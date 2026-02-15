Видео
Масленица 2026 — что нельзя делать, чтобы не отпугнуть удачу

Масленица 2026 — что нельзя делать, чтобы не отпугнуть удачу

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 06:01
Масленица 2026 — что нельзя делать, чтобы не потерять удачу на весь год
Девушка со свечой в руках. Фото: AI/Новини.LIVE

Ежегодно украинцы встречают одно из самых веселых зимних празднований — Масленицу или Сыропустную неделю, которая предшествует началу Великого поста. В этом году праздничный период приходится с 16 по 22 февраля. По традиции в это время веселятся от души, лепят вареники, собираются в семейном кругу и приглашают гостей. Но и на праздник принято придерживаться определенных ограничений.

Новини.LIVE рассказывает, каких запретов следует придерживаться на Масленицу, чтобы не отпугнуть удачу и счастье.

Масленая неделя 2026 — что категорически нельзя делать

Наши предки на Масленицу придерживались определенных запретов, многие из них актуальны и сегодня, особенно те, что связаны с подготовкой к Великому посту:

  • ссориться, выяснять отношения — ссора может затянуться надолго;
  • сквернословить;
  • желать зла другим — то что вы "нажелали" вернется сторицей;
  • скупиться — весь год проведете в бедности;
  • думать о плохом, плакать — будете горевать весь год;
  • быть все время в одиночестве — одиночество будет преследовать до конца года;
  • отказывать в помощи;
  • спать днем — будет болеть голова;
  • есть мясо (но можно яйца и любые молочные продукты) — Масленая неделя предназначена для подготовки к посту;
  • переедать;
  • приглашать гостей, если в доме не убрано;
  • отказываться от вареников — отпугнете удачу.

 

Масленая неделя 2026 — что категорически нельзя делать
Празднование масленичной недели. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Какие существуют народные приметы на Масленичную неделю

У наших предков существовали приметы, которые помогали предсказать события года:

  • Если в первый день Масленицы девушка первой увидела мужчину, то уже в этом году встретит свою любовь.
  • Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году ждите много обновок.
  • Если всю Масленичную неделю стоит плохая и мокрая погода — лето будет прохладным.
  • Если на Масленицу пришли незваные гости, они принесли с собой счастье и радость.
  • Если в среду поесть гороха, а в четверг — вареников, то весь год у вас будет достаточно денег.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
