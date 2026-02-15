Відео
Україна
Відео

Масниця 2026 — які страви подарують достаток і щастя на увесь рік

Масниця 2026 — які страви подарують достаток і щастя на увесь рік

Дата публікації: 15 лютого 2026 23:50
Масниця 2026 — що готувати, щоб залучити достаток та удачу на увесь рік
Українки з варениками. Фото: музей живої історії "Мамаєва Слобода"

Масниця, Колодій або ж Сиропусний тиждень — усе це назви особливого святкового періоду наприкінці зими, який з нетерпінням чекають українці. Адже це не тільки час для родини, друзів та веселощів, а ще й для смачної їжі. В народі здавна вірили, які страви ви приготуєте на Масний тиждень — таким буде й ваше життя впродовж року.

Новини.LIVE розповідає, що варто приготувати на Масницю 2026, щоб залучити достаток, удачу та сімейний добробут на увесь рік.

Читайте також:

Чому на Масницю готують саме молочні страви

Масний тиждень вважається підготовкою до Великого посту, тому у цей період м'ясо вже під забороною. Але дозволені: 

  • яйця;
  • молоко;
  • сметана;
  • сир;
  • кисломолочний сир;
  • масло.

Тож, основою святкового столу на Масницю були саме молочні та борошняні страви, які символізували ситість, здоров'я і щедрість дому.

Сир у народній традиції символізував:

  • чистоту;
  • захист від негараздів;
  • тілесну й духовну силу.

Навіть існувало жартівливе повір'я: якщо заснути з грудочкою сиру в роті й прокинутися з нею, то можна отримати чарівні здібності. Щоправда, нікому не вдавалося прокинутися із сиром у роті.

 

Чому на Масницю готують саме молочні страви
Молочні продукти. Фото: istockphoto.com

Яка страва є головною на Масницю

Страва, яку українці здавна готували під час Масного тижня — вареники з сиром. Вона вважалася символом достатку та щастя. Їх готували на кожен день святкового періоду. Жінки збиралися гуртом, ліпили вареники з піснями й жартами — вважалося, що така праця приносить родинне щастя. Вареники:

  • варили у воді;
  • запікали в печі;
  • щедро поливали маслом і сметаною.

Варто зауважити, що в різних куточках України використовували й різний сир:

  • у Карпатах — бринзу;
  • на Вінниччині — сушений сир;
  • на Волині — топлений і запечений;
  • в інших регіонах — кисломолочний.

Також відрізнялося борошно:

  • житнє;
  • ячмінне;
  • гречане;
  • вівсяне.

Масниця тривала цілих сім днів і, звичайно, на увесь період сиру не настачиш, тож готували вареники з іншими начинками: 

  • капустою (свіжою та квашеною);
  • картоплею;
  • грибами;
  • квасолею;
  • маком;
  • калиною;
  • сухофруктами;
  • пшоняною або гречаною кашею.

Окремою популярністю користувалися ліниві вареники — сирні та картопляні.

Існувала прикмета: чим більше вареників зліпиш на Масницю — тим щасливішим буде рік.

 

Яка страва є головною на Масницю
Українські вареники. Фото: stock.adobe.com

Чи готували українці млинці на Масницю

Сучасні тонкі млинці наші предки ніколи не готували на Масницю. Цю страву почали готувати на свято, коли Україна перебувала у складі радянського союзу. Саме тоді Масницю почали більше асоціювати з млинцями, ніж із варениками.

Але на наших землях готували пухкі дріжджові млинці, оладки та налисники, які начиняли:

  • перетертим сиром з яйцем;
  • маком;
  • сухофруктами;
  • ягодами.

Після цього налисники заливали сметаною та запікали в печі. Також популярними були млинці з гречаного борошна на "кислому" тісті. Такі страви вважалися символом домашнього затишку та злагоди в родині. 

 

Чи готували українці млинці на Масницю
Налисники із сиром. Фото: google.com

Масний тиждень — які ще страви готували українці 

Окрім вареників та налисників на столі українців було багато й інших сирних та молочних страв. Стіл мав бути багатим, адже саме це було запорукою щасливого року.

На Масницю з сиру також готували:

  • сирники;
  • сирні баби;
  • сирні запіканки;
  • галушки на молоці;
  • молочний кисіль.

Ще під час Масного тижня готували деруни й їли їх зі сметаною. Для різноманіття додавали:

  • часник;
  • зелень;
  • сир;
  • цибулю;
  • моркву.

Також готували деруни з гарбуза або кабачка.

Пекли на Масницю пиріжки з різними начинками. Солодкі:

  • мак і мед;
  • яблука з корицею;
  • сухофрукти;
  • сир з родзинками;
  • вишні;
  • джем.

Солоні:

  • гречка з грибами;
  • картопля з цибулею;
  • яйця із зеленою цибулею.

Пиріжки символізували гостинність і щедрість дому.

Також ділимося іншими святковими темами 

Як українці святкують кожен день Масного тижня.

Що категорично не можна робити у Масний тиждень, щоб не відлякати удачу.

У чому різниця між Колодієм та Масницею.

У яку дату православні віряни святкуватимуть Великдень.

прикмети їжа традиції страви Масниця Масний тиждень
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
