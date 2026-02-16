Відео
Головна Свята Прощена неділя 2026 — чому день важливий і як просити пробачення

Прощена неділя 2026 — чому день важливий і як просити пробачення

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 06:01
Коли Прощена неділя 2026 року — дата, традиції та правила, як просити пробачення
Мати обіймає доньку. Фото: freepik.com

Прощена неділя — особлива дата, яка завершує Сиропусний або Масляний тиждень і готує вірян до Великого посту. Саме цього дня заведено просити пробачення у близьких, друзів і знайомих, очищаючи серце від образ і негативу.

Новини.LIVE розповідає, коли буде Прощена неділя у 2026 році, які головні традиції, а також як правильно попросити прощення.

Читайте також:

Коли Прощена неділя 2026 року в Україні

Дата свята щороку змінюється, адже залежить від початку Великого посту та Великодня. У 2026 році Великий піст починається 23 лютого, отже Прощена неділя припадає на 22 лютого.

 

Коли Прощена неділя 2026 року в Україні
Дівчина склала руки для молитви. Фото: pexels.com

Звідки походить традиція просити прощення перед Великим постом

За церковними переказами, традиція з'явилась завдяки ченцям з палестинської лаври Святого Сави. Перед Великим постом вони вирушали в пустелю для усамітненої молитви та посту, а знову збиралися у храмі лише перед святом Входу Господнього до Єрусалиму. Вони не знали, чи повернуться живими з пустелі, тому перед дорогою щиро просили один в одного пробачення.

В пам'ять про цю традицію в храмах сьогодні здійснюється Чин прощення (зазвичай увечері або після Літургії), під час якого священник просить вірян пробачити йому вільні чи невільні образи. Люди спочатку також просять вибачення у священника, а потім і одне в одного.

Чому важливо просити пробачення у Прощену неділю

Прощена неділя — це можливість:

  • відновити зруйновані стосунки;
  • звільнитися від емоційного тягаря;
  • відпустити давні образи;
  • очистити думки;
  • почати новий духовний етап;
  • увійти в піст із чистою душею.

Священники підкреслюють: навіть коротке щире "Пробач мене" може стати початком справжнього примирення.

Що варто зробити у Прощену неділю — головні традиції

За традицією, віряни цього дня вирушають до храму на богослужіння. Обов'язково моляться про прощення гріхів. Після церкви обов'язково просять вибачення у рідних, друзів, колег. 

В українських селах цей день мав особливе значення. За народними традиціями: 

  • молодші йшли до старших просити пробачення;
  • відвідували хрещених батьків і родичів;
  • родини збиралися за столом;
  • пекли млинці та вареники з сиром;
  • доїдали скоромну їжу;
  • ретельно мили посуд перед постом.

 

Що варто зробити у Прощену неділю — головні традиції
Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Як правильно просити пробачення у Прощену неділю

Просити пробачення можна особисто, телефоном або повідомленням, але найкраще — дивлячись людині в очі.

Традиційна форма:

  • "Пробач мене";
  • "Бог простить, і я прощаю".

Важливо, щоб ці слова були сказані не формально, а від серця. Добре, якщо людина визнає свою провину і готова змінюватися, а не просто дотримується традиції.

Прощена неділя — що не можна робити у цю дату

В останній день Масниці існують певні заборони. Не можна:

  • сваритися та з'ясовувати стосунки;
  • ображати інших;
  • відмовляти у прощенні;
  • просити вибачення нещиро;
  • зловживати алкоголем;
  • займатися важкою фізичною працею;
  • входити в піст із образами.

Також ділимося іншими темами про свята в Україні 

Які страви готувати на Масницю, щоб залучити у життя достаток та удачу.

Коли святкуватимемо Вербну неділю у 2026 році.

Коли у 2026 році відзначатимемо Великдень.

Прощена неділя
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
