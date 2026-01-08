Когда Пасха 2026 в Украине — дата праздника у православных и католиков

Мать с сыном возле церкви. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Пасха или Воскресение Господне — большой церковный праздник, который украинцы особенно почитают, независимо от вероисповедания. Традиционно, его мы встречаем весной и всегда в воскресенье. Однако постоянной даты праздник не имеет — она меняется в соответствии с церковной Пасхалией и лунными циклами.

Новини.LIVE рассказывает, когда в 2026 году Пасху будут встречать православные христиане, а когда католики и почему даты разные. Также вы узнаете, когда иудеи будут праздновать Песах.

Когда Пасха 2026 — дата для католиков, православных и иудеев

Когда католическая Пасха в 2026 году

Католики дату великого праздника определяют по григорианскому календарю. Важные условия — Пасха должна приходиться на первое воскресенье после полнолуния, состоявшегося после весеннего равноденствия (21 марта). Стоит заметить, что этим методом пользуются в Римско-католической церкви, а также в большинстве протестантских сообществ.

Поэтому, в 2026 году католики встретят Воскресение Господне 5 апреля.

Когда Песах 2026

Евреи определяют время празднования Песаха по своему календарю. В этом году праздник начнется вечером в четверг, 2 апреля, и продлится до вечера пятницы, 10 апреля.

Когда православная Пасха 2026 года

Православная церковь Украины, а также Греко-Католическая церковь продолжают определять дату Пасхи по юлианскому (новоюлианскому) календарю, который опережает григорианский на 13 дней. В то же время принцип вычисления такой же, как и у католиков — первое воскресенье после полнолуния после равноденствия.

Кроме того, в православной традиции есть правило не праздновать Пасху раньше иудейского Песаха. Поэтому в 2026 году православные верующие будут отмечать Воскресение Господне 12 апреля.

Икона, пасхальные яйца и кулич на Пасху. Фото: google.com

Пасхальный пост 2026 — когда начало

Большинство верующих перед Пасхой придерживаются поста, который длится 48 дней — 7 недель. Это самый большой и самый строгий пост года. В 2026 году Великий пост у православных христиан и греко-католиков продлится с 23 февраля по 11 апреля. Это время, когда стоит сосредоточиться на молитвах, регулярно посещать церковь и воздержаться от скоромной пищи и алкоголя.

Пасхальный пост 2026. Фото: google.com

