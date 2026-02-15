Масниця 2026 — що не можна робити, щоб не втратити удачу на увесь рік

Дівчина зі свічкою у руках. Фото: AI/Новини.LIVE

Щороку українці зустрічають одне з найвеселіших зимових святкувань — Масницю або Сиропусний тиждень, що передує початку Великого посту. Цьогоріч святковий період припадає з 16 по 22 лютого. За традицією у цей час веселяться від душі, ліплять вареники, збираються у родинному колі та запрошують гостей. Але й на свято заведено дотримуватися певних обмежень.

Новини.LIVE розповідає, яких заборон слід дотримуватися на Масницю, щоб не відлякати удачу та щастя.

Масний тиждень 2026 — що категорично не можна робити

Наші предки на Масницю дотримувались певних заборон, багато з них актуальні й сьогодні, особливо ті, що пов'язані з підготовкою до Великого посту:

сваритися, з'ясовувати стосунки — сварка може затягнутися надовго;

лихословити;

бажати зла іншим — те що ви "набажали" повернеться сторицею;

скупитися — увесь рік проведете у бідності;

думати про погане, плакати — горюватимите увесь рік;

бути весь час на самоті — самотність переслідуватиме до кінця року;

відмовляти в допомозі;

спати вдень — болітиме голова;

їсти м'ясо (але можна яйця і будь-які молочні продукти) — Масний тиждень призначений для підготовки до посту;

переїдати;

запрошувати гостей, якщо в домі не прибрано;

відмовлятися від вареників — відлякаєте удачу.

Святкування масного тижня. Фото: музей живої історії "Мамаєва Слобода"

Які існують народні прикмети на Масний тиждень

У наших предків існували прикмети, які допомагали передбачити події року:

Якщо у перший день Масниці дівчина першим побачила чоловіка, то вже цього року зустріне своє кохання.

Якщо на Масницю позбутися старих речей, то цього року чекайте на багато обновок.

Якщо увесь Масний тиждень стоїть погана і мокра погода — літо буде прохолодним.

Якщо на Масницю прийшли непрохані гості, вони принесли із собою щастя та радість.

Якщо в середу поїсти гороху, а в четвер — вареників, то увесь рік у вас буде вдосталь грошей.

