Коли Масниця 2026 — дати початку та завершення святкового тижня, традиції та їжа

Одне з найвеселіших святкувань лютого, яке сповнене особливими обрядами та смачними стравами, — Масниця або Колодій. Воно символізує прощання з зимою та довгоочікувану зустріч з теплою весною. Щороку дати святкового періоду змінюються, тож варто заздалегідь зазирнути в календар, щоб не пропустити цей особливий час.

Чи є Масниця релігійним святом

Масниця не є релігійним святом, воно вважається народним. Корені свята сягають дохристиянських часів, воно символізує кінець зими та зустріч весни. Після християнізації святкування було адаптоване до нових релігійних традицій.

На цей же період припадає Сиропусний тиждень — останній тиждень перед Великим постом. За церковними приписами у цей період вже не можна їсти м'ясо, але дозволені молочні продукти та яйця. Тож, для вірян цей тиждень символізує підготовку до Великого посту.

Коли Масниця у 2026 році

Масниця завжди передує Великому посту й фактично прив'язана до дати Великодня. У 2026 році православні віряни зустрічатимуть Великдень 12 квітня, тому Сиропусний тиждень розпочнеться 16 лютого і триватиме до 22 лютого включно. Уже 23 лютого розпочнеться Великий піст.

Чому Масницю називають Колодієм

Таку назву свято мало ще до хрещення Русі. Колодій — бог шлюбу й головна фігура свята. Наші предки вірили, що він приходить наприкінці зими, відновлює сили людей і пробуджує природу до нового життя.

Також існував веселий обряд з такою ж назвою: молодим неодруженим хлопцям та дівчатам прив'язували символічну колодку, прикрашену яскравими стрічками, як символ покарання за самотність. А щоб позбутися її, вони пригощали старших жінок і музик. Такий ритуал спонукав до створення сімейних пар після Великодня. Одружені жінки "народжували", "хрестили" та "ховали" поліно, це символізувало колообіг життя.

Які головні традиції Масниці та як привабити щастя

Щоб залучити добробут і радість у дім, українці дотримувалися кількох простих традицій:

прибирали оселю перед святковим періодом, щоб залучити добробут;

готували смачні страви, які символізували достаток;

готували обрядовий корж калиту та ділилися ним із близькими як символ миру та злагоди;

збиралися разом із родиною та друзями для веселих ігор, жартів та частувань;

приймали вдома гостей та пригощали — вважалося, що це приносить господарям щастя;

гуляли з піснями, іграми та веселощами;

спалювали опудало зими, щоб попрощатися з морозами та зустріти весну.

Які страви насправді готують українці на Масницю

Довгі роки українці дотримувались чужих традицій та вважали, що головною стравою Масниці є млинці. Але, на щастя, ми вертаємось до свого коріння та пізнаємо справжні українські звичаї та традиції.

Тож, Масниця — час молочних продуктів, яєць і риби. Головна страва, яку готують під час святкування — вареники з сиром, картоплею, капустою або маком. Але й можна готувати налисники — млинці з різними начинками, солодкими або солоними.

Також традиційними стравами вважаються:

калита — круглий обрядовий корж, символ сонця, достатку і добробуту;

сирники — смажені з домашнього сиру, подають із медом або варенням, асоціюються з чистотою та здоров'ям;

галушки — традиційна сільська страва зі сметаною, маслом.

Варто зауважити, що залежно від регіону, на святковому столі могли з'являтися ковбаси, холодець або тушковане м'ясо.

