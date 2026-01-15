Вознесіння Господнє 2026 — яка нова дата великого церковного свята в Україні

Віряни у церкві на Вознесіння Господнє. Фото: АІ/ Новини.LIVE

Особливе місце у церковному календарі займає Вознесіння Господнє. Велике свято, присвячене завершенню земного шляху Ісуса Христа, не має сталої дати, оскільки безпосередньо залежить від Великодня і змінюється разом із ним. Саме тому віряни заздалегідь цікавляться, коли ж зустрінуть це торжество.

Новини.LIVE розповідає, коли в Україні відзначатимуть Вознесіння Господнє, а також які традиції пов'язані з цим святом.

Що означає свято Вознесіння Господнього

Вознесіння Господнє належить до дванадесятих свят. Його традиційно відзначають на сороковий день після Воскресіння Христового (Великодня). Адже за Євангелієм, після воскресіння Ісус Христос ще сорок днів перебував із учнями, навчаючи їх і готуючи до самостійної проповіді. Після цього Він благословив апостолів і на їхніх очах вознісся на небо. Ця подія символізує завершення земного служіння Спасителя та Його повернення до Бога-Отця.

У християнській культурі час між Великоднем і Вознесінням вважається періодом радості, адже життя перемогло смерть.

Вітраж із зображенням Вознесіння Господнього. Фото: Unsplash

Коли Вознесіння Господнє в Україні у 2026 році

У 2026 році православні християни в Україні відзначатимуть Великдень 12 квітня. Відповідно, Вознесіння Господнє припаде на 21 травня. Варто зауважити, що це свято завжди припадає на четвер.

Додамо, що християни західного обряду (католики) святкуватимуть Великдень раніше — 5 квітня, тому для них Вознесіння настане 14 травня.

Віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info

Традиції святкування Вознесіння Господнього

Вознесіння Господнє в Україні має як церковні, так і народні традиції, які формувалися століттями. Головним змістом свята залишається участь у богослужінні та спільна молитва. Вже після святкової літургії віряни традційно збираються у родинному колі за святковим столом.

У народній традиції Вознесіння вважалося межею між весною та літом. Саме після цього дня, за прикметами, природа входить у повний розквіт, а тепло стає стійким.

Також збереглася традиція подавати милостиню, адже вважалося, що цього дня Христос може з'явитися серед людей у вигляді нужденного.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

Церква наголошує, що Вознесіння Господнє — це насамперед духовне свято, тому поведінка людини в цей день має бути спокійною, стриманою та наповненою добрими намірами. На Вознесіння не можна:

сваритися та з'ясовувати стосунки;

лихословити;

впадати у відчай;

відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;

влаштовувати гучні застілля з алкоголем та надмірні розваги;

погано говорити про померлих.

Водночас повсякденна праця не забороняється, адже Вознесіння завжди припадає на будній день — четвер.

Раніше ми ділилися новим церковним календарем свят на лютий 2026 року. Цей місяць багатий на важливі релігійні події.