Календарь на март 2026 — какие праздники отметим и сколько выходных

Календарь праздников и выходных на март 2026 — что будем отмечать
В Украине традиционно первый месяц весны богат на праздники и важные даты. В марте на нас ждут День СБУ и День Национальной гвардии Украины. Даты важны, ведь эти структуры играют ключевую роль в защите нашего государства. Также мы встретим Международный женский день и Шевченковские дни.
Новини.LIVE делится календарем праздников на март 2026 года, который поможет вам не пропустить важные для украинцев события.
Выходные и рабочие дни в марте 2026 — как будут работать и отдыхать украинцы
На дополнительные выходные в марте рассчитывать не стоит, ведь во время военного положения в Украине приостановлено действие нормы о переносе праздничных и нерабочих дней (ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения").
Традиционно в марте будет 31 день:
- рабочие — 22;
- выходные (суббота и воскресенье) — 9.
Выходными в первый месяц весны станут такие даты:
- 1 марта;
- 7 и 8 марта;
- 14 и 15 марта;
- 21 и 22 марта;
- 28 и 29 марта.
Календарь праздников на март 2026 года
Ознакомьтесь с полным списком праздников на март 2026 года:
- 1 марта — Первый день весны, Всемирный день гражданской обороны, День осведомленности об управлении общественными рисками, Всемирный день музыкальной терапии, Всемирный день комплимента, День траура по людям с инвалидностью, День осведомленности об аутоагрессии, Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
- 2 марта — Международный день спасения кошек, Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса;
- 3 марта — Международный день писателя, Всемирный день слуха, Всемирный день дикой природы;
- 4 марта — Всемирный день против сексуальной эксплуатации, Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Международный день игровых мастеров, День рождения микрофона;
- 5 марта — Всемирный день книги, Всемирный день энергоэффективности, День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности;
- 6 марта — Всемирный день молитвы, День благодарности сотрудникам;
- 7 марта — Всемирный день отключения или День выключенных гаджетов, Всемирный день информационной архитектуры;
- 8 марта — Международный Женский День (День борьбы за права женщин), Международный день женщин пивоваров;
- 9 марта — День рождения Тараса Григорьевича Шевченко;
- 9-10 марта — Шевченковские дни;
- 10 марта — День памяти Тараса Шевченко, День Государственного гимна Украины;
- 11 марта — Всемирный день сантехника;
- 12 марта — Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с глаукомой, Международный день школьного питания, Всемирный день почки;
- 13 марта — Международный день школьного питания, Всемирный день осведомленности об эндометриозе;
- 14 марта — День украинского добровольца, День землеустроителя Украины, День гения, Международный день вопросов, Международный день математики, Международный день числа "Пи";
- 15 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания в Украине, Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день спортивных автогонок, Международный день борьбы с полицейской жестокостью;
- 16 марта — День свободы информации;
- 17 марта — День мобилизационного работника, Всемирный день социальной работы;
- 18 марта — Всемирный день переработки;
- 19 марта — День таксономиста, Международный день клиента, Всемирный день сна;
- 20 марта — День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, Всемирный день муки, Всемирный день театра для детей и юношества, Международный день астрологии, Всемирный день Земли;
- 21 марта — Всемирный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день поэзии, Международный день цвета, Всемирный день древесины;
- 22 марта — День таксиста, Всемирный день водных ресурсов, Международный день ничегонеделания;
- 23 марта — Всемирный день метеоролога, День атеиста;
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом, Международный день борьбы с депрессией, День мастера маникюра;
- 25 марта — День Службы безопасности Украины;
- 26 марта — День Национальной гвардии Украины;
- 27 марта — Международный день театра;
- 28 марта — Всемирный день историка, День рождения стиральной машины;
- 29 марта — Переход на летнее время, Всемирный день фортепиано, День рождения Кока-колы;
- 30 марта — Всемирный День биполярного расстройства;
- 31 марта — День флориста Украины, Всемирный день резервного копирования, Международный день видимости трансгендеров.
