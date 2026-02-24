Ретроградний Меркурій 2026 — що не можна робити, щоб уникнути проблем

Вплив ретроградного Меркурія на життя. Колаж: Новини.LIVE

З 26 лютого розпочнеться перший у 2026 році ретроградний Меркурій, який триватиме аж до 20 березня. Як зазначають астрологи, цей період є доволі небезпечний, адже несе затримки, серйозні помилки та конфлікти. Цього разу вплив супроводжуватиметься надмірною емоційністю та імпульсивністю, оскільки планета рухатиметься у водному знаку Риб.

Новини.LIVE розповідає, що принесе нам ретроградний Меркурій та що категорично не можна робити з 26 лютого по 20 березня.

Реклама

Читайте також:

За що відповідає Меркурій в астрології

Меркурій керує такими сферами:

комунікація — переговори, листування, домовленості, стосунки з друзями, близькими, коханими;

документи — договори, юридичні папери, угоди;

мислення — аналіз, логіка, навчання;

транспорт і поїздки;

техніка, цифрові технології.

Якщо планета ретроградна, саме у цих сферах життя виникають серйозні проблеми. До прикладу, виникають конфлікти, губляться листи, затримуються перекази коштів, ламається техніка або раптово змінюються плани.

Особливості ретроградного Меркурія у лютому–березні 2026 року

Ретроградний Меркурій буде проходити у Рибах, а це означає, що період зачепить ще й психічний стан людини. У цей період можливі:

емоційні гойдалки;

образи через дрібниці;

емоційні конфлікти;

сумніви;

непорозуміння;

повернення старих переживань або незакритих історій;

плутанини між реальністю та очікуваннями;

складність із чіткими рішеннями.

Астрологи наголошують: у цей період варто більше довіряти фактам, ніж припущенням, і кілька разів перевіряти інформацію перед тим, як діяти.

Вплив ретроградного Меркурія на життя. Колаж: Новини.LIVE

Що категорично не можна робити під час ретроградного Меркурія

Астрологи кажуть, щоб уникнути проблем і неприємних наслідків, з 26 лютого до 20 березня 2026 року не можна:

Підписувати важливі контракти. Краще відкласти укладання серйозних угод, купівлю нерухомості чи запуск бізнес-партнерств. Якщо це неможливо — уважно перечитуйте кожен пункт і консультуйтеся з юристом. Починати нові масштабні проєкти. Запуск нової справи, зміна роботи або кардинальний поворот у кар'єрі можуть згодом вимагати серйозних доопрацювань. Період більше підходить для планування, ніж для старту. Купувати дорогу техніку та транспорт. Є ризик прихованих дефектів, технічних несправностей або розчарування покупкою. Якщо придбання неминуче — зберігайте гарантії та перевіряйте товар максимально ретельно. Робити великі фінансові вкладення. Значні витрати можуть виявитися невдалими. Фінансові рішення мають бути виваженими та перевіреними. Приймати емоційні рішення у стосунках. Поспішні розриви або, навпаки, необдумані обіцянки можуть згодом перетворитися на справжню життєву драму. Подорожувати без підготовки. Можливі затримки рейсів, плутанина з бронюваннями та документами. Варто перевіряти квитки, мати запас часу та альтернативний план.

Раніше астрологи розповідали, яким знакам Зодіаку перший місяць весни несе потужну хвилю натхнення та як можна скористатися цим періодом, щоб досягти успіху.

Також пропонуємо вам ознайомитися з новим місячним календарем на березень 2026 року, який підкаже найсприятливіші дні для важливих справ, великих покупок та доленосних рішень.