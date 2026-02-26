Відео
Три знаки Зодіаку приречені на щастя у перший місяць весни 2026

Дата публікації: 26 лютого 2026 13:01
Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими у березні 2026 — гороскоп
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Березень 2026 року буде багатим на потужні астрологічні події: ретроградний Меркурій, місячне затемнення та скупчення планет. Усе це створюватиме доволі напружений фон. Але три знаки Зодіаку все ж зможуть відчути справжнє щастя. Для них це буде період руху, нових можливостей і важливих рішень.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку астрологи обіцяють у березні найбільшу підтримку Всесвіту.

Близнюки

Березень принесе вам багато нових можливостей через спілкування. З'явиться реальний прогрес у кар'єрі та особистих справах завдяки знайомствам, листуванням. Ви матимете сили та бажання отримувати нову інформацію та навчатися. Варто записувати ідеї — одна з них може принести прибуток уже навесні.

Риби

У березні ваша впевненість буде зростати з кожним днем. Багато справ нарешті зрушать з місця. Особливо сприятливо складатимуться творчі проєкти та робота з людьми. У цей період можливі нові професійні пропозиції, покращення фінансової ситуації, особливо якщо будете проявляти активність. Не ігноруйте запрошення на зустрічі та заходи. Також варто чітко формулювати свої цілі.

Телець

Березень буде щасливим, оскільки принесе вам стабільність. Поки навколо відчуватиметься поспіх та емоційні гойдалки через ретроградний Меркурій та місячне затемнення, ви зможете рухатися у комфортному темпі. Особливо вдалими будуть інвестиції у навчання, фінансові рішення та планування бюджету, обговорення підвищення або нових обов'язків.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
