Православный календарь на март 2026 — когда Благовещение и Собор архангела Гавриила

Церковный календарь на март 2026 — кагда встретим Благовещение
В марте православные украинцы встретят не мало больших религиозных событий. Особенно важные праздники — Благовещение Пресвятой Богородицы и Собор архангела Гавриила. Также на первый месяц весны приходится целых три родительские субботы — дни поминовения умерших.
Новини.LIVE делится с вами церковным календарем на март 2026 года, который подскажет, что и когда отмечать.
Когда родительские субботы в марте 2026 года
В первый месяц весны мы встретим поминальные дни в такие даты:
- 7 марта — родительская суббота второй недели Великого поста;
- 14 марта — родительская суббота третьей недели Великого поста;
- 21 марта — родительская суббота четвертой недели поста.
В эти дни принято посещать церковь, чтобы помолиться за спасение душ родных и поставить свечу за упокой. Можно посетить кладбище, убрать могилы, зажечь свечи и положить цветы.
Церковный календарь на март 2026 — какие важные праздники и даты встретим по новому стилю
Церковные праздники в марте 2026 года:
- 1 марта — Торжество Православия, преподобномученицы Евдокии, мученицы Антонины;
- 2 марта — священномученика Феодота, епископа Киринейского, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси;
- 3 марта — мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 4 марта — святого преподобного Герасима, что в Иордане, мучеников Павла и Юлиании, преподобного Герасима, игумена Вологодского;
- 5 марта — святого мученика Конона Исаврийского, мученицы Ираиды;
- 6 марта — память 42-х мучеников из города Амморея, обретения честного Креста святой царицей Еленой;
- 7 марта — 2-я поминальная суббота Великого поста; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;
- 8 марта — 2-е воскресенье Великого поста, Святителя Григория Паламы, святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;
- 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;
- 10 марта — мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента, преподобной Анастасии;
- 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
- 12 марта — преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова;
- 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского, мученицы Христины Персидской;
- 14 марта — родительская суббота третьей недели Великого поста, святого преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Киевского Ростислава;
- 15 марта — 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное, святых мучеников Агалия и шестерых других;
- 16 марта — святых мучеников Савина и Папы;
- 17 марта — святого преподобного Алексия, человека Божия;
- 18 марта — святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия;
- 19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;
- 20 марта — святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
- 21 марта — родительская суббота четвертой недели поста, святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
- 22 марта — 4-е воскресенье Великого поста, святого священномученика Василия Анкирского;
- 23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников;
- 24 марта — предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы, святого преподобного Захарии;
- 25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;
- 26 марта — Собор архангела Гавриила;
- 27 марта — святой мученицы Матроны Солунской;
- 28 марта — святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;
- 29 марта — 5-е воскресенье Великого поста. Преподобной Марии Египетской, святых священномучеников Марка и Кирилла;
- 30 марта — святого преподобного Иоанна Лествичника;
- 31 марта — святого преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского.
