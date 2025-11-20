Коли День зимового сонцестояння 2025 — дата, особливості та заборони

День зимового сонцестояння 2025 — коли буде найдовша ніч року
День зимового сонцестояння — особливий момент у календарі, коли ніч стає найдовшою у році, а день — найкоротшим. За народними віруваннями, ця подія є символом перемоги світла над темрявою, адже після світловий день починає збільшуватися. У різних культурах зимове сонцестояння пов'язане з відновленням, очищенням і початком нового циклу. Тому багато людей вважають, що цей день варто зустріти в правильному настрої, дотримуючись певних звичаїв і заборон.
Новини.LIVE розповідає, коли саме настане зимове сонцестояння 2025 року, що робить цю ніч особливою та як провести цей день, щоб привернути удачу.
Коли настане зимове сонцестояння 2025 року
Дата зимового сонцестояння змінюється щороку і може припадати на 20, 21 або 22 грудня. Це пов'язано з особливостями руху Землі навколо Сонця та високосними роками. У 2025 році зимове сонцестояння настане 21 грудня о 17:03 за київським часом.
Саме цього дня в північній півкулі буде найдовша ніч і найкоротший світловий день. Натомість у південній півкулі (Австралія, Південна Америка, Південна Африка) в цей самий момент настане літнє сонцестояння. У Києві 21 грудня Сонце зійде о 7:56 і зайде о 15:56. Світловий день триватиме лише близько 8 годин, а ніч — аж 16. Уже з наступної доби день почне повільно додавати хвилини.
Чому дата змінюється щороку
Сонцестояння не має суворо фіксованої дати. Причина у тривалості тропічного року — приблизно 365,24 доби. Цю дробову частину компенсують високосні роки, тому дата "стрибає" між 20, 21 і 22 грудня.
На зміну впливають також:
- прецесія — повільне зміщення земної осі;
- варіації орбіти Землі;
- нерівномірна швидкість обертання планети.
Проте в будь-якому разі зимове сонцестояння завжди припадає на третю декаду грудня.
День зимового сонцестояння — особливості
Сонцестояння — це момент, коли Сонце досягає найбільшого відхилення від небесного екватора. Візуально для мешканців північної півкулі Сонце піднімається найнижче над горизонтом. Науково це пояснюється нахилом земної осі. Саме тому в різних широтах сонцестояння виглядає по-різному:
- на полярних територіях триває полярна ніч — Сонце не з'являється взагалі;
- у тропічних регіонах контраст між днем і ніччю майже не помітний;
- в Україні контраст дуже чіткий: короткий холодний день та довга ніч.
Традиції та народні вірування зимового сонцестояння
Наші предки сприймали день зимового сонцестояння як переламний момент року — народження нового світла. У ніч на сонцестояння святкували Різдво Коляди, уособлення молодого зимового Сонця.
Головні традиції:
- прикрашання оселі ялиновими гілками;
- випікання хліба у формі сонця;
- очищення простору від усього зайвого;
- нічні багаття для символічного "вигнання темряви";
- обряд із палаючими колесами — символ руху Сонця.
Що не можна робити в день зимового сонцестояння 2025
Вважалося, що у день найдовшої ночі сила темряви особливо активна, тому треба поводитися обережно. Не можна:
- сваритися, конфліктувати чи проявляти агресію;
- брати гроші в борг — це обіцяє фінансові проблеми протягом року;
- починати цей день у брудній оселі;
- влаштовувати гучні гулянки та зловживати алкоголем;
- тримати при собі старі непотрібні речі — вони затримують нову енергію.
Також наші пращури радили не залишатися цілком наодинці. День зимового сонцестояння бажано провести поруч із тими, хто приносить у життя тепло.
День зимового сонцестояння — що варто зробити, щоб залучити удачу
Цей день має потужну енергетику, тому багато дій вважаються особливо сприятливими. Рекомендується:
- провести прибирання, вимити вікна, позбутися старих речей;
- загадати бажання на оновлення і добробут;
- виконати простий ритуал очищення: написати все, від чого хочете звільнитися, спалити та відпустити попіл за вітром;
- прикрасити оселю ялиновою гілкою як оберегом;
- поділитися добром — щедрість цього дня вважається подвійним благословенням.
Народні прикмети у День зимового сонцестояння
Наші предки уважно стежили за погодою цього дня і вірили, що вона може передбачити майбутню зиму та весну. Головні прикмети:
- Якщо іній на деревах — до щедрого врожаю зернових.
- Дощ у день сонцестояння — до дощової весни.
- Сильний мороз — до м'якої та сніжної зими.
- Якою буде погода цього дня, такою буде й погода 31 грудня.
Раніше, ми писали, коли в Україні святкуватимуть День Андрія Первозванного у 2025 році.
Нагадаємо, ми розповідали, на який день тижня випаде Різдво та що варто зробити перед святом.
Також ділимося з вами, на який день тижня припадає Новий рік 2026.
Читайте Новини.LIVE!