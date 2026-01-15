Видео
Главная Праздники Календарь на февраль 2026 — когда День влюбленных и День единения

Календарь на февраль 2026 — когда День влюбленных и День единения

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 08:02
Календарь праздников на февраль 2026 — сколько выходных и какие важные даты встретим
Украинцы отмечают День единения. Фото: Umit Bektas

Последний месяц зимы для украинцев непростой. Он полон скорбных и памятных дат. Именно в феврале в нашем государстве произошли трагические события — Расстрелы на Майдане, оккупация Крыма, начало полномасштабного вторжения России. И одновременно этот месяц имеет праздники, которые объединяют украинцев — День Герба Украины, День Героев Небесной Сотни, День единения.

Новини.LIVE делится календарем праздников и памятных дат на февраль 2026 года, чтобы вы не пропустили важные события.

Читайте также:

Выходные и рабочие дни в феврале 2026 — сколько и когда будем отдыхать

Из-за военного положения дополнительные выходные отменены, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Традиционно в феврале будет 28 дней, из них:

  • рабочие — 20;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в последний месяц зимы станут такие даты:

  • 1 февраля;
  • 7 и 8 февраля;
  • 14 и 15 февраля;
  • 21 и 22 февраля;
  • 28 февраля.

 

Вихідні та робочі дні у лютому 2026 — скільки та коли відпочиватимемо
Календарь на февраль. Фото: freepik.com

Календарь праздников в феврале 2026 года

В последний месяц зимы мы встретим такие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты:

  • 1 февраля — День Робинзона Крузо, Всемирный день борьбы с аспергиллезом, Международный день десерта, Всемирный день хиджаба;
  • 2 февраляДень сурка, День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день укулеле;
  • 3 февраля — День кормления птиц, Международный день золотистого ретривера, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви;
  • 4 февраля — День безопасной Сети, Всемирный день борьбы против рака, Международный день человеческого братства, Всемирный день чтения вслух;
  • 5 февраляДень Государственной специальной службы транспорта в Украине, Международный день оптимиста, День эрудита;
  • 6 февраля — Всемирный день кино, Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена;
  • 7 февраля — День рождения огнетушителя;
  • 8 февраля — Международный день шотландского виски, День предложения руки и сердца, День оперы;
  • 9 февраля — Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Всемирный день брака, Международный день пиццы;
  • 10 февраля Международный день борьбы с эпилепсией, День безопасного интернета, День угощения Домового, День замороженного йогурта, Всемирный день зернобобовых;
  • 11 февраля День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа), Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного;
  • 12 февраля Международный день против использования детей-солдат, День сексуального и репродуктивного здоровья, День Дарвина (Международный день науки и гуманизма);
  • 13 февраля — Международный день женской дружбы, Международный день любви к себе, Международный день шаурмы, Всемирный день радио, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива;
  • 14 февраляДень святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Международный день дарения книг, День любителей библиотек;
  • 15 февраляДень киберспорта в Украине, Международный день одиночества, Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств;
  • 16 февраляДень военного журналиста Украины, Всемирный день китов, начало Масленицы;
  • 17 февраляКитайский Новый год, Всемирный день устойчивости туризма, Всемирный день человеческого духа, День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе;
  • 18 февраля — Международный день батарейки, День Плутона, День благодарности большому пальцу;
  • 19 февраляДень государственного герба Украины, Всемирный день защиты морских млекопитающих, День предотвращения плагиата;
  • 20 февраляДень Героев Небесной Сотни, День начала российской агрессии против Украины (именно в этот день в 2014 году началась военная операция с целью оккупации Крыма), День социальной справедливости в Украине, Международный День людей, которые победили алкоголизм, Всемирный день управления информацией;
  • 21 февраля — Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода;
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений, Всемирный день энцефалита, завершение Масленицы, Прощеное воскресенье;
  • 23 февраля — Всемирный день взаимопонимания и мира, День рождения дизельного двигателя;
  • 24 февраляНачало полномасштабного вторжения россии в Украину, Национальный день молитвы;
  • 25 февраляДень инженерно-авиационной службы авиации ВСУ;
  • 26 февраляДень крымского сопротивления российской оккупации;
  • 27 февраля — Международный день оптимиста, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомленности об аносмии, Международный день полярного медведя;
  • 28 февраляДень штурманской службы авиации Вооруженных Сил, День работников патрульно-постовой службы Украины, Международный день противодействия буллингу, Всемирный день портных, Всемирный день редких заболеваний.

Ранее мы рассказывали, когда и как праздновать Китайский Новый год 2026, а также какие ритуалы привлекут удачу.

Также делимся церковным календарем праздников на февраль 2026 года.

праздники февраль День единения календарь День влюбленных
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
