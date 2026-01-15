Календарь праздников на февраль 2026 — сколько выходных и какие важные даты встретим

Календарь на февраль 2026 — когда День влюбленных и День единения
Последний месяц зимы для украинцев непростой. Он полон скорбных и памятных дат. Именно в феврале в нашем государстве произошли трагические события — Расстрелы на Майдане, оккупация Крыма, начало полномасштабного вторжения России. И одновременно этот месяц имеет праздники, которые объединяют украинцев — День Герба Украины, День Героев Небесной Сотни, День единения.
Новини.LIVE делится календарем праздников и памятных дат на февраль 2026 года, чтобы вы не пропустили важные события.
Выходные и рабочие дни в феврале 2026 — сколько и когда будем отдыхать
Из-за военного положения дополнительные выходные отменены, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Традиционно в феврале будет 28 дней, из них:
- рабочие — 20;
- выходные (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными в последний месяц зимы станут такие даты:
- 1 февраля;
- 7 и 8 февраля;
- 14 и 15 февраля;
- 21 и 22 февраля;
- 28 февраля.
Календарь праздников в феврале 2026 года
В последний месяц зимы мы встретим такие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты:
- 1 февраля — День Робинзона Крузо, Всемирный день борьбы с аспергиллезом, Международный день десерта, Всемирный день хиджаба;
- 2 февраля — День сурка, День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день укулеле;
- 3 февраля — День кормления птиц, Международный день золотистого ретривера, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви;
- 4 февраля — День безопасной Сети, Всемирный день борьбы против рака, Международный день человеческого братства, Всемирный день чтения вслух;
- 5 февраля — День Государственной специальной службы транспорта в Украине, Международный день оптимиста, День эрудита;
- 6 февраля — Всемирный день кино, Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена;
- 7 февраля — День рождения огнетушителя;
- 8 февраля — Международный день шотландского виски, День предложения руки и сердца, День оперы;
- 9 февраля — Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Всемирный день брака, Международный день пиццы;
- 10 февраля — Международный день борьбы с эпилепсией, День безопасного интернета, День угощения Домового, День замороженного йогурта, Всемирный день зернобобовых;
- 11 февраля — День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа), Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного;
- 12 февраля — Международный день против использования детей-солдат, День сексуального и репродуктивного здоровья, День Дарвина (Международный день науки и гуманизма);
- 13 февраля — Международный день женской дружбы, Международный день любви к себе, Международный день шаурмы, Всемирный день радио, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива;
- 14 февраля — День святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Международный день дарения книг, День любителей библиотек;
- 15 февраля — День киберспорта в Украине, Международный день одиночества, Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств;
- 16 февраля — День военного журналиста Украины, Всемирный день китов, начало Масленицы;
- 17 февраля — Китайский Новый год, Всемирный день устойчивости туризма, Всемирный день человеческого духа, День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе;
- 18 февраля — Международный день батарейки, День Плутона, День благодарности большому пальцу;
- 19 февраля — День государственного герба Украины, Всемирный день защиты морских млекопитающих, День предотвращения плагиата;
- 20 февраля — День Героев Небесной Сотни, День начала российской агрессии против Украины (именно в этот день в 2014 году началась военная операция с целью оккупации Крыма), День социальной справедливости в Украине, Международный День людей, которые победили алкоголизм, Всемирный день управления информацией;
- 21 февраля — Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода;
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений, Всемирный день энцефалита, завершение Масленицы, Прощеное воскресенье;
- 23 февраля — Всемирный день взаимопонимания и мира, День рождения дизельного двигателя;
- 24 февраля — Начало полномасштабного вторжения россии в Украину, Национальный день молитвы;
- 25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ;
- 26 февраля — День крымского сопротивления российской оккупации;
- 27 февраля — Международный день оптимиста, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомленности об аносмии, Международный день полярного медведя;
- 28 февраля — День штурманской службы авиации Вооруженных Сил, День работников патрульно-постовой службы Украины, Международный день противодействия буллингу, Всемирный день портных, Всемирный день редких заболеваний.
