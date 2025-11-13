Різдвяний піст 2025 — яку молитву прочитати 15 листопада для сили і захисту від зла

Жінка запалює свічку в церкві. Фото: freepik.com

З 15 листопада розпочинається особливий період духовного очищення — Різдвяний піст. Він триватиме до 24 грудня. Це не просто час обмежень у їжі, а глибока внутрішня подорож до віри, покаяння й миру. У ці дні кожне слово, сказане з щирим серцем, набуває особливого змісту, а щоденна молитва стає щитом від тривог і спокус.

Молитва в перший день Різдвяного посту — для сили й захисту

Різдвяний піст триває з 15 листопада по 24 грудня. Це 40 днів духовної праці, коли віряни готують серце до народження Ісуса Христа. Піст — не лише відмова від скоромної їжі, а передусім очищення від негативних думок, образ і зайвого земного. Саме в цей час важливо знайти гармонію між тілом і душею, наповнити серце вдячністю й смиренням.

Молитва в ці дні має особливу силу — вона допомагає впоратися зі слабкістю, додає внутрішнього світла і захищає від усього злого. Під час посту варто читати Святе Письмо, дякувати Богові за все, що маєте, і просити миру в серці. Головною молитвою у цей період є "Отче наш". Також є ще одне коротке звернення до Бога, яке промовляють у перший день Різдвяного посту, щоб налаштуватися. 15 листопада промовте слова:

"Пост Різдвяний починається, душа і тіло мої очищаються. Молюся Тобі, Всевишній, і прошу звільнити мене від зла і помислів недобрих. Дай мені сили витримати випробування важкі. І пошли мені благословення своє. Амінь".

Ця молитва допомагає зміцнити віру, очистити серце і зберегти спокій навіть у складні дні. Вимовляйте її вранці або перед сном, щоб почати піст із чистими помислами та силою у душі.

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Молитва перед і після їжі — подяка за Божі блага

У час Різдвяного посту важливо не лише обмежувати себе у їжі, а й змінювати думки. Уникайте гніву, лайки та засудження. Замість цього зосередьтеся на молитві, добрих справах і милосерді.

Піст — це не голодування, а помірність і вдячність. Вживайте пісні страви, овочі, крупи, фрукти. Знайдіть пісні рецепти, щоб кожен день був не тільки духовно насиченим, а й корисним для здоров'я.

Також слід пам'ятати, що без щирої молитви, обмеження у їжі будуть просто дієтою. Тому перед кожним прийомом їжі промовляйте коротку молитву-подяку Богові:

"Дякую Тобі, Боже, за подаровані блага. Нехай завжди мій стіл буде сповнений Твоїм благословенням. Благослови їжу нашу молитвами. Амінь".

Після трапези подякуйте Господу:

"Господь Бог, Захисник і Спаситель наш. Дякуємо Тобі за стіл багатий і за милість Твою. Почуй слова наші, благослови нас. Амінь".

Не викидайте залишки їжі — поділіться з тими, хто потребує, або залиште на потім. Така щедрість привертає у дім добробут і Божу ласку.

