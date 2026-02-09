Масленая неделя 2026 — традиции, обычаи и особенности каждого дня

Празднование Масленицы в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Масленая или Сыропустная неделя, которая в Украине продлится с 16 по 22 февраля — особое время примирения, семейных встреч, вкусной еды, и веселых обычаев. При этом каждый день Масленицы имеет свои традиции.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно отмечать каждый день Масленичной недели по украинским традициям, когда лепить и есть вареники, а когда наступит время просить прощения у близких.

Что такое Масленица, Сыропустная неделя и Колодий

В украинской традиции этот праздник имеет несколько названий:

Колодий — древнее название праздника встречи весны, а также обрядовая традиция, связанная с браком и продолжением рода;

Масленица — народное название недели перед Великим постом;

Сыропустная неделя — церковное название периода, когда уже не едят мясо, но разрешены молочные блюда (последняя неделя перед Великим постом).

Масленая неделя 2026 — как отмечать каждый день

В отличие от российской "масленицы" со сжиганием чучел, драками и культом блинов, в Украине сохранились собственные уникальные обряды — колодка, вареники, прощение, семейные собрания.

Понедельник — Встреча Масленицы

В этот день:

готовили первые вареники;

ходили в гости к родственникам;

договаривались о совместных застольях.

Также в понедельник замужние женщины в шутку "рожали" колодку. Они разыгрывали веселое представление с песнями и шутками. Так символически начинали обрядовую неделю Колодия.

Празднование Колодия в Украине. Фото: mis.dp.ua

Вторник — Заигрывание

Это день молодежи и знакомств. Масленица считалась последним временем для ухаживаний перед постом. По традиции:

устраивали гуляния;

пели песни;

шутили;

присматривались к будущим невестам.

Во вторник проводили шуточный обряд крещения колодки.

Среда — Ласунка

Именно среда стала временем щедрых угощений. Ели много и вкусно. Хозяйки готовили:

вареники с творогом;

клецки;

оладьи;

сладкие блюда;

выпечку.

Семьи собирались за столом, делились новостями, поддерживали друг друга. Также в среду встречали крестины колодки (второй день празднования крещения)

Четверг — Широкий

Самый веселый день недели. Этот день символизировал полноту жизни перед постом. В четверг:

устраивали большие гуляния;

пели и танцевали;

посещали соседей.

Также в четверг завершали обрядовые игры с колодкой. Именно в этот день она "умирала".

Празднование Масленицы в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Пятница — Тещины гостины

Это день семейного уважения. Зять шел к теще в гости, приносил угощение, а она угощала его варениками. Так укреплялись семейные отношения. А еще в этот день проводили шуточный обряд захоронения колодки.

Суббота — Зовицы и семейные посиделки

День общения между семьями, говорили о жизни, планировали свадьбы, мирились после ссор. Собирались вместе:

сестры;

родственники;

кумовья;

соседи.

В субботу "оплакивали" колодку, обязательно накрывали стол. Замужние женщины собирались в доме и устраивали символические "поминки". Колодку клали на стол, скамью или возле печи, будто покойника. Женщины преувеличенно плакали, пели шуточные "плачи", вспоминали "жизнь" колодки, придумывали забавные истории о ней. Во время "оплакивания" звучали шутки о браке, семье, лени парней, жизненных трудностях. Это был способ высмеять общественные проблемы без обид.

Празднование Масленицы в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

Прощеное воскресенье

Самый важный духовный день недели.

В Прощеное воскресенье принято:

посещать родственников и друзей;

трижды просить прощения;

отвечать: "Бог простит и я прощаю".

Этот день готовил душу к посту и очищению.

В народной традиции воскресенье называли волочильным. Колодка завершала свой "обрядовый путь" — ее символически хоронили или волочили по селу.

Также в воскресенье проводили обряд Колодия: к ноге или руке холостых парней привязывали колодку как шуточный упрек за то, что не создали семью. Те, кому прицепили колодку, должны были откупиться: угостить всех варениками, напитками или дать деньги на совместное празднование.

Празднование Масленицы в Украине. Фото: facebook.com/Ukrainiandiasporaintheworld

Первый день поста — понедельник Полоскозуб

После Масленицы наступал строгий понедельник поста.

В этот день:

ели простые лепешки из ржаной муки;

пили воду;

воздерживались от роскоши.

Существовала шуточная традиция "полоскать зубы" водкой — чтобы "смыть" остатки сыра. Это считалось завершением праздников и переходом к сдержанности.

Какие главные блюда Масленой недели в Украине

Основой праздничного стола были блюда из молочных продуктов:

вареники с творогом;

клецки;

печеные вареники в сметане;

оладьи;

блинчики с творогом.

Вареники считались символом достатка, семейного тепла и продолжения рода. Их готовили вместе — с песнями, шутками и добрыми пожеланиями. Существовала примета: чем больше вареников слепишь на Масленицу — тем счастливее будет год.

Блины же не были традиционным украинским блюдом этого праздника — их массовое распространение произошло только в советский период.

