Когда дни прибыли и успеха — лунный календарь дел на март 2026

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 23:04
Лунный календарь дел на март 2026 — какие дни принесут успех и прибыль
Лунный календарь на март 2026 года. Коллаж: Новини.LIVE

Март — время, когда все живое оживает, а вместе с ним и наша энергия и желание действовать. Однако астрологи говорят, чтобы планы складывались удачно, а важные решения были точными, стоит прислушиваться к подсказкам лунного календаря. Ведь фазы Луны напрямую влияют на наше настроение, уровень сил и способность принимать решения.

Новини.LIVE рассказывает, в какие даты лучше планировать важные дела, а когда желательно воздержаться от важных решений по лунному календарю на март 2026 года.

Фазы Луны в марте 2026 года

  • Растущая Луна — с 1 по 2 марта;
  • Полнолуние в знаке Девы — 3 марта в 13:37 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 4 по 18 марта;
  • Новолуние в знаке Рыбы — 19 марта в 03:23 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 20 по 31 марта;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение в знаке Девы 3 марта в 13:34 по киевскому времени.

 

Фази Місяця у березні 2026 року
Различные фазы Луны. Фото: Unsplash

Лунный календарь на март 2026 — какие дни будут благоприятны

Самыми благоприятными датами в марте станут: 3, 6, 10, 11, 20, 24 и 28 число.

Астрологи советуют:

  • 3 марта — благоприятный период для новых начинаний, развития талантов, обучения и занятий любимыми хобби;
  • 6 марта — день гармонии в отношениях. Он хорошо подходит для знакомств, помолвки, свадьбы и празднования важных событий в семейном кругу;
  • 10 марта — одна из самых сильных дат месяца для масштабных планов;
  • 11 марта — день решительных действий. Можно смело браться за новые задачи, подписывать соглашения и тому подобное;
  • 20 марта — хорошо начинать как оздоровительные программы, так и серьезные бизнес-проекты;
  • 24 марта — время для интеллектуальной работы, исследований, обучения;
  • 28 марта — энергию стоит направить на семью и укрепление домашнего уюта.

Какие дни будут неблагоприятные и опасные в марте 2026 года

В первый месяц весны неблагоприятными днями будут: 1, 4, 13, 16, 19, 21, 23 марта.

Именно в эти даты лучше эмоции будут обострены и есть риск импульсивных поступков. Поэтому лучше воздержаться от серьезных решений и новых начинаний. Зато эти периоды благоприятны для того, чтобы завершить начатые дела, уделить внимание отдыху, восстановлению внутреннего баланса.

Какие дни благоприятны в марте 2026 года по разным сферам

Дни для любых начинаний: 3, 10, 10, 17, 20, 28 марта.

Дни для планирования бюджета, финансовых операций, бизнеса или смены работы: 3, 10, 17, 26 марта.

Дни для любых поездок и путешествий: 3, 5, 7, 11, 20, 26, 29 марта.

Дни для творчества и спорта: 3, 10, 11, 18, 20, 24 марта.

Даты для свиданий и признаний в любви: 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28 марта.

Дни для помолвки и свадьбы: 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28 марта.

Дни для лечения, оздоровительных и косметических процедур: 3, 10, 11, 20, 24, 28 марта.

Ранее мы делились лунным календарем свадеб на 2026 год, который подскажет самую благоприятную дату для одного из самых важных событий в жизни.

новолуние Астрология советы лунный календарь март полнолуние
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
