Масниця 2026 — що готувати, щоб залучити достаток та удачу на увесь рік

Масниця 2026 — які страви подарують достаток і щастя на увесь рік
Масниця, Колодій або ж Сиропусний тиждень — усе це назви особливого святкового періоду наприкінці зими, який з нетерпінням чекають українці. Адже це не тільки час для родини, друзів та веселощів, а ще й для смачної їжі. В народі здавна вірили, які страви ви приготуєте на Масний тиждень — таким буде й ваше життя впродовж року.
Новини.LIVE розповідає, що варто приготувати на Масницю 2026, щоб залучити достаток, удачу та сімейний добробут на увесь рік.
Чому на Масницю готують саме молочні страви
Масний тиждень вважається підготовкою до Великого посту, тому у цей період м'ясо вже під забороною. Але дозволені:
- яйця;
- молоко;
- сметана;
- сир;
- кисломолочний сир;
- масло.
Тож, основою святкового столу на Масницю були саме молочні та борошняні страви, які символізували ситість, здоров'я і щедрість дому.
Сир у народній традиції символізував:
- чистоту;
- захист від негараздів;
- тілесну й духовну силу.
Навіть існувало жартівливе повір'я: якщо заснути з грудочкою сиру в роті й прокинутися з нею, то можна отримати чарівні здібності. Щоправда, нікому не вдавалося прокинутися із сиром у роті.
Яка страва є головною на Масницю
Страва, яку українці здавна готували під час Масного тижня — вареники з сиром. Вона вважалася символом достатку та щастя. Їх готували на кожен день святкового періоду. Жінки збиралися гуртом, ліпили вареники з піснями й жартами — вважалося, що така праця приносить родинне щастя. Вареники:
- варили у воді;
- запікали в печі;
- щедро поливали маслом і сметаною.
Варто зауважити, що в різних куточках України використовували й різний сир:
- у Карпатах — бринзу;
- на Вінниччині — сушений сир;
- на Волині — топлений і запечений;
- в інших регіонах — кисломолочний.
Також відрізнялося борошно:
- житнє;
- ячмінне;
- гречане;
- вівсяне.
Масниця тривала цілих сім днів і, звичайно, на увесь період сиру не настачиш, тож готували вареники з іншими начинками:
- капустою (свіжою та квашеною);
- картоплею;
- грибами;
- квасолею;
- маком;
- калиною;
- сухофруктами;
- пшоняною або гречаною кашею.
Окремою популярністю користувалися ліниві вареники — сирні та картопляні.
Існувала прикмета: чим більше вареників зліпиш на Масницю — тим щасливішим буде рік.
Чи готували українці млинці на Масницю
Сучасні тонкі млинці наші предки ніколи не готували на Масницю. Цю страву почали готувати на свято, коли Україна перебувала у складі радянського союзу. Саме тоді Масницю почали більше асоціювати з млинцями, ніж із варениками.
Але на наших землях готували пухкі дріжджові млинці, оладки та налисники, які начиняли:
- перетертим сиром з яйцем;
- маком;
- сухофруктами;
- ягодами.
Після цього налисники заливали сметаною та запікали в печі. Також популярними були млинці з гречаного борошна на "кислому" тісті. Такі страви вважалися символом домашнього затишку та злагоди в родині.
Масний тиждень — які ще страви готували українці
Окрім вареників та налисників на столі українців було багато й інших сирних та молочних страв. Стіл мав бути багатим, адже саме це було запорукою щасливого року.
На Масницю з сиру також готували:
- сирники;
- сирні баби;
- сирні запіканки;
- галушки на молоці;
- молочний кисіль.
Ще під час Масного тижня готували деруни й їли їх зі сметаною. Для різноманіття додавали:
- часник;
- зелень;
- сир;
- цибулю;
- моркву.
Також готували деруни з гарбуза або кабачка.
Пекли на Масницю пиріжки з різними начинками. Солодкі:
- мак і мед;
- яблука з корицею;
- сухофрукти;
- сир з родзинками;
- вишні;
- джем.
Солоні:
- гречка з грибами;
- картопля з цибулею;
- яйця із зеленою цибулею.
Пиріжки символізували гостинність і щедрість дому.
Також ділимося іншими святковими темами
Як українці святкують кожен день Масного тижня.
Що категорично не можна робити у Масний тиждень, щоб не відлякати удачу.
У чому різниця між Колодієм та Масницею.
У яку дату православні віряни святкуватимуть Великдень.
Читайте Новини.LIVE!