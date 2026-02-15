Масленица 2026 — что готовить, чтобы привлечь достаток и удачу на весь год

Масленица 2026 — какие блюда подарят достаток и счастье на весь год
Масленица, Колодий или Сыропустная неделя — все это названия особого праздничного периода в конце зимы, который с нетерпением ждут украинцы. Ведь это не только время для семьи, друзей и веселья, но и для вкусной еды. В народе издавна верили, какие блюда вы приготовите на Масленую неделю — такой будет и ваша жизнь в течение года.
Почему на Масленицу готовят именно молочные блюда
Масленая неделя считается подготовкой к Великому посту, поэтому в этот период мясо уже под запретом. Но разрешены:
- яйца;
- молоко;
- сметана;
- сыр;
- творог;
- масло.
Поэтому, основой праздничного стола на Масленицу были именно молочные и мучные блюда, которые символизировали сытость, здоровье и щедрость дома.
Сыр в народной традиции символизировал:
- чистоту;
- защиту от невзгод;
- телесную и духовную силу.
Даже существовало шутливое поверье: если уснуть с комочком сыра во рту и проснуться с ним, то можно получить волшебные способности. Правда, никому не удавалось проснуться с сыром во рту.
Какое блюдо является главным на Масленицу
Блюдо, которое украинцы издавна готовили во время Масленой недели — вареники с творогом. Оно считалось символом достатка и счастья. Их готовили на каждый день праздничного периода. Женщины собирались вместе, лепили вареники с песнями и шутками — считалось, что такой труд приносит семейное счастье. Вареники:
- варили в воде;
- запекали в печи;
- щедро поливали маслом и сметаной.
Стоит заметить, что в разных уголках Украины использовали и разный сыр:
- в Карпатах — брынзу;
- в Винницкой области — сушеный сыр;
- на Волыни — топленый и запеченный;
- в других регионах — кисломолочный.
Также отличалась мука:
- ржаная;
- ячменная;
- гречневая;
- овсяная.
Масленица длилась целых семь дней и, конечно, на весь период творога не хватит, поэтому готовили вареники с другими начинками:
- капустой (свежей и квашеной);
- картофелем;
- грибами;
- фасолью;
- маком;
- калиной;
- сухофруктами;
- пшенной или гречневой кашей.
Отдельной популярностью пользовались ленивые вареники — творожные и картофельные.
Существовала примета: чем больше вареников слепишь на Масленицу — тем счастливее будет год.
Готовили ли украинцы блины на Масленицу
Современные тонкие блины наши предки никогда не готовили на Масленицу. Это блюдо начали готовить на праздник, когда Украина находилась в составе советского союза. Именно тогда Масленицу начали больше ассоциировать с блинами, чем с варениками.
Но на наших землях готовили пышные дрожжевые блины, оладьи и блинчики, которые начиняли:
- перетертым творогом с яйцом;
- маком;
- сухофруктами;
- ягодами.
После этого блинчики заливали сметаной и запекали в печи. Также популярными были блины из гречневой муки на "кислом" тесте. Такие блюда считались символом домашнего уюта и согласия в семье.
Масленая неделя —какие еще блюда готовили украинцы
Кроме вареников и блинчиков на столе украинцев было много и других сырных и молочных блюд. Стол должен был быть богатым, ведь именно это было залогом счастливого года.
На Масленицу из творога также готовили:
- сырники;
- творожные бабы;
- творожные запеканки;
- клецки на молоке;
- молочный кисель.
Еще во время Масной недели готовили деруны и ели их со сметаной. Для разнообразия добавляли:
- чеснок;
- зелень;
- сыр;
- лук;
- морковь.
Также готовили деруны из тыквы или кабачка.
Пекли на Масленицу пирожки с различными начинками. Сладкие:
- мак и мед;
- яблоки с корицей;
- сухофрукты;
- творог с изюмом;
- вишни;
- джем.
Соленые:
- гречка с грибами;
- картофель с луком;
- яйца с зеленым луком.
Пирожки символизировали гостеприимство и щедрость дома.
