Главная Праздники Церковный календарь на март 2026 — кагда встретим Благовещение

Церковный календарь на март 2026 — кагда встретим Благовещение

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 06:01
Православный календарь на март 2026 — когда Благовещение и Собор архангела Гавриила
Религиозные праздники в марте. Коллаж: Новини.LIVE

В марте православные украинцы встретят не мало больших религиозных событий. Особенно важные праздники — Благовещение Пресвятой Богородицы и Собор архангела Гавриила. Также на первый месяц весны приходится целых три родительские субботы — дни поминовения умерших.

Новини.LIVE делится с вами церковным календарем на март 2026 года, который подскажет, что и когда отмечать.

Читайте также:

Когда родительские субботы в марте 2026 года

В первый месяц весны мы встретим поминальные дни в такие даты:

  • 7 марта — родительская суббота второй недели Великого поста;
  • 14 марта — родительская суббота третьей недели Великого поста;
  • 21 марта — родительская суббота четвертой недели поста.

В эти дни принято посещать церковь, чтобы помолиться за спасение душ родных и поставить свечу за упокой. Можно посетить кладбище, убрать могилы, зажечь свечи и положить цветы.

 

Коли батьківські суботи у березні 2026
Женщина в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Церковный календарь на март 2026 какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Церковные праздники в марте 2026 года:

  • 1 мартаТоржество Православия, преподобномученицы Евдокии, мученицы Антонины;
  • 2 марта — священномученика Феодота, епископа Киринейского, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
  • 3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
  • 4 марта — святого преподобного Герасима, что в Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского;
  • 5 марта — святого мученика Конона Исаврийского, мученицы Ираиды;
  • 6 марта — память 42-х мучеников из города Амморея, обретения честного Креста святой царицей Еленой;
  • 7 марта2-я поминальная суббота Великого поста; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;
  • 8 марта2-е воскресенье Великого поста, Святителя Григория Паламы, святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;
  • 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;
  • 10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента, преподобной Анастасии;
  • 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
  • 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
  • 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского, мученицы Христины Персидской;
  • 14 марта родительская суббота третьей недели Великого поста, святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава;
  • 15 марта 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное, святых мучеников Агалия и шестерых других;
  • 16 марта — святых мучеников Савина и Папы;
  • 17 марта — святого преподобного Алексия, человека Божия;
  • 18 марта — святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия;
  • 19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;
  • 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
  • 21 марта родительская суббота четвертой недели поста, святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
  • 22 марта 4-е воскресенье Великого поста, святого священномученика Василия Анкирского;
  • 23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников;
  • 24 мартапредпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы, святого преподобного Захарии;
  • 25 мартаБлаговещение Пречистой Девы Марии;
  • 26 мартаСобор архангела Гавриила;
  • 27 марта — святой мученицы Матроны Солунской;
  • 28 марта — святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;
  • 29 марта5-е воскресенье Великого поста. Преподобной Марии Египетской, святых священномучеников Марка и Кирилла;
  • 30 марта — святого преподобного Иоанна Лествичника;
  • 31 марта — святого преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие важные государственные, профессиональные и международные праздники и даты встретим в марте 2026 года. Ознакомьтесь с календарем, чтобы не пропустить главные события месяца.

Также вам будет интересно узнать, в какую дату православные украинцы, греко-католики и католики встретят Пасху в 2026 году.

праздники церковь календарь март Благовещение Собор Архангела Гавриила
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
