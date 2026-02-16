Когда Прощеное воскресенье 2026 — дата, традиции и правила, как просить прощения

Мать обнимает дочь. Фото: freepik.com

Прощеное воскресенье — особая дата, которая завершает Сыропустную или Масленую неделю и готовит верующих к Великому посту. Именно в этот день принято просить прощения у близких, друзей и знакомых, очищая сердце от обид и негатива.

Когда Прощеное воскресенье в 2026 году в Украине

Дата праздника ежегодно меняется, ведь зависит от начала Великого поста и Пасхи. В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля, следовательно Прощеное воскресенье приходится на 22 февраля.

Откуда происходит традиция просить прощения перед Великим постом

По церковным преданиям, традиция появилась благодаря монахам из палестинской лавры Святого Саввы. Перед Великим постом они отправлялись в пустыню для уединенной молитвы и поста, а снова собирались в храме только перед праздником Входа Господня в Иерусалим. Они не знали, вернутся ли живыми из пустыни, поэтому перед дорогой искренне просили друг у друга прощения.

В память об этой традиции в храмах сегодня совершается Чин прощения (обычно вечером или после Литургии), во время которого священник просит верующих простить ему вольные или невольные обиды. Люди сначала также просят прощения у священника, а затем и друг у друга.

Почему важно просить прощения в Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье — это возможность:

восстановить разрушенные отношения;

освободиться от эмоционального бремени;

отпустить давние обиды;

очистить мысли;

начать новый духовный этап;

войти в пост с чистой душой.

Священники подчеркивают: даже короткое искреннее "Прости меня" может стать началом настоящего примирения.

Что стоит сделать в Прощеное воскресенье — главные традиции

По традиции, верующие в этот день отправляются в храм на богослужение. Обязательно молятся о прощении грехов. После церкви обязательно просят прощения у родных, друзей, коллег.

В украинских селах этот день имел особое значение. По народным традициям:

младшие шли к старшим просить прощения;

посещали крестных родителей и родственников;

семьи собирались за столом;

пекли блины и вареники с творогом;

доедали скоромную пищу;

тщательно мыли посуду перед постом.

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

Просить прощения можно лично, по телефону или сообщением, но лучше всего — глядя человеку в глаза.

Традиционная форма:

"Прости меня";

"Бог простит, и я прощаю".

Важно, чтобы эти слова были сказаны не формально, а от сердца. Хорошо, если человек признает свою вину и готов меняться, а не просто придерживается традиции.

Прощеное воскресенье — что нельзя делать в эту дату

В последний день Масленицы существуют определенные запреты. Нельзя:

ссориться и выяснять отношения;

оскорблять других;

отказывать в прощении;

просить прощения неискренне;

злоупотреблять алкоголем;

заниматься тяжелым физическим трудом;

входить в пост с обидами.

