Вознесение Господне 2026 — какая новая дата большого церковного праздника в Украине

Особое место в церковном календаре занимает Вознесение Господне. Великий праздник, посвященный завершению земного пути Иисуса Христа, не имеет постоянной даты, поскольку напрямую зависит от Пасхи и меняется вместе с ней. Именно поэтому верующие заранее интересуются, когда же встретят это торжество.

Что означает праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне относится к двунадесятым праздникам. Его традиционно отмечают на сороковой день после Воскресения Христова (Пасхи). Ведь по Евангелию, после воскресения Иисус Христос еще сорок дней находился с учениками, обучая их и готовя к самостоятельной проповеди. После этого Он благословил апостолов и на их глазах вознесся на небо. Это событие символизирует завершение земного служения Спасителя и Его возвращение к Богу-Отцу.

В христианской культуре время между Пасхой и Вознесением считается периодом радости, ведь жизнь победила смерть.

Когда Вознесение Господне в Украине в 2026 году

В 2026 году православные христиане в Украине будут отмечать Пасху 12 апреля. Соответственно, Вознесение Господне придется на 21 мая. Стоит заметить, что этот праздник всегда приходится на четверг.

Добавим, что христиане западного обряда (католики) будут праздновать Пасху раньше — 5 апреля, поэтому для них Вознесение наступит 14 мая.

Традиции празднования Вознесения Господня

Вознесение Господне в Украине имеет как церковные, так и народные традиции, которые формировались веками. Главным содержанием праздника остается участие в богослужении и совместная молитва. Уже после праздничной литургии верующие традиционно собираются в семейном кругу за праздничным столом.

В народной традиции Вознесение считалось границей между весной и летом. Именно после этого дня, по приметам, природа входит в полный расцвет, а тепло становится устойчивым.

Также сохранилась традиция подавать милостыню, ведь считалось, что в этот день Христос может появиться среди людей в виде нуждающегося.

Что нельзя делать на Вознесение Господне

Церковь отмечает, что Вознесение Господне — это прежде всего духовный праздник, поэтому поведение человека в этот день должно быть спокойным, сдержанным и наполненным добрыми намерениями. На Вознесение нельзя:

ссориться и выяснять отношения;

сквернословить;

впадать в отчаяние;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

устраивать шумные застолья с алкоголем и чрезмерные развлечения;

плохо говорить об умерших.

В то же время повседневный труд не запрещается, ведь Вознесение всегда приходится на будний день — четверг.

