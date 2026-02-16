Коли Прощена неділя 2026 року — дата, традиції та правила, як просити пробачення

Прощена неділя 2026 — чому день важливий і як просити пробачення
Прощена неділя — особлива дата, яка завершує Сиропусний або Масляний тиждень і готує вірян до Великого посту. Саме цього дня заведено просити пробачення у близьких, друзів і знайомих, очищаючи серце від образ і негативу.
Новини.LIVE розповідає, коли буде Прощена неділя у 2026 році, які головні традиції, а також як правильно попросити прощення.
Коли Прощена неділя 2026 року в Україні
Дата свята щороку змінюється, адже залежить від початку Великого посту та Великодня. У 2026 році Великий піст починається 23 лютого, отже Прощена неділя припадає на 22 лютого.
Звідки походить традиція просити прощення перед Великим постом
За церковними переказами, традиція з'явилась завдяки ченцям з палестинської лаври Святого Сави. Перед Великим постом вони вирушали в пустелю для усамітненої молитви та посту, а знову збиралися у храмі лише перед святом Входу Господнього до Єрусалиму. Вони не знали, чи повернуться живими з пустелі, тому перед дорогою щиро просили один в одного пробачення.
В пам'ять про цю традицію в храмах сьогодні здійснюється Чин прощення (зазвичай увечері або після Літургії), під час якого священник просить вірян пробачити йому вільні чи невільні образи. Люди спочатку також просять вибачення у священника, а потім і одне в одного.
Чому важливо просити пробачення у Прощену неділю
Прощена неділя — це можливість:
- відновити зруйновані стосунки;
- звільнитися від емоційного тягаря;
- відпустити давні образи;
- очистити думки;
- почати новий духовний етап;
- увійти в піст із чистою душею.
Священники підкреслюють: навіть коротке щире "Пробач мене" може стати початком справжнього примирення.
Що варто зробити у Прощену неділю — головні традиції
За традицією, віряни цього дня вирушають до храму на богослужіння. Обов'язково моляться про прощення гріхів. Після церкви обов'язково просять вибачення у рідних, друзів, колег.
В українських селах цей день мав особливе значення. За народними традиціями:
- молодші йшли до старших просити пробачення;
- відвідували хрещених батьків і родичів;
- родини збиралися за столом;
- пекли млинці та вареники з сиром;
- доїдали скоромну їжу;
- ретельно мили посуд перед постом.
Як правильно просити пробачення у Прощену неділю
Просити пробачення можна особисто, телефоном або повідомленням, але найкраще — дивлячись людині в очі.
Традиційна форма:
- "Пробач мене";
- "Бог простить, і я прощаю".
Важливо, щоб ці слова були сказані не формально, а від серця. Добре, якщо людина визнає свою провину і готова змінюватися, а не просто дотримується традиції.
Прощена неділя — що не можна робити у цю дату
В останній день Масниці існують певні заборони. Не можна:
- сваритися та з'ясовувати стосунки;
- ображати інших;
- відмовляти у прощенні;
- просити вибачення нещиро;
- зловживати алкоголем;
- займатися важкою фізичною працею;
- входити в піст із образами.
