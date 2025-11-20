Коли День зимового сонцестояння 2025 — дата, особливості та заборони

Дівчина насолоджується сонцем взимку. Фото: istockphoto.com

День зимового сонцестояння — особливий момент у календарі, коли ніч стає найдовшою у році, а день — найкоротшим. За народними віруваннями, ця подія є символом перемоги світла над темрявою, адже після світловий день починає збільшуватися. У різних культурах зимове сонцестояння пов'язане з відновленням, очищенням і початком нового циклу. Тому багато людей вважають, що цей день варто зустріти в правильному настрої, дотримуючись певних звичаїв і заборон.

Новини.LIVE розповідає, коли саме настане зимове сонцестояння 2025 року, що робить цю ніч особливою та як провести цей день, щоб привернути удачу.

Реклама

Читайте також:

Коли настане зимове сонцестояння 2025 року

Дата зимового сонцестояння змінюється щороку і може припадати на 20, 21 або 22 грудня. Це пов'язано з особливостями руху Землі навколо Сонця та високосними роками. У 2025 році зимове сонцестояння настане 21 грудня о 17:03 за київським часом.

Саме цього дня в північній півкулі буде найдовша ніч і найкоротший світловий день. Натомість у південній півкулі (Австралія, Південна Америка, Південна Африка) в цей самий момент настане літнє сонцестояння. У Києві 21 грудня Сонце зійде о 7:56 і зайде о 15:56. Світловий день триватиме лише близько 8 годин, а ніч — аж 16. Уже з наступної доби день почне повільно додавати хвилини.

Зимове сонцестояння. Фото: Unsplash

Чому дата змінюється щороку

Сонцестояння не має суворо фіксованої дати. Причина у тривалості тропічного року — приблизно 365,24 доби. Цю дробову частину компенсують високосні роки, тому дата "стрибає" між 20, 21 і 22 грудня.

На зміну впливають також:

прецесія — повільне зміщення земної осі;

варіації орбіти Землі;

нерівномірна швидкість обертання планети.

Проте в будь-якому разі зимове сонцестояння завжди припадає на третю декаду грудня.

День зимового сонцестояння — особливості

Сонцестояння — це момент, коли Сонце досягає найбільшого відхилення від небесного екватора. Візуально для мешканців північної півкулі Сонце піднімається найнижче над горизонтом. Науково це пояснюється нахилом земної осі. Саме тому в різних широтах сонцестояння виглядає по-різному:

на полярних територіях триває полярна ніч — Сонце не з'являється взагалі;

у тропічних регіонах контраст між днем і ніччю майже не помітний;

в Україні контраст дуже чіткий: короткий холодний день та довга ніч.

День зимового сонцестояння. Фото: abcnews.go.com

Традиції та народні вірування зимового сонцестояння

Наші предки сприймали день зимового сонцестояння як переламний момент року — народження нового світла. У ніч на сонцестояння святкували Різдво Коляди, уособлення молодого зимового Сонця.

Головні традиції:

прикрашання оселі ялиновими гілками;

випікання хліба у формі сонця;

очищення простору від усього зайвого;

нічні багаття для символічного "вигнання темряви";

обряд із палаючими колесами — символ руху Сонця.

Що не можна робити в день зимового сонцестояння 2025

Вважалося, що у день найдовшої ночі сила темряви особливо активна, тому треба поводитися обережно. Не можна:

сваритися, конфліктувати чи проявляти агресію;

брати гроші в борг — це обіцяє фінансові проблеми протягом року;

починати цей день у брудній оселі;

влаштовувати гучні гулянки та зловживати алкоголем;

тримати при собі старі непотрібні речі — вони затримують нову енергію.

Також наші пращури радили не залишатися цілком наодинці. День зимового сонцестояння бажано провести поруч із тими, хто приносить у життя тепло.

Дівчина спостерігає захід сонця. Фото: istockphoto.com

День зимового сонцестояння — що варто зробити, щоб залучити удачу

Цей день має потужну енергетику, тому багато дій вважаються особливо сприятливими. Рекомендується:

провести прибирання, вимити вікна, позбутися старих речей;

загадати бажання на оновлення і добробут;

виконати простий ритуал очищення: написати все, від чого хочете звільнитися, спалити та відпустити попіл за вітром;

прикрасити оселю ялиновою гілкою як оберегом;

поділитися добром — щедрість цього дня вважається подвійним благословенням.

Народні прикмети у День зимового сонцестояння

Наші предки уважно стежили за погодою цього дня і вірили, що вона може передбачити майбутню зиму та весну. Головні прикмети:

Якщо іній на деревах — до щедрого врожаю зернових.

Дощ у день сонцестояння — до дощової весни.

Сильний мороз — до м'якої та сніжної зими.

Якою буде погода цього дня, такою буде й погода 31 грудня.

Раніше, ми писали, коли в Україні святкуватимуть День Андрія Первозванного у 2025 році.

Нагадаємо, ми розповідали, на який день тижня випаде Різдво та що варто зробити перед святом.

Також ділимося з вами, на який день тижня припадає Новий рік 2026.