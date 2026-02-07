Масленица, Масница или Колодий — как называется праздник и какие традиции украинские

Празднование Масленицы в Украине. Фото: facebook.com/Ukrainiandiasporaintheworld

В Украине последняя неделя перед Великим постом издавна была особым праздничным периодом. В древности ее связывали со встречей весны, а с приходом христианства — подготовкой к строгому посту. В разных регионах этот период называли по-разному: Масница, Масленица, Колодий, Сыропуст, "Пущення", "Загальниця", Сыропустная неделя. Именно поэтому и сегодня возникает вопрос: какое название правильное и какие традиции действительно украинские.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно называется эта праздничная неделя, какие обычаи и традиции точно родом из Украины.

Как правильно называть праздник на украинском

В академическом толковом словаре украинского языка зафиксировано название "Масниця". Именно оно считается литературным и исконно украинским. Название происходит от слова "масний", то есть жирный, сытный. Ведь в эту неделю разрешалось потреблять молочные продукты, масло, творог, сметану.

Слово "Масленица" долгое время употребляли преимущественно в приграничных с россией регионах. Во многих случаях оно является калькой с русской традиции. Поэтому языковеды советуют отдавать предпочтение именно форме "Масниця".

В разных регионах Украины также бытовали названия "Запусти", "Сиропуст", "Колодка", "Колодій", "Туриця". Все они отражают богатство украинской традиции и являются правильными. Также сейчас нередко можно услышать название Сыропустная неделя. В христианской традиции именно так называют неделю перед Великим постом.

Празднование Масленицы в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Колодий — откуда взялось название праздника

Еще более древним считают название Колодий, которое существовало задолго до прихода христианства. По народным представлениям, Колодий был богом брака, его связывали с солнечным циклом, возрождением природы и жизненной силой. Название связывают со словами "круг" и "действие" — создание солнечного круга, движения жизни.

Также колодием еще называют несколько древних обрядов. Обряд уродин (рождения) и захоронения колодки: в понедельник родилась, во вторник — окрестили, в среду — "похрестини" (празднование второго дня крестин), в четверг — колодка умерла, в пятницу похоронили, в субботу — оплакали, а в воскресенье жизненный путь колодки завершился. И, конечно, все эти действа имели шуточный характер.

Еще один обряд когда к рукам или ногам неженатых парней привязывали колодку, как символ "позора", что до сих пор он так и не женился. Это было целое театрализованное действо. Парня могли стыдить и высмеивать, но он мог откупиться угощением.

Празднование Колодия в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Масленица в Украине — какие традиции являются действительно украинскими

В Украине не существовало единого сценария празднования Масленицы. Каждый край имел свои обычаи, обряды и главные блюда. Где-то готовили галушки, где-то пироги, где-то вареники. Однако главный смысл оставался общим — подготовиться к посту и встретить весну.

Исследователи считают, что Масленица сохранила черты очень древнего обрядового комплекса — встречи Весны. Наши предки верили: совместные песни, танцы, шутки, обряды и гостевание помогают пригласить тепло, свет и плодородие. Это был не просто праздник еды и развлечений, а глубокий ритуал обновления жизни. В этот период:

мирились поссорившиеся;

чествовали молодоженов;

поощряли создание семей;

девушки начинали петь веснянки.

К сожалению, многие традиции сохранились лишь в воспоминаниях старших людей и этнографических записях. Среди них:

обряды с колодкой;

взаимные походы в гости;

празднование Власия;

катание на лошадях;

вождение козла;

веснянки;

ряженые и машкара;

поминовение предков;

церемонии прощения.

Важно отметить, сжигание чучела — это не украинская традиция. Она также возникла в период советского союза, как и кулачные бои или бои "стенка на стенку".

Празднование Масленицы в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Почему блины —не главная украинская традиция и что следует готовить на Масленицу

Сегодня Масленицу часто ассоциируют с блинами. Однако этнографы отмечают: для Украины это не было основным блюдом праздника. Массовое распространение блинов связывают с советским периодом, когда культивировали "русскую Масленицу" как праздник народных гуляний. Блин подавался как символ солнца, но эта традиция не была исконно украинской.

Зато в нашей культуре главным блюдом были вареники с творогом и сметаной. Именно они считались обрядовой пищей Масленицы и Колодия. Вареники на Масленицу имели не только кулинарное, но и символическое значение. Они олицетворяли молодой месяц и женскую жизненную энергию.

Кроме вареников, готовили:

сырники;

творожные бабы;

клецки на молоке;

молочные каши;

ряженку;

кисель;

колотуху.

Все блюда готовились из молочных продуктов — как прощание с сытной пищей перед длительным воздержанием.

Вареники на праздник. Фото: istockphoto.com

