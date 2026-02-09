Масний тиждень 2026 — традиції, звичаї та особливості кожного дня

Святкування Масниці в Україні. Фото: музей живої історії "Мамаєва Слобода"

Масний або Сиропусний тиждень, який в Україні триватиме з 16 по 22 лютого — особливий час примирення, сімейних зустрічей, смачної їжі, та веселих звичаїв. При цьому кожен день Масниці має свої традиції.

Новини.LIVE розповідає, як правильно відзначати кожен день Масного тижня за українськими традиціями, коли ліпити та їсти вареники, а коли настане час просити прощення у близьких.

Що таке Масниця, Сиропусний тиждень і Колодій

В українській традиції це свято має кілька назв:

Колодій — давня назва свята зустрічі весни, а також обрядова традиція, пов'язана зі шлюбом та продовженням роду;

Масниця — народна назва тижня перед Великим постом;

Сиропусний тиждень — церковна назва періоду, коли вже не їдять м'ясо, але дозволені молочні страви (останній тиждень перед Великим постом).

Масний тиждень 2026 — як відзначати кожен день

На відміну від російської "маслініци" зі спалюванням опудал, бійками і культом млинців, в Україні збереглися власні унікальні обряди — колодка, вареники, прощення, родинні зібрання.

Понеділок — Зустріч Масниці

У цей день:

готували перші вареники;

ходили в гості до родичів;

домовлялися про спільні застілля.

Також у понеділок заміжні жінки жартома "народжували" колодку. Вони розігрували веселу виставу з піснями та жартами. Так символічно починали обрядовий тиждень Колодія.

Святкування Колодія в Україні. Фото: mis.dp.ua

Вівторок — Загравання

Це день молоді та знайомств. Масниця вважалася останнім часом для залицянь перед постом. За традицією:

влаштовували гуляння;

співали пісні;

жартували;

придивлялися до майбутніх наречених.

У вівторок проводили жартівливий обряд хрещення колодки.

Середа — Ласунка

Саме середа стала часом щедрих частувань. Їли багато і смачно. Господині готували:

вареники з сиром;

галушки;

оладки;

солодкі страви;

випічку.

Родини збиралися за столом, ділилися новинами, підтримували одне одного. Також у середу зустрічали похрестини колодки (другий день святкування хрещення)

Четвер — Широкий

Найвеселіший день тижня. Цей день символізував повноту життя перед постом. У четвер:

влаштовували великі гуляння;

співали й танцювали;

відвідували сусідів.

Також у четвер завершували обрядові ігри з колодкою. Саме цього дня вона "вмирала".

Святкування Масниці в Україні. Фото: музей живої історії "Мамаєва Слобода"

П'ятниця — Тещині гостини

Це день родинної поваги. Зять йшов до тещі в гості, приносив частування, а вона пригощала його варениками. Так зміцнювалися сімейні стосунки. А ще цього дня проводили жартівливий обряд поховання колодки.

Субота — Зовиці та родинні посиденьки

День спілкування між родинами. Говорили про життя, планували весілля, мирилися після сварок. Збиралися разом:

сестри;

родичі;

куми;

сусіди.

В суботу "оплакували" колодку. Обов'язково накривали стіл. Заміжні жінки збиралися в хаті та влаштовували символічні "поминки". Колодку клали на стіл, лаву або біля печі, ніби покійника. Жінки перебільшено плакали, співали жартівливі "плачі", згадували "життя" колодки, вигадували кумедні історії про неї. Під час "оплакування" звучали жарти про шлюб, родину, лінощі парубків, життєві труднощі. Це був спосіб висміяти суспільні проблеми без образ.

Святкування Масниці в Україні. Фото: музей живої історії "Мамаєва Слобода"

Прощена неділя

Найважливіший духовний день тижня.

У Прощену неділю заведено:

відвідувати родичів і друзів;

тричі просити пробачення;

відповідати: "Бог простить і я прощаю".

Цей день готував душу до посту та очищення.

У народній традиції неділю називали волочильною. Колодка завершувала свій "обрядовий шлях" — її символічно ховали або волочили селом.

Також у неділю проводили обряд Колодія: до ноги або руки неодружених хлопців прив'язували колодку як жартівливий докір за те, що не створили сім'ю. Ті, кому причепили колодку, мали відкупитися: пригостити всіх варениками, напоями або дати гроші на спільне святкування.

Святкування Масниці в Україні. Фото: facebook.com/Ukrainiandiasporaintheworld

Перший день посту — понеділок Полоскозуб

Після Масниці наставав суворий понеділок посту.

У цей день:

їли прості коржі з житнього борошна;

пили воду;

утримувалися від розкоші.

Існувала жартівлива традиція "полоскати зуби" горілкою — щоб "змити" залишки сиру. Це вважалося завершенням свят і переходом до стриманості.

Які головні страви Масного тижня в Україні

Основою святкового столу були страви з молочних продуктів:

вареники з сиром;

галушки;

печені вареники у сметані;

оладки;

налисники з сиром.

Вареники вважалися символом достатку, родинного тепла та продовження роду. Їх готували гуртом — із піснями, жартами й добрими побажаннями. Існувала прикмета: що більше вареників зліпиш на Масницю — то щасливішим буде рік.

Млинці ж не були традиційною українською стравою цього свята — їх масове поширення відбулося лише у радянський період.

