Церковний календар на березень 2026 — коли Благовіщення і Собор архангела Гавриїла

Перший місяць весни традиційно насичений на важливі релігійні події. Найбільші свята, які на нас чекають у березні — Благовіщення Пресвятої Богородиці та Собор архангела Гавриїла. Також на цей період припадає цілих три батьківські суботи — дні поминання померлих.
Новини.LIVE ділиться з вами церковним календарем на березень 2026 року, який підкаже, що та коли відзначати.
Коли батьківські суботи у березні 2026
У перший місяць весни ми зустрінемо поминальні дні у такі дати:
- 7 березня — батьківська субота другого тижня Великого посту;
- 14 березня — батьківська субота третього тижня Великого посту;
- 21 березня — батьківська субота четвертого тижня посту.
У ці дні заведено відвідувати церкву, щоб помолитися за спасіння душ рідних та поставити свічку за упокій. Можна відвідати кладовище, прибрати могили, запалити свічки та положити квіти.
Церковний календар на березень 2026 — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем
Церковні свята у березні 2026:
- 1 березня — Торжество Православ'я, преподобномучениці Євдокії, мучениці Антоніни;
- 2 березня — священномученика Феодота, єпископа Киринейського, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;
- 3 березня — мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска;
- 4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані, мучеників Павла і Юліанії, преподобного Герасима, ігумена Вологодського;
- 5 березня — святого мученика Конона Ісаврійського, мучениці Іраїди;
- 6 березня — пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, знайдення чесного Хреста святою царицею Оленою;
- 7 березня — 2-га поминальна субота Великого посту; святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;
- 8 березня — 2-га неділя Великого посту, Святителя Григорія Палами, святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського;
- 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських;
- 10 березня — мучеників Кодрата, Кипріана, Анекта і Крискента, преподобної Анастасії;
- 11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського;
- 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського, мучениці Христини Перської;
- 14 березня — батьківська субота третього тижня Великого посту, святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, благовірного великого князя Київського Ростислава;
- 15 березня — 3-тя неділя Великого посту, Хрестопоклонна, святих мучеників Агалія і шістьох інших;
- 16 березня — святих мучеників Савина і Папи;
- 17 березня — святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;
- 18 березня — святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія;
- 19 березня — святих мучеників Хризанта і Дарії;
- 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
- 21 березня — батьківська субота четвертого тижня посту, святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;
- 22 березня — 4-та неділя Великого посту, святого священномученика Василія Анкірського;
- 23 березня — святого преподобного мученика Нікона та його учнів;
- 24 березня — передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці, святого преподобного Захарії;
- 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня — Собор архангела Гавриїла;
- 27 березня — святої мучениці Матрони Солунської;
- 28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;
- 29 березня — 5-та неділя Великого посту. Преподобної Марії Єгипетської, святих священномучеників Марка і Кирила;
- 30 березня — святого преподобного Івана Ліствичника;
- 31 березня — святого преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського.
