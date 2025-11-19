Коли День Андрія Первозванного 2025 — нова дата великого свята

День Андрія Первозванного. Колаж: Новини.LIVE

День Андрія Первозванного завжди був особливим для українців — це велике свято поєднує християнські традиції і магію давніх народних звичаїв, що передаються з покоління у покоління. Третій рік поспіль ми вшановуватиме апостола у нову дату. Саме тому багатьом важливо заздалегідь знати, коли чекати цього дня.

Новини.LIVE розповідає, коли в Україні святкуватимуть День Андрія Первозванного у 2025 році, що означає це свято та які традиції варто знати кожному.

Хто такий апостол Андрій і чому його називають Первозванним

Святий Андрій був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. Нарекли його Первозванним через те, що він першим відгукнувся на поклик Спасителя і став Його учнем.

Андрій народився у Віфсаїді, працював рибалкою разом із братом Симоном, який згодом став апостолом Петром. Ще до зустрічі з Христом Андрій був учнем Івана Хрестителя та прагнув духовної істини.

Після Вознесіння Ісуса Христа апостол вирушив у місіонерські подорожі. Він проповідував у Галілеї, Фракії, Македонії, Греції та вздовж Чорноморського узбережжя. За переказами, саме Андрій дійшов до земель майбутньої Київської Русі, піднявся на київські пагорби, встановив хрест та провістив появу великого християнського міста. Саме тому його вважають духовним покровителем України.

Апостол відомий численними чудесами: він зцілював, воскрешав людей і рятував моряків, тож став покровителем мореплавців і рибалок. Загинув мученицькою смертю — апостол був розп'ятий у Патрах близько 67 року на косому хресті, пізніше названому Андріївським. Шанування святого на українських землях почалося дуже рано — вже у 1086 році в Києві звели першу церкву на його честь за ініціативою Всеволода Ярославича, сина Ярослава Мудрого.

Зображення Андрія Первозванного. Фото: google.com

Коли святкують День Андрія Первозванного у 2025 році

За новим церковним календарем свято відзначається 30 листопада, що на 13 днів раніше, ніж було за старим календарем.

У тих громадах, які продовжують дотримуватися юліанського календаря, дата лишається незмінною — 13 грудня.

Народні традиції та звичаї Дня Андрія Первозванного

У народі свято має кілька назв — День святого Андрія або просто Андрія. Дата здавна поєднувала в собі християнські та багаті народні обряди. Віряни традиційно йдуть до церкви, щоб помолитися за благословення, щасливе сімейне життя і захист для рибалок та мореплавців. Після відвідування храму влаштовують обід з пісними, але ситними стравами, адже триває Різдвяний піст.

Наші діди-прадіди влаштовували у свято вечорниці, а головної традицією було кусання калити — круглого обрядового хліба, символа сонця та безкінечності. Його підвішували на мотузці або довгій палиці, а хлопці повинні були відкусити шматочок, долаючи жарти і перешкоди від "пана Калитинського", який стереже хліб, відганяючи усіх квачем із сажею. Той, хто зуміє відкусити калиту, за народним повір'ям, незабаром одружиться.

Обрядовий хліб калита. Фото: google.com

Ніч перед Андрієм вважалася особливою. Дівчата збиралися, щоб поворожити. Часто у цю дату пригощали пампушками собаку чи кота: чию з'їдять першою, та й вийде заміж раніше. Щоб побачити у сні судженого, під подушку клали кутю, дзеркало, ніж або дрібний предмет, пов'язаний із хлопцем, який подобається.

