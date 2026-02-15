Видео
Масленица 2026 — какие блюда подарят достаток и счастье на весь год

Масленица 2026 — какие блюда подарят достаток и счастье на весь год

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 23:50
Масленица 2026 — что готовить, чтобы привлечь достаток и удачу на весь год
Украинки с варениками. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Масленица, Колодий или Сыропустная неделя — все это названия особого праздничного периода в конце зимы, который с нетерпением ждут украинцы. Ведь это не только время для семьи, друзей и веселья, но и для вкусной еды. В народе издавна верили, какие блюда вы приготовите на Масленую неделю — такой будет и ваша жизнь в течение года.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит приготовить на Масленицу 2026, чтобы привлечь достаток, удачу и семейное благополучие на весь год.

Реклама
Читайте также:

Почему на Масленицу готовят именно молочные блюда

Масленая неделя считается подготовкой к Великому посту, поэтому в этот период мясо уже под запретом. Но разрешены:

  • яйца;
  • молоко;
  • сметана;
  • сыр;
  • творог;
  • масло.

Поэтому, основой праздничного стола на Масленицу были именно молочные и мучные блюда, которые символизировали сытость, здоровье и щедрость дома.

Сыр в народной традиции символизировал:

  • чистоту;
  • защиту от невзгод;
  • телесную и духовную силу.

Даже существовало шутливое поверье: если уснуть с комочком сыра во рту и проснуться с ним, то можно получить волшебные способности. Правда, никому не удавалось проснуться с сыром во рту.

 

Чому на Масницю готують саме молочні страви
Молочные продукты. Фото: istockphoto.com

Какое блюдо является главным на Масленицу

Блюдо, которое украинцы издавна готовили во время Масленой недели — вареники с творогом. Оно считалось символом достатка и счастья. Их готовили на каждый день праздничного периода. Женщины собирались вместе, лепили вареники с песнями и шутками — считалось, что такой труд приносит семейное счастье. Вареники:

  • варили в воде;
  • запекали в печи;
  • щедро поливали маслом и сметаной.

Стоит заметить, что в разных уголках Украины использовали и разный сыр:

  • в Карпатах — брынзу;
  • в Винницкой области — сушеный сыр;
  • на Волыни — топленый и запеченный;
  • в других регионах — кисломолочный.

Также отличалась мука:

  • ржаная;
  • ячменная;
  • гречневая;
  • овсяная.

Масленица длилась целых семь дней и, конечно, на весь период творога не хватит, поэтому готовили вареники с другими начинками:

  • капустой (свежей и квашеной);
  • картофелем;
  • грибами;
  • фасолью;
  • маком;
  • калиной;
  • сухофруктами;
  • пшенной или гречневой кашей.

Отдельной популярностью пользовались ленивые вареники — творожные и картофельные.

Существовала примета: чем больше вареников слепишь на Масленицу — тем счастливее будет год.

 

Яка страва є головною на Масницю
Украинские вареники. Фото: stock.adobe.com

Готовили ли украинцы блины на Масленицу

Современные тонкие блины наши предки никогда не готовили на Масленицу. Это блюдо начали готовить на праздник, когда Украина находилась в составе советского союза. Именно тогда Масленицу начали больше ассоциировать с блинами, чем с варениками.

Но на наших землях готовили пышные дрожжевые блины, оладьи и блинчики, которые начиняли:

  • перетертым творогом с яйцом;
  • маком;
  • сухофруктами;
  • ягодами.

После этого блинчики заливали сметаной и запекали в печи. Также популярными были блины из гречневой муки на "кислом" тесте. Такие блюда считались символом домашнего уюта и согласия в семье.

 

Чи готували українці млинці на Масницю
Блины с творогом. Фото: google.com

Масленая неделя —какие еще блюда готовили украинцы

Кроме вареников и блинчиков на столе украинцев было много и других сырных и молочных блюд. Стол должен был быть богатым, ведь именно это было залогом счастливого года.

На Масленицу из творога также готовили:

  • сырники;
  • творожные бабы;
  • творожные запеканки;
  • клецки на молоке;
  • молочный кисель.

Еще во время Масной недели готовили деруны и ели их со сметаной. Для разнообразия добавляли:

  • чеснок;
  • зелень;
  • сыр;
  • лук;
  • морковь.

Также готовили деруны из тыквы или кабачка.

Пекли на Масленицу пирожки с различными начинками. Сладкие:

  • мак и мед;
  • яблоки с корицей;
  • сухофрукты;
  • творог с изюмом;
  • вишни;
  • джем.

Соленые:

  • гречка с грибами;
  • картофель с луком;
  • яйца с зеленым луком.

Пирожки символизировали гостеприимство и щедрость дома.

Также делимся другими праздничными темами

Как украинцы празднуют каждый день Масленой недели.

Что категорически нельзя делать в Масленую неделю, чтобы не отпугнуть удачу.

В чем разница между Колодием и Масленицей.

В какую дату православные верующие будут праздновать Пасху.

