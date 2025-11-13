Коли Святого Миколая 2025 — нова дата, день тижня і чи буде вихідний в Україні

Святий Миколай заглядає у вікно. Фото: facebook.com/St.Mykolay

День Святого Миколая — особлива святкова дата, коли українські домівки наповнюються теплом, очікуванням дива та надією. Саме цього дня діти прокидаються з думкою про подарунок під подушкою, а дорослі згадують про силу маленьких добрих вчинків.

розповідає, коли ж саме чекати День Святого Миколая 2025 року та як провести свято.

Коли День Святого Миколая 2025 року — нова дата та день тижня

Святий Миколай Чудотворець — один із найбільш шанованих святих в українській традиції. Єпископ Миколай Мирлікійський був реальною історичною постаттю: церковні тексти та перекази згадують його милосердя, допомогу знедоленим, чудеса зцілення, визволення невинно засуджених.

У християнстві святого Миколая вшановують двічі на рік:

22 травня (9 травня за старим стилем) — це день перенесення його мощей, який також має велике значення для віруючих.

(9 травня за старим стилем) — це день перенесення його мощей, який також має велике значення для віруючих. 6 грудня (19 грудня за старим стилем) — основний день пам'яті.

Від 2023 року Православна церква України та більшість вірян перейшли на новий календар, де всі дати зміщені на 13 днів. Саме тому вже третій рік поспіль День святого Миколая офіційно відзначають 6 грудня, і в 2025 році ця дата припадає на суботу.

До реформи церковного календаря українці звикли святкувати 19 грудня. У 2025 році ця дата припадає на п'ятницю.

Важливо знати, що незалежно від того, за якою традицією ви вшановуєте святого — 6 чи 19 грудня — додаткового вихідного в Україні не буде, адже це свято не входить до переліку державних.

Святий Миколай у Львові. Фото: shutterstock.com

Як святкують День Святого Миколая в Україні

Українські родини з покоління в покоління передають любов до цього свята. Особливо чекають його діти, адже саме в ніч на Миколая добрий Чудотворець, за повір'ями, приходить до кожної дитини та залишає подарунок під подушкою.

Однак традиції не обмежуються лише дитячою радістю. У цей день часто відвідують богослужіння, допомагають нужденним і дбають про ближніх — так вшановують милосердя, яким прославився сам святий. Благодійність стала важливою частиною святкування: українці дарують подарунки дітям-сиротам, підтримують військових, долучаються до волонтерських ініціатив.

Це свято вчить єдності, добрих справ і віри в диво. Під час війни ці прості істини набувають особливої цінності — вони допомагають триматися разом і зберігати надію.

