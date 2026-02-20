Церковний календар на березень 2026 — коли Благовіщення і Собор архангела Гавриїла

Релігійні свята у березні. Колаж: Новини.LIVE

Перший місяць весни традиційно насичений на важливі релігійні події. Найбільші свята, які на нас чекають у березні — Благовіщення Пресвятої Богородиці та Собор архангела Гавриїла. Також на цей період припадає цілих три батьківські суботи — дні поминання померлих.

Новини.LIVE ділиться з вами церковним календарем на березень 2026 року, який підкаже, що та коли відзначати.

Коли батьківські суботи у березні 2026

У перший місяць весни ми зустрінемо поминальні дні у такі дати:

7 березня — батьківська субота другого тижня Великого посту;

— батьківська субота другого тижня Великого посту; 14 березня — батьківська субота третього тижня Великого посту;

— батьківська субота третього тижня Великого посту; 21 березня — батьківська субота четвертого тижня посту.

У ці дні заведено відвідувати церкву, щоб помолитися за спасіння душ рідних та поставити свічку за упокій. Можна відвідати кладовище, прибрати могили, запалити свічки та положити квіти.

Церковний календар на березень 2026 — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Церковні свята у березні 2026:

1 березня — Торжество Православ'я , преподобномучениці Євдокії, мучениці Антоніни;

— , преподобномучениці Євдокії, мучениці Антоніни; 2 березня — священномученика Феодота, єпископа Киринейського, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі;

— священномученика Феодота, єпископа Киринейського, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі; 3 березня — мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска;

— мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска; 4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані, мучеників Павла і Юліанії, преподобного Герасима, ігумена Вологодського;

— святого преподобного Герасима, що в Йордані, мучеників Павла і Юліанії, преподобного Герасима, ігумена Вологодського; 5 березня — святого мученика Конона Ісаврійського, мучениці Іраїди;

— святого мученика Конона Ісаврійського, мучениці Іраїди; 6 березня — пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, знайдення чесного Хреста святою царицею Оленою;

— пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, знайдення чесного Хреста святою царицею Оленою; 7 березня — 2-га поминальна субота Великого посту ; святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших;

— ; святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших; 8 березня — 2-га неділя Великого посту , Святителя Григорія Палами , святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського;

— , , святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського; 9 березня — святих 40 мучеників Севастійських;

— святих 40 мучеників Севастійських; 10 березня — мучеників Кодрата, Кипріана, Анекта і Крискента, преподобної Анастасії;

— мучеників Кодрата, Кипріана, Анекта і Крискента, преподобної Анастасії; 11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського;

— святого Софронія, патріарха Єрусалимського; 12 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

— преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського, мучениці Христини Перської;

— перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського, мучениці Христини Перської; 14 березня — батьківська субота третього тижня Великого посту , святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, благовірного великого князя Київського Ростислава;

— , святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі, благовірного великого князя Київського Ростислава; 15 березня — 3-тя неділя Великого посту, Хрестопоклонна , святих мучеників Агалія і шістьох інших;

— , святих мучеників Агалія і шістьох інших; 16 березня — святих мучеників Савина і Папи;

— святих мучеників Савина і Папи; 17 березня — святого преподобного Олексія, чоловіка Божого;

— святого преподобного Олексія, чоловіка Божого; 18 березня — святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія;

— святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трохима і Євкарпія; 19 березня — святих мучеників Хризанта і Дарії;

— святих мучеників Хризанта і Дарії; 20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;

— святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави; 21 березня — батьківська субота четвертого тижня посту , святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;

— , святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського; 22 березня — 4-та неділя Великого посту , святого священномученика Василія Анкірського;

— , святого священномученика Василія Анкірського; 23 березня — святого преподобного мученика Нікона та його учнів;

— святого преподобного мученика Нікона та його учнів; 24 березня — передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці , святого преподобного Захарії;

— , святого преподобного Захарії; 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;

— 26 березня — Собор архангела Гавриїла ;

— ; 27 березня — святої мучениці Матрони Солунської;

— святої мучениці Матрони Солунської; 28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;

— святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана; 29 березня — 5-та неділя Великого посту. Преподобної Марії Єгипетської , святих священномучеників Марка і Кирила;

— , святих священномучеників Марка і Кирила; 30 березня — святого преподобного Івана Ліствичника;

— святого преподобного Івана Ліствичника; 31 березня — святого преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які важливі державні, професійні та міжнародні свята та дати зустрінемо у березні 2026 року. Ознайомтеся з календарем, щоб не пропустити головні події місяця.

Також вам буде цікаво дізнатися, у яку дату православні українці, греко-католики та католики зустрінуть Великдень 2026 року.