Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Масленица, Масница или Колодий — какой праздник отмечают украинцы

Масленица, Масница или Колодий — какой праздник отмечают украинцы

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 22:24
Масленица, Масница или Колодий — как называется праздник и какие традиции украинские
Празднование Масленицы в Украине. Фото: facebook.com/Ukrainiandiasporaintheworld

В Украине последняя неделя перед Великим постом издавна была особым праздничным периодом. В древности ее связывали со встречей весны, а с приходом христианства — подготовкой к строгому посту. В разных регионах этот период называли по-разному: Масница, Масленица, Колодий, Сыропуст, "Пущення", "Загальниця", Сыропустная неделя. Именно поэтому и сегодня возникает вопрос: какое название правильное и какие традиции действительно украинские.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно называется эта праздничная неделя, какие обычаи и традиции точно родом из Украины.

Реклама
Читайте также:

Как правильно называть праздник на украинском

В академическом толковом словаре украинского языка зафиксировано название "Масниця". Именно оно считается литературным и исконно украинским. Название происходит от слова "масний", то есть жирный, сытный. Ведь в эту неделю разрешалось потреблять молочные продукты, масло, творог, сметану.

Слово "Масленица" долгое время употребляли преимущественно в приграничных с россией регионах. Во многих случаях оно является калькой с русской традиции. Поэтому языковеды советуют отдавать предпочтение именно форме "Масниця".

В разных регионах Украины также бытовали названия "Запусти", "Сиропуст", "Колодка", "Колодій", "Туриця". Все они отражают богатство украинской традиции и являются правильными. Также сейчас нередко можно услышать название Сыропустная неделя. В христианской традиции именно так называют неделю перед Великим постом.

 

Масленица, Масница или Колодий — как называется праздник и какие традиции украинские
Празднование Масленицы в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Колодий — откуда взялось название праздника

Еще более древним считают название Колодий, которое существовало задолго до прихода христианства. По народным представлениям, Колодий был богом брака, его связывали с солнечным циклом, возрождением природы и жизненной силой. Название связывают со словами "круг" и "действие" — создание солнечного круга, движения жизни.

Также колодием еще называют несколько древних обрядов. Обряд уродин (рождения) и захоронения колодки: в понедельник родилась, во вторник — окрестили, в среду — "похрестини" (празднование второго дня крестин), в четверг — колодка умерла, в пятницу похоронили, в субботу — оплакали, а в воскресенье жизненный путь колодки завершился. И, конечно, все эти действа имели шуточный характер.

Еще один обряд когда к рукам или ногам неженатых парней привязывали колодку, как символ "позора", что до сих пор он так и не женился. Это было целое театрализованное действо. Парня могли стыдить и высмеивать, но он мог откупиться угощением.

 

Колодий — откуда взялось название праздника
Празднование Колодия в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Масленица в Украине — какие традиции являются действительно украинскими

В Украине не существовало единого сценария празднования Масленицы. Каждый край имел свои обычаи, обряды и главные блюда. Где-то готовили галушки, где-то пироги, где-то вареники. Однако главный смысл оставался общим — подготовиться к посту и встретить весну.

Исследователи считают, что Масленица сохранила черты очень древнего обрядового комплекса — встречи Весны. Наши предки верили: совместные песни, танцы, шутки, обряды и гостевание помогают пригласить тепло, свет и плодородие. Это был не просто праздник еды и развлечений, а глубокий ритуал обновления жизни. В этот период:

  • мирились поссорившиеся;
  • чествовали молодоженов;
  • поощряли создание семей;
  • девушки начинали петь веснянки.

К сожалению, многие традиции сохранились лишь в воспоминаниях старших людей и этнографических записях. Среди них:

  • обряды с колодкой;
  • взаимные походы в гости;
  • празднование Власия;
  • катание на лошадях;
  • вождение козла;
  • веснянки;
  • ряженые и машкара;
  • поминовение предков;
  • церемонии прощения.

Важно отметить, сжигание чучела — это не украинская традиция. Она также возникла в период советского союза, как и кулачные бои или бои "стенка на стенку".

 

Масленица в Украине — какие традиции являются действительно украинскими
Празднование Масленицы в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Почему блины —не главная украинская традиция и что следует готовить на Масленицу

Сегодня Масленицу часто ассоциируют с блинами. Однако этнографы отмечают: для Украины это не было основным блюдом праздника. Массовое распространение блинов связывают с советским периодом, когда культивировали "русскую Масленицу" как праздник народных гуляний. Блин подавался как символ солнца, но эта традиция не была исконно украинской.

Зато в нашей культуре главным блюдом были вареники с творогом и сметаной. Именно они считались обрядовой пищей Масленицы и Колодия. Вареники на Масленицу имели не только кулинарное, но и символическое значение. Они олицетворяли молодой месяц и женскую жизненную энергию.

Кроме вареников, готовили:

  • сырники;
  • творожные бабы;
  • клецки на молоке;
  • молочные каши;
  • ряженку;
  • кисель;
  • колотуху.

Все блюда готовились из молочных продуктов — как прощание с сытной пищей перед длительным воздержанием.

 

Почему блины —не главная украинская традиция и что следует готовить на Масленицу
Вареники на праздник. Фото: istockphoto.com

Также предлагаем узнать о других важных праздниках 2026 года

Когда будем праздновать Вознесение Господне, какой смысл и традиции праздника.

Какая дата Вербного воскресенья в 2026 году.

Когда православные верующие будут праздновать Пасху.

традиции Украина Масленица обычаи праздник Колодий
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации