Когда Масленица 2026 — даты начала и завершения праздничной недели, традиции и еда

Празднование Масленицы в Киеве. Фото: ВДНХ

Одно из самых веселых празднований февраля, которое наполнено особыми обрядами и вкусными блюдами, — Масленица или Колодий. Оно символизирует прощание с зимой и долгожданную встречу с теплой весной. Ежегодно даты праздничного периода меняются, поэтому стоит заранее заглянуть в календарь, чтобы не пропустить это особое время.

Новини.LIVE рассказывает, когда начинается и завершается праздничная неделя, какие главные традиции и блюда Масленицы.

Реклама

Читайте также:

Является ли Масленица религиозным праздником

Масленица не является религиозным праздником, она считается народным. Корни праздника достигают дохристианских времен, он символизирует конец зимы и встречу весны. После христианизации празднование было адаптировано к новым религиозным традициям.

На этот же период приходится Сыропустная неделя — последняя неделя перед Великим постом. По церковным предписаниям в этот период уже нельзя есть мясо, но разрешены молочные продукты и яйца. Поэтому, для верующих эта неделя символизирует подготовку к Великому посту.

Когда Масленица в 2026 году

Масленица всегда предшествует Великому посту и фактически привязана к дате Пасхи. В 2026 году православные верующие будут встречать Пасху 12 апреля, поэтому Сыропустная неделя начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля включительно. Уже 23 февраля начнется Великий пост.

Почему Масленицу называют Колодием

Такое название праздник имел еще до крещения Руси. Колодий — бог брака и главная фигура праздника. Наши предки верили, что он приходит в конце зимы, восстанавливает силы людей и пробуждает природу к новой жизни.

Также существовал веселый обряд с таким же названием: молодым холостым парням и девушкам привязывали символическую колодку, украшенную яркими лентами, как символ наказания за одиночество. А чтобы избавиться от нее, они угощали старших женщин и музыкантов. Такой ритуал побуждал к созданию семейных пар после Пасхи. Замужние женщины "рожали", "крестили" и "хоронили" полено, это символизировало круговорот жизни.

Празднование Масленицы в Украине. Фото: mamajeva-sloboda.ua

Какие главные традиции Масленицы и как привлечь счастье

Чтобы привлечь благополучие и радость в дом, украинцы придерживались нескольких простых традиций:

убирали дом перед праздничным периодом, чтобы привлечь благосостояние;

готовили вкусные блюда, которые символизировали достаток;

готовили обрядовый корж калиту и делились им с близкими как символ мира и согласия;

собирались вместе с семьей и друзьями для веселых игр, шуток и угощений;

принимали дома гостей и угощали — считалось, что это приносит хозяевам счастье;

гуляли с песнями, играми и весельем;

сжигали чучело зимы, чтобы попрощаться с морозами и встретить весну.

Празднование Масленицы в Украине. Фото: mamajeva-sloboda.ua

Какие блюда на самом деле готовят украинцы на Масленицу

Долгие годы украинцы придерживались чужих традиций и считали, что главным блюдом Масленицы являются блины. Но, к счастью, мы возвращаемся к своим корням и познаем настоящие украинские обычаи и традиции.

Поэтому, Масленица — время молочных продуктов, яиц и рыбы. Главное блюдо, которое готовят во время празднования — вареники с творогом, картофелем, капустой или маком. Но и можно готовить налистники — блины с разными начинками, сладкими или солеными.

Также традиционными блюдами считаются:

калита — круглый обрядовый корж, символ солнца, достатка и благополучия;

сырники — жареные из творога, подают с медом или вареньем, ассоциируются с чистотой и здоровьем;

галушки — традиционное сельское блюдо со сметаной, маслом.

Стоит заметить, что в зависимости от региона, на праздничном столе могли появляться колбасы, холодец или тушеное мясо.

Также предлагаем узнать о других важных праздниках, которые уже совсем скоро будем встречать

В какую дату Вознесение Господне и какой смысл праздника.

В какую новую дату будем праздновать Вербное воскресенье.