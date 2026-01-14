Видео
Україна
Видео

Церковный календарь на февраль 2026 — какая новая дата Сретения

Церковный календарь на февраль 2026 — какая новая дата Сретения

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 08:02
Церковный календарь на февраль 2026 — когда Сретение Господне
Верующая со свечой в церкви. Фото: pomisna.info

Церковный календарь на февраль 2026 года богат на важные даты и события, имеющие большое значение для духовной жизни. В частности именно в этом месяце мы встречаем один из двунадесятых праздников — Сретение Господне. Это день, когда верующие чтят встречу Иисуса Христа, Сына Божьего, с народом. Также именно в конце зимы начнется Великий пост.

Новини.LIVE делится церковным календарем на февраль 2026 года, чтобы вы не пропустили большие праздники, поминальные дни и другие важные религиозные события.

Читайте также:

Когда поминальные дни в феврале 2026 года

В феврале православные верующие встретят только один, но чрезвычайно важный поминальный день — Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 14 февраля. Это первый поминальный день в году, который традиционно проводится за неделю до Великого поста. Мясопустной эта суббота называется, поскольку предшествует Мясопустному воскресенью, Неделе о Страшном суде — третьему воскресенью подготовительного периода перед Великим постом.

Накануне Родительской субботы, в пятницу ночью (или в субботу утром), в церквях совершается большая панихида, служится Божественная литургия и панихида общая. В храмах поминают не только близких и родственников, но и "всех от века почивших" христиан, то есть тех, кто погиб в авариях, путешествиях, от голода, холода, стихийных бедствий, на войне.

 

Верующая ставит свечу в церкви. Фото: rte.ie

Церковный календарь на февраль 2026 года

В феврале 2026 года в церковном календаре есть такие религиозные праздники и памятные даты:

  • 1 февраля — Предпразднство Сретения Господня, святого мученика Трифона;
  • 2 февраля Сретение Господне;
  • 3 февраляПостпраздник Сретения Господня, святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы;
  • 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского, преподобного Николая Студеного;
  • 5 февраля — святой мученицы Агафьи (Агаты), Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;
  • 6 февраля святителя Фотия, патриарха Константинопольского, святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана;
  • 7 февраля — святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки;
  • 8 февраля — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии;
  • 9 февраляотдание праздника Сретения Господня, святого мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского;
  • 10 февраля — благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия;
  • 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского, праведной Феодоры, императрицы Византийской;
  • 12 февраля — святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;
  • 13 февраля — Благоверного князя Константина Острожского, святого преподобного Мартиниана Кесарийского;
  • 14 февраляПоминальная суббота (мясопустная), святого преподобного равноапостольного Кирилла;
  • 15 февраля — святого апостола Онисима;
  • 16 февраля — святых мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии и Исаии;
  • 17 февраля — святого великомученика Феодора Тирона; святой великомученицы Марианы;
  • 18 февраля — Неделя о Закхее; святого Льва, папы римского;
  • 19 февраля — святого апостола Архипа, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских;
  • 20 февраля — благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святого преподобного Льва, епископа Катанского;
  • 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского;
  • 22 февраля — обретение мощей святых мучеников, что в Евгении; святого мученика Маврикия и его 70-ти воинов;
  • 23 февраляначало Великого поста, святого священномученика Поликарпа;
  • 24 февраля — первое и второе обретение головы Иоанна Крестителя (Предтечи);
  • 25 февраля — о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;
  • 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского;
  • 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;
  • 28 февраля — святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.

Ранее мы писали, когда в 2026 году отмечают Пасху католики и православные.

