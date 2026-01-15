Відео
Календар свят на лютий 2026 — коли День закоханих та День єднання

Дата публікації: 15 січня 2026 08:02
Календар свят на лютий 2026 — скільки вихідних та які важливі дати зустрінемо
Українці відзначають День єднання. Фото: Umit Bektas

Останній місяць зими для українців непростий. Він сповнений скорботних та пам'ятних дат. Саме у лютому в нашій державі сталися трагічні події — Розстріли на Майдані, окупація Криму, початок повномасштабного вторгнення росії. Та водночас цей місяць має свята, які об'єднують українців — День Герба України, День Героїв Небесної Сотні, День єднання. 

Новини.LIVE ділиться календарем свят та пам'ятних дат на лютий 2026 року, щоб ви не пропустили важливі події. 

Через воєнний стан додаткові вихідні скасовано, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". 

Традиційно у лютому буде 28 днів, з них:

  • робочі — 20;
  • вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними в останній місяць зими стануть такі дати:

  • 1 лютого;
  • 7 та 8 лютого; 
  • 14 та 15 лютого; 
  • 21 та 22 лютого;
  • 28 лютого.

 

Вихідні та робочі дні у лютому 2026 — скільки та коли відпочиватимемо
Календар на лютий. Фото: freepik.com

Календар свят у лютому 2026 року

В останній місяць зими ми зустрінемо такі державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати: 

  • 1 лютого — День Робінзона Крузо, Всесвітній день боротьби з аспергільозом, Міжнародний день десерту, Всесвітній день хіджабу;
  • 2 лютого — День бабака, День поінформованості про ревматоїдний артрит, Всесвітній день укулеле;
  • 3 лютого — День годування птахів, Міжнародний день золотистого ретрівера, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, Всесвітній день вільного кохання; 
  • 4 лютого — День безпечної Мережі, Всесвітній день боротьби проти рака, Міжнародний день людського братерства, Всесвітній день читання вголос;
  • 5 лютого — День Державної спеціальної служби транспорту в Україні, Міжнародний день оптиміста, День ерудита;
  • 6 лютого — Всесвітній день кіно, Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день бармена;
  • 7 лютого — День народження вогнегасника;
  • 8 лютого — Міжнародний день шотландського віскі, День пропозиції руки та серця, День опери;
  • 9 лютого — Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу, Всесвітній день шлюбу, Міжнародний день піци;
  • 10 лютого — Міжнародний день боротьби з епілепсією, День безпечного інтернету, День пригощання Домовика, День замороженого йогурту, Всесвітній день зернобобових;
  • 11 лютого День працівників органів РАГСу (РАЦСу), Міжнародний день жінок та дівчат в науці, Всесвітній день хворого;
  • 12 лютого — Міжнародний день проти використання дітей-солдатів, День сексуального і репродуктивного здоров'я, День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму);
  • 13 лютого Міжнародний день жіночої дружби, Міжнародний день любові до себе, Міжнародний день шаурми, Всесвітній день радіо, День народження кінокамери, Міжнародний день презерватива;
  • 14 лютого — День святого Валентина (День закоханих), День комп'ютерника, Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця, Міжнародний день дарування книг, День любителів бібліотек;
  • 15 лютого — День кіберспорту в Україні, Міжнародний день самотності, Міжнародний день онкохворої дитини; День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;
  • 16 лютого — День військового журналіста України, Всесвітній день китів, початок Масниці;
  • 17 лютого — Китайський Новий рік, Всесвітній день стійкості туризму, Всесвітній день людського духу, День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі;
  • 18 лютого — Міжнародний день батарейки, День Плутона, День вдячності великому пальцю;
  • 19 лютого — День державного герба України, Всесвітній день захисту морських ссавців, День запобігання плагіату;
  • 20 лютого — День Героїв Небесної СотніДень початку російської агресії проти України (саме цього дня у 2014 році розпочалась військова операція з метою окупації Криму), День соціальної справедливості в Україні, Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм, Всесвітній день управління інформацією;
  • 21 лютого —  Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода;
  • 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день роздумів, Всесвітній день енцефаліту, завершення Масниці, Прощена неділя;
  • 23 лютого — Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День народження дизельного двигуна;
  • 24 лютого — Початок повномасштабного вторгнення росії в УкраїнуНаціональний день молитви;
  • 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;
  • 26 лютого — День кримського спротиву російській окупації;
  • 27 лютого — Міжнародний день оптиміста, Всесвітній день неурядових організацій, День обізнаності про аносмію, Міжнародний день полярного ведмедя;
  • 28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних СилДень працівників патрульно-постової служби України, Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день кравців, Всесвітній день рідкісних захворювань.

Раніше ми розповідали, коли і як святкувати Китайський Новий рік 2026, а також які ритуали приваблять удачу.

Також ділимося церковним календарем свят на лютий 2026.

свята лютий День єднання календар День закоханих
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
