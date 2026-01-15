Календарь праздников на февраль 2026 — сколько выходных и какие важные даты встретим

Украинцы отмечают День единения. Фото: Umit Bektas

Последний месяц зимы для украинцев непростой. Он полон скорбных и памятных дат. Именно в феврале в нашем государстве произошли трагические события — Расстрелы на Майдане, оккупация Крыма, начало полномасштабного вторжения России. И одновременно этот месяц имеет праздники, которые объединяют украинцев — День Герба Украины, День Героев Небесной Сотни, День единения.

Новини.LIVE делится календарем праздников и памятных дат на февраль 2026 года, чтобы вы не пропустили важные события.

Из-за военного положения дополнительные выходные отменены, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Традиционно в феврале будет 28 дней, из них:

рабочие — 20;

выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в последний месяц зимы станут такие даты:

1 февраля;

7 и 8 февраля;

14 и 15 февраля;

21 и 22 февраля;

28 февраля.

Календарь на февраль. Фото: freepik.com

Календарь праздников в феврале 2026 года

В последний месяц зимы мы встретим такие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты:

1 февраля — День Робинзона Крузо, Всемирный день борьбы с аспергиллезом, Международный день десерта, Всемирный день хиджаба;

— День Робинзона Крузо, Всемирный день борьбы с аспергиллезом, Международный день десерта, Всемирный день хиджаба; 2 февраля — День сурка , День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день укулеле;

— , День осведомленности о ревматоидном артрите, Всемирный день укулеле; 3 февраля — День кормления птиц, Международный день золотистого ретривера, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви;

— День кормления птиц, Международный день золотистого ретривера, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви; 4 февраля — День безопасной Сети, Всемирный день борьбы против рака, Международный день человеческого братства, Всемирный день чтения вслух;

— День безопасной Сети, Всемирный день борьбы против рака, Международный день человеческого братства, Всемирный день чтения вслух; 5 февраля — День Государственной специальной службы транспорта в Украине , Международный день оптимиста, День эрудита;

— , Международный день оптимиста, День эрудита; 6 февраля — Всемирный день кино, Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена;

— Всемирный день кино, Международный день нетерпимого отношения к операциям, которые калечат женские половые органы, Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена; 7 февраля — День рождения огнетушителя;

— День рождения огнетушителя; 8 февраля — Международный день шотландского виски, День предложения руки и сердца, День оперы;

— Международный день шотландского виски, День предложения руки и сердца, День оперы; 9 февраля — Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Всемирный день брака, Международный день пиццы;

— Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Всемирный день брака, Международный день пиццы; 10 февраля — Международный день борьбы с эпилепсией, День безопасного интернета, День угощения Домового, День замороженного йогурта, Всемирный день зернобобовых;

— Международный день борьбы с эпилепсией, День безопасного интернета, День угощения Домового, День замороженного йогурта, Всемирный день зернобобовых; 11 февраля — День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа) , Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного;

— , Международный день женщин и девушек в науке, Всемирный день больного; 12 февраля — Международный день против использования детей-солдат, День сексуального и репродуктивного здоровья, День Дарвина (Международный день науки и гуманизма);

— Международный день против использования детей-солдат, День сексуального и репродуктивного здоровья, День Дарвина (Международный день науки и гуманизма); 13 февраля — Международный день женской дружбы , Международный день любви к себе, Международный день шаурмы, Всемирный день радио, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива;

, Международный день любви к себе, Международный день шаурмы, Всемирный день радио, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива; 14 февраля — День святого Валентина (День влюбленных) , День компьютерщика, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Международный день дарения книг, День любителей библиотек;

— , День компьютерщика, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Международный день дарения книг, День любителей библиотек; 15 февраля — День киберспорта в Украине , Международный день одиночества, Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств;

— , Международный день одиночества, Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств; 16 февраля — День военного журналиста Украины , Всемирный день китов, начало Масленицы ;

— , Всемирный день китов, ; 17 февраля — Китайский Новый год , Всемирный день устойчивости туризма, Всемирный день человеческого духа, День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе;

— , Всемирный день устойчивости туризма, Всемирный день человеческого духа, День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе; 18 февраля — Международный день батарейки, День Плутона, День благодарности большому пальцу;

— Международный день батарейки, День Плутона, День благодарности большому пальцу; 19 февраля — День государственного герба Украины , Всемирный день защиты морских млекопитающих, День предотвращения плагиата;

— , Всемирный день защиты морских млекопитающих, День предотвращения плагиата; 20 февраля — День Героев Небесной Сотни , День начала российской агрессии против Украины (именно в этот день в 2014 году началась военная операция с целью оккупации Крыма), День социальной справедливости в Украине , Международный День людей, которые победили алкоголизм, Всемирный день управления информацией;

— , (именно в этот день в 2014 году началась военная операция с целью оккупации Крыма), , Международный День людей, которые победили алкоголизм, Всемирный день управления информацией; 21 февраля — Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода;

— Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода; 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений, Всемирный день энцефалита, завершение Масленицы, Прощеное воскресенье;

— Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений, Всемирный день энцефалита, завершение Масленицы, Прощеное воскресенье; 23 февраля — Всемирный день взаимопонимания и мира, День рождения дизельного двигателя;

— Всемирный день взаимопонимания и мира, День рождения дизельного двигателя; 24 февраля — Начало полномасштабного вторжения россии в Украину , Национальный день молитвы ;

— , ; 25 февраля — День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ ;

— ; 26 февраля — День крымского сопротивления российской оккупации ;

— ; 27 февраля — Международный день оптимиста, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомленности об аносмии, Международный день полярного медведя;

— Международный день оптимиста, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомленности об аносмии, Международный день полярного медведя; 28 февраля — День штурманской службы авиации Вооруженных Сил, День работников патрульно-постовой службы Украины, Международный день противодействия буллингу, Всемирный день портных, Всемирный день редких заболеваний.

