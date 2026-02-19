Календарь на март 2026 — какие праздники отметим и сколько выходных

Улыбающиеся девушки с букетами тюльпанов. Фото: google.com

В Украине традиционно первый месяц весны богат на праздники и важные даты. В марте на нас ждут День СБУ и День Национальной гвардии Украины. Даты важны, ведь эти структуры играют ключевую роль в защите нашего государства. Также мы встретим Международный женский день и Шевченковские дни.

Новини.LIVE делится календарем праздников на март 2026 года, который поможет вам не пропустить важные для украинцев события.

Реклама

Читайте также:

Выходные и рабочие дни в марте 2026 — как будут работать и отдыхать украинцы

На дополнительные выходные в марте рассчитывать не стоит, ведь во время военного положения в Украине приостановлено действие нормы о переносе праздничных и нерабочих дней (ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения").

Традиционно в марте будет 31 день:

рабочие — 22;

выходные (суббота и воскресенье) — 9.

Выходными в первый месяц весны станут такие даты:

1 марта;

7 и 8 марта;

14 и 15 марта;

21 и 22 марта;

28 и 29 марта.

Планирование праздников и событий. Фото: stock.adobe.com

Календарь праздников на март 2026 года

Ознакомьтесь с полным списком праздников на март 2026 года:

1 марта — Первый день весны , Всемирный день гражданской обороны, День осведомленности об управлении общественными рисками, Всемирный день музыкальной терапии, Всемирный день комплимента, День траура по людям с инвалидностью, День осведомленности об аутоагрессии, Всемирный день детского телевидения и радиовещания;

— , Всемирный день гражданской обороны, День осведомленности об управлении общественными рисками, Всемирный день музыкальной терапии, Всемирный день комплимента, День траура по людям с инвалидностью, День осведомленности об аутоагрессии, Всемирный день детского телевидения и радиовещания; 2 марта — Международный день спасения кошек, Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса;

— Международный день спасения кошек, Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса; 3 марта — Международный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы;

— Международный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы; 4 марта — Всемирный день против сексуальной эксплуатации, Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Международный день игровых мастеров, День рождения микрофона;

— Всемирный день против сексуальной эксплуатации, Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Международный день игровых мастеров, День рождения микрофона; 5 марта — Всемирный день книги, Всемирный день энергоэффективности, День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности;

— Всемирный день книги, Всемирный день энергоэффективности, День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности; 6 марта — Всемирный день молитвы, День благодарности сотрудникам;

— Всемирный день молитвы, День благодарности сотрудникам; 7 марта — Всемирный день отключения или День выключенных гаджетов, Всемирный день информационной архитектуры;

— Всемирный день отключения или День выключенных гаджетов, Всемирный день информационной архитектуры; 8 марта — Международный Женский День (День борьбы за права женщин) , Международный день женщин пивоваров;

— , Международный день женщин пивоваров; 9 марта — День рождения Тараса Григорьевича Шевченко ;

— ; 9-10 марта — Шевченковские дни ;

— ; 10 марта — День памяти Тараса Шевченко , День Государственного гимна Украины ;

— , ; 11 марта — Всемирный день сантехника;

— Всемирный день сантехника; 12 марта — Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с глаукомой, Международный день школьного питания, Всемирный день почки;

— Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с глаукомой, Международный день школьного питания, Всемирный день почки; 13 марта — Международный день школьного питания, Всемирный день осведомленности об эндометриозе;

— Международный день школьного питания, Всемирный день осведомленности об эндометриозе; 14 марта — День украинского добровольца , День землеустроителя Украины, День гения, Международный день вопросов, Международный день математики, Международный день числа "Пи";

— , День землеустроителя Украины, День гения, Международный день вопросов, Международный день математики, Международный день числа "Пи"; 15 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания в Украине , Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день спортивных автогонок, Международный день борьбы с полицейской жестокостью;

— , Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день спортивных автогонок, Международный день борьбы с полицейской жестокостью; 16 марта — День свободы информации;

— День свободы информации; 17 марта — День мобилизационного работника, Всемирный день социальной работы;

— День мобилизационного работника, Всемирный день социальной работы; 18 марта — Всемирный день переработки;

— Всемирный день переработки; 19 марта — День таксономиста, Международный день клиента, Всемирный день сна;

— День таксономиста, Международный день клиента, Всемирный день сна; 20 марта — День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли , Международный день счастья, Всемирный день муки, Всемирный день театра для детей и юношества, Международный день астрологии, Всемирный день Земли;

— , Международный день счастья, Всемирный день муки, Всемирный день театра для детей и юношества, Международный день астрологии, Всемирный день Земли; 21 марта — Всемирный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день поэзии, Международный день цвета, Всемирный день древесины;

— Всемирный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день поэзии, Международный день цвета, Всемирный день древесины; 22 марта — День таксиста, Всемирный день водных ресурсов, Международный день ничегонеделания;

— День таксиста, Всемирный день водных ресурсов, Международный день ничегонеделания; 23 марта — Всемирный день метеоролога, День атеиста;

— Всемирный день метеоролога, День атеиста; 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом, Международный день борьбы с депрессией, День мастера маникюра;

— Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом, Международный день борьбы с депрессией, День мастера маникюра; 25 марта — День Службы безопасности Украины ;

— ; 26 марта — День Национальной гвардии Украины ;

— ; 27 марта — Международный день театра;

— Международный день театра; 28 марта — Всемирный день историка, День рождения стиральной машины;

— Всемирный день историка, День рождения стиральной машины; 29 марта — Переход на летнее время , Всемирный день фортепиано, День рождения Кока-колы;

— , Всемирный день фортепиано, День рождения Кока-колы; 30 марта — Всемирный День биполярного расстройства;

— Всемирный День биполярного расстройства; 31 марта — День флориста Украины, Всемирный день резервного копирования, Международный день видимости трансгендеров.

Также делимся другими темами о праздниках в Украине

Когда будем отмечать Вознесение Господне и какой смысл праздника.

Когда будем праздновать Вербное воскресенье в 2026 году.

Когда в 2026 году будем отмечать Пасху.