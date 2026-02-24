Ретроградный Меркурий 2026 — что нельзя делать с 26 февраля по 20 марта

Приближается опасный ретроградный Меркурий — что нельзя делать
Нас ждет сложный ретроградный Меркурий, который продлится с 26 февраля по 20 марта. Как отмечают астрологи, этот период опасен тем, что будет сопровождаться чрезмерной эмоциональностью и импульсивностью. А все из-за того, что планета будет двигаться в водном знаке Рыб.
Новини.LIVE рассказывает, что принесет нам ретроградный Меркурий и что категорически нельзя делать с 26 февраля по 20 марта.
За что отвечает Меркурий в астрологии
Меркурий управляет такими сферами:
- коммуникация — переговоры, переписка, договоренности, отношения с друзьями, близкими, любимыми;
- документы — договоры, юридические бумаги, сделки;
- мышление — анализ, логика, обучение;
- транспорт и поездки;
- техника, цифровые технологии.
Если планета ретроградная, именно в этих сферах жизни возникают серьезные проблемы. К примеру, возникают конфликты, теряются письма, задерживаются переводы средств, ломается техника или внезапно меняются планы.
Особенности ретроградного Меркурия в феврале-марте 2026 года
Ретроградный Меркурий будет проходить в Рыбах, а это значит, что период затронет еще и психическое состояние человека. В этот период возможны:
- эмоциональные качели;
- обиды по пустякам;
- эмоциональные конфликты;
- сомнения;
- недоразумения;
- возвращение старых переживаний или незакрытых историй;
- путаницы между реальностью и ожиданиями;
- сложность с четкими решениями.
Астрологи отмечают: в это время стоит больше доверять фактам, чем предположениям, и несколько раз проверять информацию перед тем, как действовать.
Что категорически нельзя делать во время ретроградного Меркурия
Астрологи говорят, чтобы избежать проблем и неприятных последствий, с 26 февраля по 20 марта 2026 года нельзя:
- Подписывать важные контракты. Лучше отложить заключение серьезных сделок, покупку недвижимости или запуск бизнес-партнерств. Если это невозможно — внимательно перечитывайте каждый пункт и консультируйтесь с юристом.
- Начинать новые масштабные проекты. Запуск нового дела, смена работы или кардинальный поворот в карьере могут впоследствии потребовать серьезных доработок. Период больше подходит для планирования, чем для старта.
- Покупать дорогостоящую технику и транспорт. Есть риск скрытых дефектов, технических неисправностей или разочарования покупкой. Если приобретение неизбежно — сохраняйте гарантии и проверяйте товар максимально тщательно.
- Делать крупные финансовые вложения. Значительные траты могут оказаться неудачными. Финансовые решения должны быть взвешенными и проверенными.
- Принимать эмоциональные решения в отношениях. Поспешные разрывы или, наоборот, необдуманные обещания могут впоследствии превратиться в настоящую жизненную драму.
- Путешествовать без подготовки. Возможны задержки рейсов, путаница с бронированиями и документами. Стоит проверять билеты, иметь запас времени и альтернативный план.
Ранее астрологи рассказывали, каким знакам Зодиака первый месяц весны несет мощную волну вдохновения и как можно воспользоваться этим периодом, чтобы достичь успеха.
Также предлагаем вам ознакомиться с новым лунным календарем на март 2026 года, который подскажет самые благоприятные дни для важных дел, крупных покупок и судьбоносных решений.
Читайте Новини.LIVE!