святой. Благотворительность стала важной частью празднования: украинцы дарят подарки детям-сиротам, поддерживают военных, приобщаются к волонтерским инициативам.
Этот праздник учит единству, добрым делам и вере в чудо. Во время войны эти простые истины приобретают особую ценность — они помогают держаться вместе и сохранять надежду.
