Рождественский пост 2025 — какую молитву прочитать 15 ноября для силы и защиты от зла

Женщина зажигает свечу в церкви. Фото: freepik.com

С 15 ноября начинается особый период духовного очищения — Рождественский пост. Он продлится до 24 декабря. Это не просто время ограничений в еде, а глубокое внутреннее путешествие к вере, покаянию и миру. В эти дни каждое слово, сказанное с искренним сердцем, приобретает особый смысл, а ежедневная молитва становится щитом от тревог и соблазнов.

Новини.LIVE рассказывает, какую молитву следует прочитать в первый день поста, чтобы настроиться и укрепиться.

Молитва в первый день Рождественского поста — для силы и защиты

Рождественский пост длится с 15 ноября по 24 декабря. Это 40 дней духовного труда, когда верующие готовят сердце к рождению Иисуса Христа. Пост — не только отказ от скоромной пищи, а прежде всего очищение от негативных мыслей, обид и лишнего земного. Именно в это время важно найти гармонию между телом и душой, наполнить сердце благодарностью и смирением.

Молитва в эти дни имеет особую силу — она помогает справиться со слабостью, добавляет внутреннего света и защищает от всего злого. Во время поста стоит читать Священное Писание, благодарить Бога за все, что имеете, и просить мира в сердце. Главной молитвой в этот период является "Отче наш". Также есть еще одно короткое обращение к Богу, которое говорят в первый день Рождественского поста, чтобы настроиться. 15 ноября произнесите слова:

"Пост Рождественский начинается, душа и тело мои очищаются. Молюсь Тебе, Всевышний, и прошу освободить меня от зла и помыслов недобрых. Дай мне силы выдержать испытания тяжелые. И пошли мне благословение свое. Аминь".

Эта молитва помогает укрепить веру, очистить сердце и сохранить спокойствие даже в сложные дни. Произносите ее утром или перед сном, чтобы начать пост с чистыми помыслами и силой в душе.

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Молитва перед и после еды — благодарность за Божьи блага

Во время Рождественского поста важно не только ограничивать себя в еде, но и менять мысли. Избегайте гнева, ругани и осуждения. Вместо этого сосредоточьтесь на молитве, добрых делах и милосердии.

Пост — это не голодание, а умеренность и благодарность. Употребляйте постные блюда, овощи, крупы, фрукты. Найдите постные рецепты, чтобы каждый день был не только духовно насыщенным, но и полезным для здоровья.

Также следует помнить, что без искренней молитвы, ограничения в еде будут просто диетой. Поэтому перед каждым приемом пищи произносите короткую молитву-благодарность Богу:

"Благодарю Тебя, Боже, за подаренные блага. Пусть всегда мой стол будет полон Твоим благословением. Благослови пищу нашу молитвами. Аминь".

После трапезы поблагодарите Господа:

"Господь Бог, Защитник и Спаситель наш. Благодарим Тебя за стол богатый и за милость Твою. Услышь слова наши, благослови нас. Аминь".

Не выбрасывайте остатки еды — поделитесь с теми, кто нуждается, или оставьте на потом. Такая щедрость привлекает в дом благополучие и Божью милость.

