Коли Прощена неділя 2026 року — дата, традиції та правила, як просити пробачення

Мати обіймає доньку. Фото: freepik.com

Прощена неділя — особлива дата, яка завершує Сиропусний або Масляний тиждень і готує вірян до Великого посту. Саме цього дня заведено просити пробачення у близьких, друзів і знайомих, очищаючи серце від образ і негативу.

Новини.LIVE розповідає, коли буде Прощена неділя у 2026 році, які головні традиції, а також як правильно попросити прощення.

Коли Прощена неділя 2026 року в Україні

Дата свята щороку змінюється, адже залежить від початку Великого посту та Великодня. У 2026 році Великий піст починається 23 лютого, отже Прощена неділя припадає на 22 лютого.

Дівчина склала руки для молитви. Фото: pexels.com

Звідки походить традиція просити прощення перед Великим постом

За церковними переказами, традиція з'явилась завдяки ченцям з палестинської лаври Святого Сави. Перед Великим постом вони вирушали в пустелю для усамітненої молитви та посту, а знову збиралися у храмі лише перед святом Входу Господнього до Єрусалиму. Вони не знали, чи повернуться живими з пустелі, тому перед дорогою щиро просили один в одного пробачення.

В пам'ять про цю традицію в храмах сьогодні здійснюється Чин прощення (зазвичай увечері або після Літургії), під час якого священник просить вірян пробачити йому вільні чи невільні образи. Люди спочатку також просять вибачення у священника, а потім і одне в одного.

Чому важливо просити пробачення у Прощену неділю

Прощена неділя — це можливість:

відновити зруйновані стосунки;

звільнитися від емоційного тягаря;

відпустити давні образи;

очистити думки;

почати новий духовний етап;

увійти в піст із чистою душею.

Священники підкреслюють: навіть коротке щире "Пробач мене" може стати початком справжнього примирення.

Що варто зробити у Прощену неділю — головні традиції

За традицією, віряни цього дня вирушають до храму на богослужіння. Обов'язково моляться про прощення гріхів. Після церкви обов'язково просять вибачення у рідних, друзів, колег.

В українських селах цей день мав особливе значення. За народними традиціями:

молодші йшли до старших просити пробачення;

відвідували хрещених батьків і родичів;

родини збиралися за столом;

пекли млинці та вареники з сиром;

доїдали скоромну їжу;

ретельно мили посуд перед постом.

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

Як правильно просити пробачення у Прощену неділю

Просити пробачення можна особисто, телефоном або повідомленням, але найкраще — дивлячись людині в очі.

Традиційна форма:

"Пробач мене";

"Бог простить, і я прощаю".

Важливо, щоб ці слова були сказані не формально, а від серця. Добре, якщо людина визнає свою провину і готова змінюватися, а не просто дотримується традиції.

Прощена неділя — що не можна робити у цю дату

В останній день Масниці існують певні заборони. Не можна:

сваритися та з'ясовувати стосунки;

ображати інших;

відмовляти у прощенні;

просити вибачення нещиро;

зловживати алкоголем;

займатися важкою фізичною працею;

входити в піст із образами.

