Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Коли Вознесіння Господнє 2026 — нова дата свята в Україні

Коли Вознесіння Господнє 2026 — нова дата свята в Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 21:56
Вознесіння Господнє 2026 — яка нова дата великого церковного свята в Україні
Віряни у церкві на Вознесіння Господнє. Фото: АІ/ Новини.LIVE

Особливе місце у церковному календарі займає Вознесіння Господнє. Велике свято, присвячене завершенню земного шляху Ісуса Христа, не має сталої дати, оскільки безпосередньо залежить від Великодня і змінюється разом із ним. Саме тому віряни заздалегідь цікавляться, коли ж зустрінуть це торжество.

Новини.LIVE розповідає, коли в Україні відзначатимуть Вознесіння Господнє, а також які традиції пов'язані з цим святом.

Реклама
Читайте також:

Що означає свято Вознесіння Господнього

Вознесіння Господнє належить до дванадесятих свят. Його традиційно відзначають на сороковий день після Воскресіння Христового (Великодня). Адже за Євангелієм, після воскресіння Ісус Христос ще сорок днів перебував із учнями, навчаючи їх і готуючи до самостійної проповіді. Після цього Він благословив апостолів і на їхніх очах вознісся на небо. Ця подія символізує завершення земного служіння Спасителя та Його повернення до Бога-Отця. 

У християнській культурі час між Великоднем і Вознесінням вважається періодом радості, адже життя перемогло смерть. 

 

Що означає свято Вознесіння Господнього
Вітраж із зображенням Вознесіння Господнього. Фото: Unsplash

Коли Вознесіння Господнє в Україні у 2026 році

У 2026 році православні християни в Україні відзначатимуть Великдень 12 квітня. Відповідно, Вознесіння Господнє припаде на 21 травня. Варто зауважити, що це свято завжди припадає на четвер.

Додамо, що християни західного обряду (католики) святкуватимуть Великдень раніше — 5 квітня, тому для них Вознесіння настане 14 травня.

 

Коли Вознесіння Господнє в Україні у 2026 році
Віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info

Традиції святкування Вознесіння Господнього

Вознесіння Господнє в Україні має як церковні, так і народні традиції, які формувалися століттями. Головним змістом свята залишається участь у богослужінні та спільна молитва. Вже після святкової літургії віряни традційно збираються у родинному колі за святковим столом.

У народній традиції Вознесіння вважалося межею між весною та літом. Саме після цього дня, за прикметами, природа входить у повний розквіт, а тепло стає стійким.

Також збереглася традиція подавати милостиню, адже вважалося, що цього дня Христос може з'явитися серед людей у вигляді нужденного.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

Церква наголошує, що Вознесіння Господнє — це насамперед духовне свято, тому поведінка людини в цей день має бути спокійною, стриманою та наповненою добрими намірами. На Вознесіння не можна:

  • сваритися та з'ясовувати стосунки;
  • лихословити;
  • впадати у відчай;
  • відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;
  • влаштовувати гучні застілля з алкоголем та надмірні розваги;
  • погано говорити про померлих.

Водночас повсякденна праця не забороняється, адже Вознесіння завжди припадає на будній день — четвер.

Раніше ми ділилися новим церковним календарем свят на лютий 2026 року. Цей місяць багатий на важливі релігійні події.

свята церква Вознесіння Господнє дата 21 травня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації