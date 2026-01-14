Церковный календарь на февраль 2026 — когда Сретение Господне

Верующая со свечой в церкви. Фото: pomisna.info

Церковный календарь на февраль 2026 года богат на важные даты и события, имеющие большое значение для духовной жизни. В частности именно в этом месяце мы встречаем один из двунадесятых праздников — Сретение Господне. Это день, когда верующие чтят встречу Иисуса Христа, Сына Божьего, с народом. Также именно в конце зимы начнется Великий пост.

Когда поминальные дни в феврале 2026 года

В феврале православные верующие встретят только один, но чрезвычайно важный поминальный день — Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 14 февраля. Это первый поминальный день в году, который традиционно проводится за неделю до Великого поста. Мясопустной эта суббота называется, поскольку предшествует Мясопустному воскресенью, Неделе о Страшном суде — третьему воскресенью подготовительного периода перед Великим постом.

Накануне Родительской субботы, в пятницу ночью (или в субботу утром), в церквях совершается большая панихида, служится Божественная литургия и панихида общая. В храмах поминают не только близких и родственников, но и "всех от века почивших" христиан, то есть тех, кто погиб в авариях, путешествиях, от голода, холода, стихийных бедствий, на войне.

Церковный календарь на февраль 2026 года

В феврале 2026 года в церковном календаре есть такие религиозные праздники и памятные даты:

1 февраля — Предпразднство Сретения Господня, святого мученика Трифона;

— Предпразднство Сретения Господня, святого мученика Трифона; 2 февраля — Сретение Господне ;

— ; 3 февраля — Постпраздник Сретения Господня , святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы;

— , святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы; 4 февраля — святого преподобного Исидора Пилусиотского, преподобного Николая Студеного;

— святого преподобного Исидора Пилусиотского, преподобного Николая Студеного; 5 февраля — святой мученицы Агафьи (Агаты), Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского;

— святой мученицы Агафьи (Агаты), Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского; 6 февраля — святителя Фотия, патриарха Константинопольского, святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана;

— святителя Фотия, патриарха Константинопольского, святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана; 7 февраля — святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки;

— святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки; 8 февраля — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии;

— святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии; 9 февраля — отдание праздника Сретения Господня , святого мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского;

— , святого мученика Никифора, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского; 10 февраля — благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия;

— благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, святого мученика Харлампия; 11 февраля — святого священномученика Власия, епископа Севастийского, праведной Феодоры, императрицы Византийской;

— святого священномученика Власия, епископа Севастийского, праведной Феодоры, императрицы Византийской; 12 февраля — святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;

— святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, святого Мелетия, архиепископа Антиохийского; 13 февраля — Благоверного князя Константина Острожского, святого преподобного Мартиниана Кесарийского;

— Благоверного князя Константина Острожского, святого преподобного Мартиниана Кесарийского; 14 февраля — Поминальная суббота (мясопустная) , святого преподобного равноапостольного Кирилла;

— , святого преподобного равноапостольного Кирилла; 15 февраля — святого апостола Онисима;

— святого апостола Онисима; 16 февраля — святых мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии и Исаии;

— святых мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии и Исаии; 17 февраля — святого великомученика Феодора Тирона; святой великомученицы Марианы;

— святого великомученика Феодора Тирона; святой великомученицы Марианы; 18 февраля — Неделя о Закхее; святого Льва, папы римского;

— Неделя о Закхее; святого Льва, папы римского; 19 февраля — святого апостола Архипа, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских;

— святого апостола Архипа, преподобных Евгения и Макария, исповедников, пресвитеров Антиохийских; 20 февраля — благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святого преподобного Льва, епископа Катанского;

— благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святого преподобного Льва, епископа Катанского; 21 февраля — святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского;

— святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского; 22 февраля — обретение мощей святых мучеников, что в Евгении; святого мученика Маврикия и его 70-ти воинов;

— обретение мощей святых мучеников, что в Евгении; святого мученика Маврикия и его 70-ти воинов; 23 февраля — начало Великого поста , святого священномученика Поликарпа;

— , святого священномученика Поликарпа; 24 февраля — первое и второе обретение головы Иоанна Крестителя (Предтечи);

— первое и второе обретение головы Иоанна Крестителя (Предтечи); 25 февраля — о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;

— о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского; 26 февраля — святого Порфирия, епископа Газского;

— святого Порфирия, епископа Газского; 27 февраля — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;

— святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита; 28 февраля — святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.

