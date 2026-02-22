Лунный календарь дел на март 2026 — какие дни принесут успех и прибыль

Лунный календарь на март 2026 года. Коллаж: Новини.LIVE

Март — время, когда все живое оживает, а вместе с ним и наша энергия и желание действовать. Однако астрологи говорят, чтобы планы складывались удачно, а важные решения были точными, стоит прислушиваться к подсказкам лунного календаря. Ведь фазы Луны напрямую влияют на наше настроение, уровень сил и способность принимать решения.

Новини.LIVE рассказывает, в какие даты лучше планировать важные дела, а когда желательно воздержаться от важных решений по лунному календарю на март 2026 года.

Фазы Луны в марте 2026 года

Растущая Луна — с 1 по 2 марта;

— с 1 по 2 марта; Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;

— 3 марта в 13:37 по Киеву; Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;

— с 4 по 18 марта; Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;

— 19 марта в 03:23 по Киеву; Растущая Луна — с 20 по 31 марта;

— с 20 по 31 марта; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение в знаке Девы — 3 марта в 13:34 по киевскому времени.

Лунный календарь на март 2026 — какие дни будут благоприятны

Самыми благоприятными датами в марте станут: 3, 6, 10, 11, 20, 24 и 28 число.

Астрологи советуют:

3 марта — благоприятный период для новых начинаний, развития талантов, обучения и занятий любимыми хобби;

— благоприятный период для новых начинаний, развития талантов, обучения и занятий любимыми хобби; 6 марта — день гармонии в отношениях. Он хорошо подходит для знакомств, помолвки, свадьбы и празднования важных событий в семейном кругу;

— день гармонии в отношениях. Он хорошо подходит для знакомств, помолвки, свадьбы и празднования важных событий в семейном кругу; 10 марта — одна из самых сильных дат месяца для масштабных планов;

— одна из самых сильных дат месяца для масштабных планов; 11 марта — день решительных действий. Можно смело браться за новые задачи, подписывать соглашения и тому подобное;

— день решительных действий. Можно смело браться за новые задачи, подписывать соглашения и тому подобное; 20 марта — хорошо начинать как оздоровительные программы, так и серьезные бизнес-проекты;

— хорошо начинать как оздоровительные программы, так и серьезные бизнес-проекты; 24 марта — время для интеллектуальной работы, исследований, обучения;

— время для интеллектуальной работы, исследований, обучения; 28 марта — энергию стоит направить на семью и укрепление домашнего уюта.

Какие дни будут неблагоприятные и опасные в марте 2026 года

В первый месяц весны неблагоприятными днями будут: 1, 4, 13, 16, 19, 21, 23 марта.

Именно в эти даты лучше эмоции будут обострены и есть риск импульсивных поступков. Поэтому лучше воздержаться от серьезных решений и новых начинаний. Зато эти периоды благоприятны для того, чтобы завершить начатые дела, уделить внимание отдыху, восстановлению внутреннего баланса.

Какие дни благоприятны в марте 2026 года по разным сферам

Дни для любых начинаний: 3, 10, 10, 17, 20, 28 марта.

Дни для планирования бюджета, финансовых операций, бизнеса или смены работы: 3, 10, 17, 26 марта.

Дни для любых поездок и путешествий: 3, 5, 7, 11, 20, 26, 29 марта.

Дни для творчества и спорта: 3, 10, 11, 18, 20, 24 марта.

Даты для свиданий и признаний в любви: 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28 марта.

Дни для помолвки и свадьбы: 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28 марта.

Дни для лечения, оздоровительных и косметических процедур: 3, 10, 11, 20, 24, 28 марта.

Ранее мы делились лунным календарем свадеб на 2026 год, который подскажет самую благоприятную дату для одного из самых важных событий в жизни.