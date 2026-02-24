Ретроградный Меркурий 2026 — что нельзя делать с 26 февраля по 20 марта

Влияние ретроградного Меркурия на жизнь. Коллаж: Новини.LIVE

Нас ждет сложный ретроградный Меркурий, который продлится с 26 февраля по 20 марта. Как отмечают астрологи, этот период опасен тем, что будет сопровождаться чрезмерной эмоциональностью и импульсивностью. А все из-за того, что планета будет двигаться в водном знаке Рыб.

Новини.LIVE рассказывает, что принесет нам ретроградный Меркурий и что категорически нельзя делать с 26 февраля по 20 марта.

За что отвечает Меркурий в астрологии

Меркурий управляет такими сферами:

коммуникация — переговоры, переписка, договоренности, отношения с друзьями, близкими, любимыми;

документы — договоры, юридические бумаги, сделки;

мышление — анализ, логика, обучение;

транспорт и поездки;

техника, цифровые технологии.

Если планета ретроградная, именно в этих сферах жизни возникают серьезные проблемы. К примеру, возникают конфликты, теряются письма, задерживаются переводы средств, ломается техника или внезапно меняются планы.

Особенности ретроградного Меркурия в феврале-марте 2026 года

Ретроградный Меркурий будет проходить в Рыбах, а это значит, что период затронет еще и психическое состояние человека. В этот период возможны:

эмоциональные качели;

обиды по пустякам;

эмоциональные конфликты;

сомнения;

недоразумения;

возвращение старых переживаний или незакрытых историй;

путаницы между реальностью и ожиданиями;

сложность с четкими решениями.

Астрологи отмечают: в это время стоит больше доверять фактам, чем предположениям, и несколько раз проверять информацию перед тем, как действовать.

Влияние ретроградного Меркурия на жизнь. Коллаж: Новини.LIVE

Что категорически нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Астрологи говорят, чтобы избежать проблем и неприятных последствий, с 26 февраля по 20 марта 2026 года нельзя:

Подписывать важные контракты. Лучше отложить заключение серьезных сделок, покупку недвижимости или запуск бизнес-партнерств. Если это невозможно — внимательно перечитывайте каждый пункт и консультируйтесь с юристом. Начинать новые масштабные проекты. Запуск нового дела, смена работы или кардинальный поворот в карьере могут впоследствии потребовать серьезных доработок. Период больше подходит для планирования, чем для старта. Покупать дорогостоящую технику и транспорт. Есть риск скрытых дефектов, технических неисправностей или разочарования покупкой. Если приобретение неизбежно — сохраняйте гарантии и проверяйте товар максимально тщательно. Делать крупные финансовые вложения. Значительные траты могут оказаться неудачными. Финансовые решения должны быть взвешенными и проверенными. Принимать эмоциональные решения в отношениях. Поспешные разрывы или, наоборот, необдуманные обещания могут впоследствии превратиться в настоящую жизненную драму. Путешествовать без подготовки. Возможны задержки рейсов, путаница с бронированиями и документами. Стоит проверять билеты, иметь запас времени и альтернативный план.

