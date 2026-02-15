Масленица 2026 — что нельзя делать, чтобы не потерять удачу на весь год

Масленица 2026 — что нельзя делать, чтобы не отпугнуть удачу
Ежегодно украинцы встречают одно из самых веселых зимних празднований — Масленицу или Сыропустную неделю, которая предшествует началу Великого поста. В этом году праздничный период приходится с 16 по 22 февраля. По традиции в это время веселятся от души, лепят вареники, собираются в семейном кругу и приглашают гостей. Но и на праздник принято придерживаться определенных ограничений.
Масленая неделя 2026 — что категорически нельзя делать
Наши предки на Масленицу придерживались определенных запретов, многие из них актуальны и сегодня, особенно те, что связаны с подготовкой к Великому посту:
- ссориться, выяснять отношения — ссора может затянуться надолго;
- сквернословить;
- желать зла другим — то что вы "нажелали" вернется сторицей;
- скупиться — весь год проведете в бедности;
- думать о плохом, плакать — будете горевать весь год;
- быть все время в одиночестве — одиночество будет преследовать до конца года;
- отказывать в помощи;
- спать днем — будет болеть голова;
- есть мясо (но можно яйца и любые молочные продукты) — Масленая неделя предназначена для подготовки к посту;
- переедать;
- приглашать гостей, если в доме не убрано;
- отказываться от вареников — отпугнете удачу.
Какие существуют народные приметы на Масленичную неделю
У наших предков существовали приметы, которые помогали предсказать события года:
- Если в первый день Масленицы девушка первой увидела мужчину, то уже в этом году встретит свою любовь.
- Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году ждите много обновок.
- Если всю Масленичную неделю стоит плохая и мокрая погода — лето будет прохладным.
- Если на Масленицу пришли незваные гости, они принесли с собой счастье и радость.
- Если в среду поесть гороха, а в четверг — вареников, то весь год у вас будет достаточно денег.
