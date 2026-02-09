Масленая неделя 2026 — традиции, обычаи и особенности каждого дня

Масленая неделя 2026 — когда есть вареники и просить прощения
Масленая или Сыропустная неделя, которая в Украине продлится с 16 по 22 февраля — особое время примирения, семейных встреч, вкусной еды, и веселых обычаев. При этом каждый день Масленицы имеет свои традиции.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно отмечать каждый день Масленичной недели по украинским традициям, когда лепить и есть вареники, а когда наступит время просить прощения у близких.
Что такое Масленица, Сыропустная неделя и Колодий
В украинской традиции этот праздник имеет несколько названий:
- Колодий — древнее название праздника встречи весны, а также обрядовая традиция, связанная с браком и продолжением рода;
- Масленица — народное название недели перед Великим постом;
- Сыропустная неделя — церковное название периода, когда уже не едят мясо, но разрешены молочные блюда (последняя неделя перед Великим постом).
Масленая неделя 2026 — как отмечать каждый день
В отличие от российской "масленицы" со сжиганием чучел, драками и культом блинов, в Украине сохранились собственные уникальные обряды — колодка, вареники, прощение, семейные собрания.
- Понедельник — Встреча Масленицы
В этот день:
- готовили первые вареники;
- ходили в гости к родственникам;
- договаривались о совместных застольях.
Также в понедельник замужние женщины в шутку "рожали" колодку. Они разыгрывали веселое представление с песнями и шутками. Так символически начинали обрядовую неделю Колодия.
- Вторник — Заигрывание
Это день молодежи и знакомств. Масленица считалась последним временем для ухаживаний перед постом. По традиции:
- устраивали гуляния;
- пели песни;
- шутили;
- присматривались к будущим невестам.
Во вторник проводили шуточный обряд крещения колодки.
- Среда — Ласунка
Именно среда стала временем щедрых угощений. Ели много и вкусно. Хозяйки готовили:
- вареники с творогом;
- клецки;
- оладьи;
- сладкие блюда;
- выпечку.
Семьи собирались за столом, делились новостями, поддерживали друг друга. Также в среду встречали крестины колодки (второй день празднования крещения)
- Четверг — Широкий
Самый веселый день недели. Этот день символизировал полноту жизни перед постом. В четверг:
- устраивали большие гуляния;
- пели и танцевали;
- посещали соседей.
Также в четверг завершали обрядовые игры с колодкой. Именно в этот день она "умирала".
- Пятница — Тещины гостины
Это день семейного уважения. Зять шел к теще в гости, приносил угощение, а она угощала его варениками. Так укреплялись семейные отношения. А еще в этот день проводили шуточный обряд захоронения колодки.
- Суббота — Зовицы и семейные посиделки
День общения между семьями, говорили о жизни, планировали свадьбы, мирились после ссор. Собирались вместе:
- сестры;
- родственники;
- кумовья;
- соседи.
В субботу "оплакивали" колодку, обязательно накрывали стол. Замужние женщины собирались в доме и устраивали символические "поминки". Колодку клали на стол, скамью или возле печи, будто покойника. Женщины преувеличенно плакали, пели шуточные "плачи", вспоминали "жизнь" колодки, придумывали забавные истории о ней. Во время "оплакивания" звучали шутки о браке, семье, лени парней, жизненных трудностях. Это был способ высмеять общественные проблемы без обид.
- Прощеное воскресенье
Самый важный духовный день недели.
В Прощеное воскресенье принято:
- посещать родственников и друзей;
- трижды просить прощения;
- отвечать: "Бог простит и я прощаю".
Этот день готовил душу к посту и очищению.
В народной традиции воскресенье называли волочильным. Колодка завершала свой "обрядовый путь" — ее символически хоронили или волочили по селу.
Также в воскресенье проводили обряд Колодия: к ноге или руке холостых парней привязывали колодку как шуточный упрек за то, что не создали семью. Те, кому прицепили колодку, должны были откупиться: угостить всех варениками, напитками или дать деньги на совместное празднование.
- Первый день поста — понедельник Полоскозуб
После Масленицы наступал строгий понедельник поста.
В этот день:
- ели простые лепешки из ржаной муки;
- пили воду;
- воздерживались от роскоши.
Существовала шуточная традиция "полоскать зубы" водкой — чтобы "смыть" остатки сыра. Это считалось завершением праздников и переходом к сдержанности.
Какие главные блюда Масленой недели в Украине
Основой праздничного стола были блюда из молочных продуктов:
- вареники с творогом;
- клецки;
- печеные вареники в сметане;
- оладьи;
- блинчики с творогом.
Вареники считались символом достатка, семейного тепла и продолжения рода. Их готовили вместе — с песнями, шутками и добрыми пожеланиями. Существовала примета: чем больше вареников слепишь на Масленицу — тем счастливее будет год.
Блины же не были традиционным украинским блюдом этого праздника — их массовое распространение произошло только в советский период.
