Україна
Прощеное воскресенье 2026 — почему день важен и как извиняться

Прощеное воскресенье 2026 — почему день важен и как извиняться

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 06:01
Когда Прощеное воскресенье 2026 — дата, традиции и правила, как просить прощения
Мать обнимает дочь. Фото: freepik.com

Прощеное воскресенье — особая дата, которая завершает Сыропустную или Масленую неделю и готовит верующих к Великому посту. Именно в этот день принято просить прощения у близких, друзей и знакомых, очищая сердце от обид и негатива.

Новини.LIVE рассказывает, когда будет Прощеное воскресенье в 2026 году, какие главные традиции, а также как правильно попросить прощение.

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году в Украине

Дата праздника ежегодно меняется, ведь зависит от начала Великого поста и Пасхи. В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля, следовательно Прощеное воскресенье приходится на 22 февраля.

 

Коли Прощена неділя 2026 року в Україні
Девушка сложила руки для молитвы. Фото: pexels.com

Откуда происходит традиция просить прощения перед Великим постом

По церковным преданиям, традиция появилась благодаря монахам из палестинской лавры Святого Саввы. Перед Великим постом они отправлялись в пустыню для уединенной молитвы и поста, а снова собирались в храме только перед праздником Входа Господня в Иерусалим. Они не знали, вернутся ли живыми из пустыни, поэтому перед дорогой искренне просили друг у друга прощения.

В память об этой традиции в храмах сегодня совершается Чин прощения (обычно вечером или после Литургии), во время которого священник просит верующих простить ему вольные или невольные обиды. Люди сначала также просят прощения у священника, а затем и друг у друга.

Почему важно просить прощения в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье — это возможность:

  • восстановить разрушенные отношения;
  • освободиться от эмоционального бремени;
  • отпустить давние обиды;
  • очистить мысли;
  • начать новый духовный этап;
  • войти в пост с чистой душой.

Священники подчеркивают: даже короткое искреннее "Прости меня" может стать началом настоящего примирения.

Что стоит сделать в Прощеное воскресенье — главные традиции

По традиции, верующие в этот день отправляются в храм на богослужение. Обязательно молятся о прощении грехов. После церкви обязательно просят прощения у родных, друзей, коллег.

В украинских селах этот день имел особое значение. По народным традициям:

  • младшие шли к старшим просить прощения;
  • посещали крестных родителей и родственников;
  • семьи собирались за столом;
  • пекли блины и вареники с творогом;
  • доедали скоромную пищу;
  • тщательно мыли посуду перед постом.

 

Що варто зробити у Прощену неділю — головні традиції
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

Просить прощения можно лично, по телефону или сообщением, но лучше всего — глядя человеку в глаза.

Традиционная форма:

  • "Прости меня";
  • "Бог простит, и я прощаю".

Важно, чтобы эти слова были сказаны не формально, а от сердца. Хорошо, если человек признает свою вину и готов меняться, а не просто придерживается традиции.

Прощеное воскресенье — что нельзя делать в эту дату

В последний день Масленицы существуют определенные запреты. Нельзя:

  • ссориться и выяснять отношения;
  • оскорблять других;
  • отказывать в прощении;
  • просить прощения неискренне;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • входить в пост с обидами.

Ольга Зорич
Автор:
Ольга Зорич
