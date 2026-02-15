Масленица 2026 — что нельзя делать, чтобы не потерять удачу на весь год

Девушка со свечой в руках. Фото: AI/Новини.LIVE

Ежегодно украинцы встречают одно из самых веселых зимних празднований — Масленицу или Сыропустную неделю, которая предшествует началу Великого поста. В этом году праздничный период приходится с 16 по 22 февраля. По традиции в это время веселятся от души, лепят вареники, собираются в семейном кругу и приглашают гостей. Но и на праздник принято придерживаться определенных ограничений.

Новини.LIVE рассказывает, каких запретов следует придерживаться на Масленицу, чтобы не отпугнуть удачу и счастье.

Масленая неделя 2026 — что категорически нельзя делать

Наши предки на Масленицу придерживались определенных запретов, многие из них актуальны и сегодня, особенно те, что связаны с подготовкой к Великому посту:

ссориться, выяснять отношения — ссора может затянуться надолго;

сквернословить;

желать зла другим — то что вы "нажелали" вернется сторицей;

скупиться — весь год проведете в бедности;

думать о плохом, плакать — будете горевать весь год;

быть все время в одиночестве — одиночество будет преследовать до конца года;

отказывать в помощи;

спать днем — будет болеть голова;

есть мясо (но можно яйца и любые молочные продукты) — Масленая неделя предназначена для подготовки к посту;

переедать;

приглашать гостей, если в доме не убрано;

отказываться от вареников — отпугнете удачу.

Празднование масленичной недели. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Какие существуют народные приметы на Масленичную неделю

У наших предков существовали приметы, которые помогали предсказать события года:

Если в первый день Масленицы девушка первой увидела мужчину, то уже в этом году встретит свою любовь.

Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году ждите много обновок.

Если всю Масленичную неделю стоит плохая и мокрая погода — лето будет прохладным.

Если на Масленицу пришли незваные гости, они принесли с собой счастье и радость.

Если в среду поесть гороха, а в четверг — вареников, то весь год у вас будет достаточно денег.

