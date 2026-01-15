Календар свят на лютий 2026 — скільки вихідних та які важливі дати зустрінемо

Календар свят на лютий 2026 — коли День закоханих та День єднання
Останній місяць зими для українців непростий. Він сповнений скорботних та пам'ятних дат. Саме у лютому в нашій державі сталися трагічні події — Розстріли на Майдані, окупація Криму, початок повномасштабного вторгнення росії. Та водночас цей місяць має свята, які об'єднують українців — День Герба України, День Героїв Небесної Сотні, День єднання.
Новини.LIVE ділиться календарем свят та пам'ятних дат на лютий 2026 року, щоб ви не пропустили важливі події.
Вихідні та робочі дні у лютому 2026 — скільки та коли відпочиватимемо
Через воєнний стан додаткові вихідні скасовано, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Традиційно у лютому буде 28 днів, з них:
- робочі — 20;
- вихідні (субота та неділя) — 8.
Вихідними в останній місяць зими стануть такі дати:
- 1 лютого;
- 7 та 8 лютого;
- 14 та 15 лютого;
- 21 та 22 лютого;
- 28 лютого.
Календар свят у лютому 2026 року
В останній місяць зими ми зустрінемо такі державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати:
- 1 лютого — День Робінзона Крузо, Всесвітній день боротьби з аспергільозом, Міжнародний день десерту, Всесвітній день хіджабу;
- 2 лютого — День бабака, День поінформованості про ревматоїдний артрит, Всесвітній день укулеле;
- 3 лютого — День годування птахів, Міжнародний день золотистого ретрівера, Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, Всесвітній день вільного кохання;
- 4 лютого — День безпечної Мережі, Всесвітній день боротьби проти рака, Міжнародний день людського братерства, Всесвітній день читання вголос;
- 5 лютого — День Державної спеціальної служби транспорту в Україні, Міжнародний день оптиміста, День ерудита;
- 6 лютого — Всесвітній день кіно, Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день бармена;
- 7 лютого — День народження вогнегасника;
- 8 лютого — Міжнародний день шотландського віскі, День пропозиції руки та серця, День опери;
- 9 лютого — Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу, Всесвітній день шлюбу, Міжнародний день піци;
- 10 лютого — Міжнародний день боротьби з епілепсією, День безпечного інтернету, День пригощання Домовика, День замороженого йогурту, Всесвітній день зернобобових;
- 11 лютого — День працівників органів РАГСу (РАЦСу), Міжнародний день жінок та дівчат в науці, Всесвітній день хворого;
- 12 лютого — Міжнародний день проти використання дітей-солдатів, День сексуального і репродуктивного здоров'я, День Дарвіна (Міжнародний день науки і гуманізму);
- 13 лютого — Міжнародний день жіночої дружби, Міжнародний день любові до себе, Міжнародний день шаурми, Всесвітній день радіо, День народження кінокамери, Міжнародний день презерватива;
- 14 лютого — День святого Валентина (День закоханих), День комп'ютерника, Всесвітній день поширення інформації про вроджені вади серця, Міжнародний день дарування книг, День любителів бібліотек;
- 15 лютого — День кіберспорту в Україні, Міжнародний день самотності, Міжнародний день онкохворої дитини; День вшановування учасників бойових дій на території інших держав;
- 16 лютого — День військового журналіста України, Всесвітній день китів, початок Масниці;
- 17 лютого — Китайський Новий рік, Всесвітній день стійкості туризму, Всесвітній день людського духу, День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі;
- 18 лютого — Міжнародний день батарейки, День Плутона, День вдячності великому пальцю;
- 19 лютого — День державного герба України, Всесвітній день захисту морських ссавців, День запобігання плагіату;
- 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні, День початку російської агресії проти України (саме цього дня у 2014 році розпочалась військова операція з метою окупації Криму), День соціальної справедливості в Україні, Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм, Всесвітній день управління інформацією;
- 21 лютого — Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода;
- 22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день роздумів, Всесвітній день енцефаліту, завершення Масниці, Прощена неділя;
- 23 лютого — Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День народження дизельного двигуна;
- 24 лютого — Початок повномасштабного вторгнення росії в Україну, Національний день молитви;
- 25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;
- 26 лютого — День кримського спротиву російській окупації;
- 27 лютого — Міжнародний день оптиміста, Всесвітній день неурядових організацій, День обізнаності про аносмію, Міжнародний день полярного ведмедя;
- 28 лютого — День штурманської служби авіації Збройних Сил, День працівників патрульно-постової служби України, Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день кравців, Всесвітній день рідкісних захворювань.
