Православный календарь на март 2026 — когда Благовещение и Собор архангела Гавриила

В марте православные украинцы встретят не мало больших религиозных событий. Особенно важные праздники — Благовещение Пресвятой Богородицы и Собор архангела Гавриила. Также на первый месяц весны приходится целых три родительские субботы — дни поминовения умерших.

Новини.LIVE делится с вами церковным календарем на март 2026 года, который подскажет, что и когда отмечать.

Когда родительские субботы в марте 2026 года

В первый месяц весны мы встретим поминальные дни в такие даты:

В эти дни принято посещать церковь, чтобы помолиться за спасение душ родных и поставить свечу за упокой. Можно посетить кладбище, убрать могилы, зажечь свечи и положить цветы.

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: google.com

Церковный календарь на март 2026 — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю

Церковные праздники в марте 2026 года:

1 марта — Торжество Православия , преподобномученицы Евдокии, мученицы Антонины;

— , преподобномученицы Евдокии, мученицы Антонины; 2 марта — священномученика Феодота, епископа Киринейского, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;

— священномученика Феодота, епископа Киринейского, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси; 3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

— мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; 4 марта — святого преподобного Герасима, что в Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского;

— святого преподобного Герасима, что в Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского; 5 марта — святого мученика Конона Исаврийского, мученицы Ираиды;

— святого мученика Конона Исаврийского, мученицы Ираиды; 6 марта — память 42-х мучеников из города Амморея, обретения честного Креста святой царицей Еленой;

— память 42-х мучеников из города Амморея, обретения честного Креста святой царицей Еленой; 7 марта — 2-я поминальная суббота Великого поста ; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;

— ; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других; 8 марта — 2-е воскресенье Великого поста , Святителя Григория Паламы , святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;

— , , святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского; 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;

— святых 40 мучеников Севастийских; 10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента, преподобной Анастасии;

— мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента, преподобной Анастасии; 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

— святого Софрония, патриарха Иерусалимского; 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

— преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова; 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского, мученицы Христины Персидской;

— перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского, мученицы Христины Персидской; 14 марта — родительская суббота третьей недели Великого поста , святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава;

— , святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава; 15 марта — 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное , святых мучеников Агалия и шестерых других;

— , святых мучеников Агалия и шестерых других; 16 марта — святых мучеников Савина и Папы;

— святых мучеников Савина и Папы; 17 марта — святого преподобного Алексия, человека Божия;

— святого преподобного Алексия, человека Божия; 18 марта — святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия;

— святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия; 19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;

— святых мучеников Хризанта и Дарии; 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

— святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы; 21 марта — родительская суббота четвертой недели поста , святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;

— , святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского; 22 марта — 4-е воскресенье Великого поста , святого священномученика Василия Анкирского;

— , святого священномученика Василия Анкирского; 23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников;

— святого преподобного мученика Никона и его учеников; 24 марта — предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы , святого преподобного Захарии;

— , святого преподобного Захарии; 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;

— 26 марта — Собор архангела Гавриила ;

— ; 27 марта — святой мученицы Матроны Солунской;

— святой мученицы Матроны Солунской; 28 марта — святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;

— святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана; 29 марта — 5-е воскресенье Великого поста. Преподобной Марии Египетской , святых священномучеников Марка и Кирилла;

— , святых священномучеников Марка и Кирилла; 30 марта — святого преподобного Иоанна Лествичника;

— святого преподобного Иоанна Лествичника; 31 марта — святого преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского.

