Главная Праздники Рождественский пост — ежедневные молитвы, дарящие веру и силу

Рождественский пост — ежедневные молитвы, дарящие веру и силу

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 07:01
обновлено: 06:15
Рождественский пост 2025 — молитвы на каждый день, которые укрепят дух и веру
Девушка молится в церкви. Фото: shutterstock.com

Рождественский пост — это не просто период воздержания от скоромной пищи, а время, когда каждый верующий должен остановиться, отложить мирскую жизнь, чтобы услышать голос Бога. Именно в эти дни сердце открывается для тишины, молитвы и внутреннего обновления. Важно найти слова, которые укрепляют веру, дают покой и наполняют сердце благодарностью.

Новини.LIVE собрали молитвы, которые можно читать ежедневно, чтобы пройти Рождественский пост с достоинством, внутренней опорой и глубоким духовным равновесием.

В 2025 году Рождественский пост начинается 15 ноября по новому стилю (или 28 ноября по старому) и продлится до Сочельника — 24 декабря по новому стилю (или до 6 января 2026 года по старому стилю). В народе его называют Филипповым, ведь он начинается на следующий день после чествования апостола Филиппа.

Продолжительность в сорок дней имеет особый духовный смысл — это символ сорокадневного пребывания Спасителя в пустыне. В церковной традиции этот пост еще называют Малой Четыредесятницей, подчеркивая его подготовительное и очистительное значение перед праздником Рождества Христова.

 

Коли починається і закінчується Різдвяний піст 2025
Блюда на Рождественский пост. Фото: istockphoto.com

Молитва во время поста — для чего она нужна

Рождественский пост — прежде всего путь к духовному очищению. Это время, когда человек стремится сдержать не только тело, но и мысли, слова и поступки. Молитва в этот период помогает:

  • углубить веру;
  • очистить сердце от обид и тревог;
  • обрести мир и внутреннее равновесие;
  • развить благодарность и покаяние;
  • подготовить душу к встрече с Рождением Христа.

Ежедневные молитвы — это духовный ритм поста, который поддерживает человека, укрепляет его волю и умение видеть важное.

 

Молитва під час посту — для чого вона потрібна
Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Утренние молитвы на Рождественский пост

Утро в период поста — это момент, когда душа особенно восприимчива к спокойствию и Божьему свету. Считается, что после пробуждения стоит отложить все дела и прежде всего обратиться к молитве.

Главная молитва Рождественского поста — Отче наш. Ее можно читать в любое время суток.

Молитва Отче наш

Отче наш, еси на небесах,
да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
как на небе, так и на земле.
Хлеб наш насущный дай нам сей день,
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим.
И не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава
во веки веков. Аминь.

Утренняя молитва благодарения

Встав со сна, благодарю Тебя, Боже, во Святой Троице единый, что в Своей доброте и долготерпении не разгневался на меня, грешного и немощного, и не лишил жизни из-за моих проступков, а милостью Своей поднял меня со сна, чтобы я утренней молитвой прославил Твою силу. Просвети, Владыко, мои духовные глаза, открой уста, помоги упражняться в Твоем законе и понимать заповеди. Дай мне силы исполнять Твою святую волю и признавать Тебя всем сердцем, славя пресвятое имя Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на начало дня

Господи, Ты, по Своей милости позволивший мне провести ночь в покое, сподоби меня встретить новый день с чистым сердцем. Озари меня светом Твоей истины и помоги во всем исполнять Твою волю. Аминь.

Вечерние молитвы во время Рождественского поста

Вечер — время благодарности за прожитый день, анализа своих поступков и просьбы о Божьем благословении на грядущую ночь. Эти молитвы помогают успокоить сердце и очистить мысли.

Молитва за прощение и покой

Вечный и милостивый Боже, прости мои грехи, совершенные делом, словом или мыслью. Дай душе моей смирение, избавь от всякой скверны и даруй спокойный сон. Убереги от суеты и недобрых намерений, чтобы наутро я снова прославил Твое пресвятое Имя. Аминь.

Вечерняя молитва перед сном

Господи Боже наш, в Которого верим и чье Имя величаем, даруй нам, отходящим ко сну, облегчение для души и тела. Сохрани от тьмы и страстей, укроти желания, ведущие ко греху, даруй покой и тишину, чтобы прожить новый день в добре и смирении. Аминь.

Смысл и духовное значение Рождественского поста

Главная цель поста — не строгие ограничения, а очищение и обновление сердца. Церковь подчеркивает, что пост — это не замена рациона, а духовный труд. В это время важно:

  • сдерживать не только тело, но и мысли, язык и эмоции;
  • избегать злости, осуждения, ссор и лишних развлечений;
  • быть милосердным, делать добрые дела и помогать ближним.

Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
