Україна
Церковний календар на березень 2026 — яка нова дата Благовіщення

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 06:01
Церковний календар на березень 2026 — коли Благовіщення і Собор архангела Гавриїла
Релігійні свята у березні. Колаж: Новини.LIVE

Перший місяць весни традиційно насичений на важливі релігійні події. Найбільші свята, які на нас чекають у березні — Благовіщення Пресвятої Богородиці та Собор архангела Гавриїла. Також на цей період припадає цілих три батьківські суботи — дні поминання померлих. 

Новини.LIVE ділиться з вами церковним календарем на березень 2026 року, який підкаже, що та коли відзначати.

Читайте також:

Коли батьківські суботи у березні 2026

У перший місяць весни ми зустрінемо поминальні дні у такі дати:

  • 7 березня — батьківська субота другого тижня Великого посту;
  • 14 березня — батьківська субота третього тижня Великого посту;
  • 21 березня — батьківська субота четвертого тижня посту.

У ці дні заведено відвідувати церкву, щоб помолитися за спасіння душ рідних та поставити свічку за упокій. Можна відвідати кладовище, прибрати могили, запалити свічки та положити квіти.

 

Коли батьківські суботи у березні 2026
Жінка у церкві ставить свічку. Фото: google.com

Церковний календар на березень 2026 — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Церковні свята у березні 2026:

  • 1 березня — Торжество Православ'я, преподобномучениці Євдокії, мучениці Антоніни;
  • 2 березня — священномученика Феодота, єпископа Киринейського, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;
  • 3 березня  мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска;
  • 4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані, мучеників Павла і Юліанії, преподобного Герасима, ігумена Вологодського;
  • 5 березня — святого мученика Конона Ісаврійського, мучениці Іраїди;
  • 6 березня — пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, знайдення чесного Хреста святою царицею Оленою;
  • 7 березня — 2-га поминальна субота Великого посту; святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;
  • 8 березня — 2-га неділя Великого постуСвятителя Григорія Палами, святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського;
  • 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських;
  • 10 березня — мучеників Кодрата, Кипріана, Анекта і Крискента, преподобної Анастасії;
  • 11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського;
  • 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
  • 13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського, мучениці Христини Перської;
  • 14 березня батьківська субота третього тижня Великого посту, святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, благовірного великого князя Київського Ростислава;
  • 15 березня 3-тя неділя Великого посту, Хрестопоклонна, святих мучеників Агалія і шістьох інших;
  • 16 березня — святих мучеників Савина і Папи;
  • 17 березня — святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;
  • 18 березня — святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія;
  • 19 березня — святих мучеників Хризанта і Дарії;
  • 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
  • 21 березня батьківська субота четвертого тижня посту, святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;
  • 22 березня 4-та неділя Великого посту, святого священномученика Василія Анкірського;
  • 23 березня — святого преподобного мученика Нікона та його учнів;
  • 24 березня — передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці, святого преподобного Захарії;
  • 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;
  • 26 березня — Собор архангела Гавриїла;
  • 27 березня — святої мучениці Матрони Солунської;
  • 28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;
  • 29 березня — 5-та неділя Великого посту. Преподобної Марії Єгипетської, святих священномучеників Марка і Кирила;
  • 30 березня — святого преподобного Івана Ліствичника;
  • 31 березня — святого преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які важливі державні, професійні та міжнародні свята та дати зустрінемо у березні 2026 року. Ознайомтеся з календарем, щоб не пропустити головні події місяця.

Також вам буде цікаво дізнатися, у яку дату православні українці, греко-католики та католики зустрінуть Великдень 2026 року.

свята церква календар березень Благовіщення Собор Архангела Гавриїла
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
