Какие знаки Зодиака обретут счастье в марте 2026 года — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Первый месяц весны 2026 года отличится мощными астрологическими событиями. Ретроградный Меркурий, лунное затмение и скопление планет — все это будет создавать довольно напряженный енергетический фон. Однако даже в таких условиях тры знака Зодиака смогут почувствовать настоящее счастье. Для них это будет время движения, новых возможностей и важных решений.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака астрологи обещают в марте наибольшую поддержку Вселенной.

Близнецы

Март принесет вам много новых возможностей через общение. Появится реальный прогресс в карьере и личных делах благодаря знакомствам, перепискам. Вы будете иметь силы и желание получать новую информацию и учиться. Стоит записывать идеи — одна из них может принести прибыль уже весной.

Рыбы

В марте ваша уверенность будет расти с каждым днем. Многие дела наконец сдвинутся с места. Особенно благоприятно будут складываться творческие проекты и работа с людьми. В этот период возможны новые профессиональные предложения, улучшение финансовой ситуации, особенно если будете проявлять активность. Не игнорируйте приглашения на встречи и мероприятия. Также стоит четко формулировать свои цели.

Телец

Март будет счастливым, поскольку принесет вам стабильность. Пока вокруг будет ощущаться спешка и эмоциональные качели из-за ретроградного Меркурия и лунного затмения, вы сможете двигаться в комфортном темпе. Особенно удачными будут инвестиции в обучение, финансовые решения и планирование бюджета, обсуждение повышения или новых обязанностей.

