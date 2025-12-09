Календар свят на січень 2026 — скільки вихідних та які важливі дати зустрінемо

Українці відзначають День Соборності. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Січень 2026 року багатий не тільки на свята, а й на важливі пам'ятні дати. У перший місяць нового року ми зустрічатимемо День Соборності України, День затвердження Державного Прапора України. Водночас ми вшановуватимемо захисників Донецького аеропорту, жертв Голокосту та згадуватимемо героїчної битви під Крутами.

Попри велику кількість державних свят, додаткових вихідних в українців не буде через воєнний стан. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Традиційно в січні буде 31 день, з них:

робочі — 22;

вихідні (субота та неділя) — 9.

Вихідними у другий місяць зими стануть такі дати:

3 та 4 січня;

10 та 11 січня;

17 та 18 січня;

24 та 25 січня;

31 січня.

Дівчина записує дати у щоденник. Фото: freepik.com

Календар свят та пам'ятних дат на січень 2026 року — що відзначаємо

Повний перелік державних, професійних, міжнародних свят та пам'ятних дат на січень 2026 року:

1 січня — Новий рік , День Всесвітніх молитов за мир, День суспільного надбання, День авторського права.

— , День Всесвітніх молитов за мир, День суспільного надбання, День авторського права. 2 січня — Котячий новий рік, День безпеки подорожей домашніх тварин, День наукової фантастики, День мотивації і натхнення, Всесвітній день інтроверта, День фуршету.

— Котячий новий рік, День безпеки подорожей домашніх тварин, День наукової фантастики, День мотивації і натхнення, Всесвітній день інтроверта, День фуршету. 3 січня — День народження соломинки для коктейлів, День сну або Свято сну, День Д.Р.Р. Толкіна, Міжнародний день здоров'я душі та тіла.

— День народження соломинки для коктейлів, День сну або Свято сну, День Д.Р.Р. Толкіна, Міжнародний день здоров'я душі та тіла. 4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона, Всесвітній день гіпнозу.

— Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона, Всесвітній день гіпнозу. 5 січня — Міжнародний розвантажувальний день, День діалогу.

— Міжнародний розвантажувальний день, День діалогу. 6 січня — Всесвітній день дітей-сиріт війни, День технологій, День прибирання ялинки, День обіймів.

— Всесвітній день дітей-сиріт війни, День технологій, День прибирання ялинки, День обіймів. 7 січня — Міжнародний день програмістів.

— Міжнародний день програмістів. 8 січня — Всесвітній день машинопису, День обертання Землі.

— Всесвітній день машинопису, День обертання Землі. 9 січня — Міжнародний день хореографа.

— Міжнародний день хореографа. 10 січня — Всесвітній день метро, День шанування кімнатних рослин, День гіркого шоколаду, День скорочення витрат на електроенергію.

— Всесвітній день метро, День шанування кімнатних рослин, День гіркого шоколаду, День скорочення витрат на електроенергію. 11 січня — Всесвітній день "Дякую", День поінформованості про хворобу Педжета.

— Всесвітній день "Дякую", День поінформованості про хворобу Педжета. 12 січня — День українського політв'язня, День наполегливої роботи.

— День українського політв'язня, День наполегливої роботи. 13 січня — День суспільного радіомовлення, День здійснення мрії, День наклейки, День гумової качки.

— День суспільного радіомовлення, День здійснення мрії, День наклейки, День гумової качки. 14 січня — Всесвітнього дня логіки, Новий рік (старий стиль).

— Всесвітнього дня логіки, Новий рік (старий стиль). 15 січня — День народження Вікіпедії.

— День народження Вікіпедії. 16 січня — Всеукраїнський день пам'яті Героїв-воїнів — "Кіборгів" , Всесвітній день гурту The Beatles, День льодовика.

— , Всесвітній день гурту The Beatles, День льодовика. 17 січня — Всесвітній день снігу.

— Всесвітній день снігу. 20 січня — День пам'яті захисників Донецького аеропорту , День Автономної Республіки Крим .

— , . 21 січня — Міжнародний день обіймів.

— Міжнародний день обіймів. 22 січня — День Соборності України .

— . 23 січня — День ручного письма, День обізнаності про материнське здоров'я.

— День ручного письма, День обізнаності про материнське здоров'я. 24 січня — День зовнішньої розвідки України , Міжнародний день освіти, День поширення інформації про синдром Мебіуса.

— , Міжнародний день освіти, День поширення інформації про синдром Мебіуса. 25 січня — Міжнародний день без інтернету.

— Міжнародний день без інтернету. 26 січня — Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день екологічної освіти.

— Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день екологічної освіти. 27 січня — Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту .

— . 28 січня — День затвердження Державного Прапора України , Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день громадської активності, День відкриття Антарктиди.

— , Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день громадської активності, День відкриття Антарктиди. 29 січня — День пам'яті Героїв Крут , День працівника пожежної охорони, День винаходу автомобіля (бензинового), День пам'яті NASA, Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни.

— , День працівника пожежної охорони, День винаходу автомобіля (бензинового), День пам'яті NASA, Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни. 30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України .

— . 31 січня — Міжнародний день ювеліра.

