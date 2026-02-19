Видео
Україна
Видео

Календарь праздников и выходных на март 2026 — что будем отмечать

Дата публикации 19 февраля 2026 06:01
Календарь на март 2026 — какие праздники отметим и сколько выходных
Улыбающиеся девушки с букетами тюльпанов. Фото: google.com

В Украине традиционно первый месяц весны богат на праздники и важные даты. В марте на нас ждут День СБУ и День Национальной гвардии Украины. Даты важны, ведь эти структуры играют ключевую роль в защите нашего государства. Также мы встретим Международный женский день и Шевченковские дни.

Новини.LIVE делится календарем праздников на март 2026 года, который поможет вам не пропустить важные для украинцев события.

Читайте также:

Выходные и рабочие дни в марте 2026 как будут работать и отдыхать украинцы

На дополнительные выходные в марте рассчитывать не стоит, ведь во время военного положения в Украине приостановлено действие нормы о переносе праздничных и нерабочих дней (ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения").

Традиционно в марте будет 31 день:

  • рабочие — 22;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 9.

Выходными в первый месяц весны станут такие даты:

  • 1 марта;
  • 7 и 8 марта;
  • 14 и 15 марта;
  • 21 и 22 марта;
  • 28 и 29 марта.

 

Вихідні та робочі дні у березні 2026 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Планирование праздников и событий. Фото: stock.adobe.com

Календарь праздников на март 2026 года

Ознакомьтесь с полным списком праздников на март 2026 года:

  • 1 мартаПервый день весны, Всемирный день гражданской обороны, День осведомленности об управлении общественными рисками, Всемирный день музыкальной терапии, Всемирный день комплимента, День траура по людям с инвалидностью, День осведомленности об аутоагрессии, Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
  • 2 марта — Международный день спасения кошек, Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса;
  • 3 марта — Международный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы;
  • 4 марта — Всемирный день против сексуальной эксплуатации, Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Международный день игровых мастеров, День рождения микрофона;
  • 5 марта — Всемирный день книги, Всемирный день энергоэффективности, День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности;
  • 6 марта — Всемирный день молитвы, День благодарности сотрудникам;
  • 7 марта — Всемирный день отключения или День выключенных гаджетов, Всемирный день информационной архитектуры;
  • 8 мартаМеждународный Женский День (День борьбы за права женщин), Международный день женщин пивоваров;
  • 9 марта День рождения Тараса Григорьевича Шевченко;
  • 9-10 мартаШевченковские дни;
  • 10 мартаДень памяти Тараса Шевченко, День Государственного гимна Украины;
  • 11 марта — Всемирный день сантехника;
  • 12 марта — Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с глаукомой, Международный день школьного питания, Всемирный день почки;
  • 13 марта — Международный день школьного питания, Всемирный день осведомленности об эндометриозе;
  • 14 мартаДень украинского добровольца, День землеустроителя Украины, День гения, Международный день вопросов, Международный день математики, Международный день числа "Пи";
  • 15 мартаДень работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания в Украине, Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день спортивных автогонок, Международный день борьбы с полицейской жестокостью;
  • 16 марта — День свободы информации;
  • 17 марта — День мобилизационного работника, Всемирный день социальной работы;
  • 18 марта — Всемирный день переработки;
  • 19 марта — День таксономиста, Международный день клиента, Всемирный день сна;
  • 20 мартаДень весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, Всемирный день муки, Всемирный день театра для детей и юношества, Международный день астрологии, Всемирный день Земли;
  • 21 марта — Всемирный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день поэзии, Международный день цвета, Всемирный день древесины;
  • 22 марта — День таксиста, Всемирный день водных ресурсов, Международный день ничегонеделания;
  • 23 марта — Всемирный день метеоролога, День атеиста;
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом, Международный день борьбы с депрессией, День мастера маникюра;
  • 25 мартаДень Службы безопасности Украины;
  • 26 мартаДень Национальной гвардии Украины;
  • 27 марта — Международный день театра;
  • 28 марта — Всемирный день историка, День рождения стиральной машины;
  • 29 мартаПереход на летнее время, Всемирный день фортепиано, День рождения Кока-колы;
  • 30 марта — Всемирный День биполярного расстройства;
  • 31 марта — День флориста Украины, Всемирный день резервного копирования, Международный день видимости трансгендеров.

праздники выходные март календарь 8 марта
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
