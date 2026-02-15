Масленица 2026 — что готовить, чтобы привлечь достаток и удачу на весь год

Украинки с варениками. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Масленица, Колодий или Сыропустная неделя — все это названия особого праздничного периода в конце зимы, который с нетерпением ждут украинцы. Ведь это не только время для семьи, друзей и веселья, но и для вкусной еды. В народе издавна верили, какие блюда вы приготовите на Масленую неделю — такой будет и ваша жизнь в течение года.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит приготовить на Масленицу 2026, чтобы привлечь достаток, удачу и семейное благополучие на весь год.

Почему на Масленицу готовят именно молочные блюда

Масленая неделя считается подготовкой к Великому посту, поэтому в этот период мясо уже под запретом. Но разрешены:

яйца;

молоко;

сметана;

сыр;

творог;

масло.

Поэтому, основой праздничного стола на Масленицу были именно молочные и мучные блюда, которые символизировали сытость, здоровье и щедрость дома.

Сыр в народной традиции символизировал:

чистоту;

защиту от невзгод;

телесную и духовную силу.

Даже существовало шутливое поверье: если уснуть с комочком сыра во рту и проснуться с ним, то можно получить волшебные способности. Правда, никому не удавалось проснуться с сыром во рту.

Молочные продукты. Фото: istockphoto.com

Какое блюдо является главным на Масленицу

Блюдо, которое украинцы издавна готовили во время Масленой недели — вареники с творогом. Оно считалось символом достатка и счастья. Их готовили на каждый день праздничного периода. Женщины собирались вместе, лепили вареники с песнями и шутками — считалось, что такой труд приносит семейное счастье. Вареники:

варили в воде;

запекали в печи;

щедро поливали маслом и сметаной.

Стоит заметить, что в разных уголках Украины использовали и разный сыр:

в Карпатах — брынзу;

в Винницкой области — сушеный сыр;

на Волыни — топленый и запеченный;

в других регионах — кисломолочный.

Также отличалась мука:

ржаная;

ячменная;

гречневая;

овсяная.

Масленица длилась целых семь дней и, конечно, на весь период творога не хватит, поэтому готовили вареники с другими начинками:

капустой (свежей и квашеной);

картофелем;

грибами;

фасолью;

маком;

калиной;

сухофруктами;

пшенной или гречневой кашей.

Отдельной популярностью пользовались ленивые вареники — творожные и картофельные.

Существовала примета: чем больше вареников слепишь на Масленицу — тем счастливее будет год.

Украинские вареники. Фото: stock.adobe.com

Готовили ли украинцы блины на Масленицу

Современные тонкие блины наши предки никогда не готовили на Масленицу. Это блюдо начали готовить на праздник, когда Украина находилась в составе советского союза. Именно тогда Масленицу начали больше ассоциировать с блинами, чем с варениками.

Но на наших землях готовили пышные дрожжевые блины, оладьи и блинчики, которые начиняли:

перетертым творогом с яйцом;

маком;

сухофруктами;

ягодами.

После этого блинчики заливали сметаной и запекали в печи. Также популярными были блины из гречневой муки на "кислом" тесте. Такие блюда считались символом домашнего уюта и согласия в семье.

Блины с творогом. Фото: google.com

Масленая неделя —какие еще блюда готовили украинцы

Кроме вареников и блинчиков на столе украинцев было много и других сырных и молочных блюд. Стол должен был быть богатым, ведь именно это было залогом счастливого года.

На Масленицу из творога также готовили:

сырники;

творожные бабы;

творожные запеканки;

клецки на молоке;

молочный кисель.

Еще во время Масной недели готовили деруны и ели их со сметаной. Для разнообразия добавляли:

чеснок;

зелень;

сыр;

лук;

морковь.

Также готовили деруны из тыквы или кабачка.

Пекли на Масленицу пирожки с различными начинками. Сладкие:

мак и мед;

яблоки с корицей;

сухофрукты;

творог с изюмом;

вишни;

джем.

Соленые:

гречка с грибами;

картофель с луком;

яйца с зеленым луком.

Пирожки символизировали гостеприимство и щедрость дома.

