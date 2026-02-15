Масниця 2026 — що не можна робити, щоб не втратити удачу на увесь рік

Масниця 2026 — що не можна робити, щоб не відлякати удачу
Щороку українці зустрічають одне з найвеселіших зимових святкувань — Масницю або Сиропусний тиждень, що передує початку Великого посту. Цьогоріч святковий період припадає з 16 по 22 лютого. За традицією у цей час веселяться від душі, ліплять вареники, збираються у родинному колі та запрошують гостей. Але й на свято заведено дотримуватися певних обмежень.
яких заборон слід дотримуватися на Масницю, щоб не відлякати удачу та щастя.
Масний тиждень 2026 — що категорично не можна робити
Наші предки на Масницю дотримувались певних заборон, багато з них актуальні й сьогодні, особливо ті, що пов'язані з підготовкою до Великого посту:
- сваритися, з'ясовувати стосунки — сварка може затягнутися надовго;
- лихословити;
- бажати зла іншим — те що ви "набажали" повернеться сторицею;
- скупитися — увесь рік проведете у бідності;
- думати про погане, плакати — горюватимите увесь рік;
- бути весь час на самоті — самотність переслідуватиме до кінця року;
- відмовляти в допомозі;
- спати вдень — болітиме голова;
- їсти м'ясо (але можна яйця і будь-які молочні продукти) — Масний тиждень призначений для підготовки до посту;
- переїдати;
- запрошувати гостей, якщо в домі не прибрано;
- відмовлятися від вареників — відлякаєте удачу.
Які існують народні прикмети на Масний тиждень
У наших предків існували прикмети, які допомагали передбачити події року:
- Якщо у перший день Масниці дівчина першим побачила чоловіка, то вже цього року зустріне своє кохання.
- Якщо на Масницю позбутися старих речей, то цього року чекайте на багато обновок.
- Якщо увесь Масний тиждень стоїть погана і мокра погода — літо буде прохолодним.
- Якщо на Масницю прийшли непрохані гості, вони принесли із собою щастя та радість.
- Якщо в середу поїсти гороху, а в четвер — вареників, то увесь рік у вас буде вдосталь грошей.
