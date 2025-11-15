Відео
Різдвяний піст 2025 — щоденні молитви, які дарують віру і силу

Різдвяний піст 2025 — щоденні молитви, які дарують віру і силу

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 07:01
Оновлено: 06:15
Різдвяний піст 2025 — молитви на кожен день, що зміцнять дух і віру
Дівчина молиться у церкві. Фото: shutterstock.com

Різдвяний піст — це не просто період утримання від скоромної їжі, а час, коли кожен вірянин має зупинитися, відкласти мирське життя, щоб почути голос Бога. Саме у ці дні серце відкривається для тиші, молитви та внутрішнього оновлення. Важливо знайти слова, які зміцнюють віру, дають спокій і наповнюють серце вдячністю.

Новини.LIVE зібрали молитви, які можна читати щодня, щоб пройти Різдвяний піст із гідністю, внутрішньою опорою та глибокою духовною рівновагою.

Читайте також:

Коли починається і закінчується Різдвяний піст 2025

У 2025 році Різдвяний піст розпочинається 15 листопада за новим стилем (або 28 листопада за старим) і триватиме до Святвечора — 24 грудня за новим стилем (або до 6 січня 2026 року за старим стилем). У народі його називають Пилипівкою, адже він починається наступного дня після вшанування апостола Пилипа.

Тривалість у сорок днів має особливий духовний зміст — це символ сорокаденного перебування Спасителя в пустелі. У церковній традиції цей піст ще називають Малою Чотиридесятницею, наголошуючи на його підготовчому та очищальному значенні перед святом Різдва Христового.

 

Коли починається і закінчується Різдвяний піст 2025
Страви на Різдвяний піст. Фото: istockphoto.com

Молитва під час посту — для чого вона потрібна

Різдвяний піст — передусім шлях до духовного очищення. Це час, коли людина прагне стримати не лише тіло, а й думки, слова і вчинки. Молитва в цей період допомагає:

  • поглибити віру;
  • очистити серце від образ і тривог;
  • знайти мир і внутрішню рівновагу;
  • розвинути вдячність та покаяння;
  • підготувати душу до зустрічі з Народженням Христа.

Щоденні молитви — це духовний ритм посту, який підтримує людину, зміцнює її волю та вміння бачити важливе.

 

Молитва під час посту — для чого вона потрібна
Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Ранкові молитви на Різдвяний піст

Ранок у період посту — це момент, коли душа особливо сприйнятлива до спокою і Божого світла. Вважається, що після пробудження варто відкласти всі справи і перш за все звернутися до молитви.

Головна молитва Різдвяного посту — Отче наш. Її можна читати у будь-який час доби.

Молитва Отче наш

Отче наш, що єси на небесах,
нехай святиться ім'я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь.

Ранкова молитва подяки

Вставши зі сну, дякую Тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, що у Своїй доброті й довготерпінні не розгнівався на мене, грішного і немічного, та не позбавив життя через мої провини, а милістю Своєю підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославив Твою силу. Просвіти, Владико, мої духовні очі, відкрий уста, допоможи вправлятися в Твоєму законі й розуміти заповіді. Дай мені сили виконувати Твою святу волю і визнавати Тебе всім серцем, славлячи пресвяте ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва на початок дня

Господи, Ти, що зі Своєї милості дозволив мені провести ніч у спокої, сподоби мене зустріти новий день з чистим серцем. Осяй мене світлом Твоєї істини і допоможи в усьому виконувати Твою волю. Амінь.

Вечірні молитви під час Різдвяного посту

Вечір — час подяки за прожитий день, аналізу своїх вчинків та прохання про Боже благословення на прийдешню ніч. Ці молитви допомагають заспокоїти серце та очистити думки.

Молитва за прощення і спокій

Вічний і милостивий Боже, прости мої гріхи, скоєні справою, словом або думкою. Дай душі моїй смирення, визволи від усякої скверни та даруй спокійний сон. Убережи від суєти і недобрих намірів, щоб зранку я знову прославив Твоє пресвяте Ім'я. Амінь.

Вечірня молитва перед сном

Господи Боже наш, в Якого віримо і чиє Ім'я величаємо, даруй нам, що відходимо до сну, полегшення для душі й тіла. Охорони від темряви і пристрастей, приборкай бажання, що ведуть до гріха, даруй спокій і тишу, щоб прожити новий день у добрі та смиренні. Амінь.

Сенс і духовне значення Різдвяного посту

Головна мета посту — не суворі обмеження, а очищення і оновлення серця. Церква наголошує, що піст — це не заміна раціону, а духовна праця. У цей час важливо:

  • стримувати не лише тіло, а й думки, мову та емоції;
  • уникати злості, осуду, сварок і зайвих розваг;
  • бути милосердним, робити добрі справи та допомагати ближнім.

Раніше ми писали, яку особливу молитву слід прочитати у перший день Різдвяного посту 15 листопада.

Нагадаємо, також ми ділилися сильною молитвою до Бога, яку слід читати для зцілення душі й тіла.

Автор:
Світлана Конюшенко
Автор:
Світлана Конюшенко
