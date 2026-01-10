Лунный календарь свадеб на 2026 год — какие даты подарят крепкий брак

Влюбленная пара отмечает свадьбу. Фото: freepik.com

Свадьба — один из самых важных и ответственных шагов в жизни. Многие пары продумывают мельчайшие детали, чтобы это событие запомнилось на всю жизнь. Особое значение имеет дата, ведь именно она становится точкой отсчета для семейной истории. А как отмечают астрологи, день заключения брака еще и задает энергетику, в которой отношения будут развиваться в течение жизни.

Новини.LIVE делится лунным календарем свадеб на 2026 год, который поможет выбрать самую благоприятную дату для свадьбы.

Благоприятные дни для свадьбы в 2026 году по лунному календарю

Январь: 7, 16, 20, 29 января

Первый месяц года — это всегда время нового старта и обновления. А эти даты могут заложить прочный фундамент брака.

Февраль: 8, 10, 14, 19, 22

Месяц романтики и глубоких чувств. Свадьба в одну из этих дат может укрепить любовь и эмоциональную близость.

Март: 9, 13, 16, 21, 28

Даты, способствующие гармонии, творчеству и взаимной поддержке в отношениях.

Апрель: 3, 10, 14, 22

Весенняя энергия обновления делает эти дни удачными для легких, теплых и вдохновенных союзов.

Май: 5, 11, 16, 20, 26, 30

Один из лучших месяцев для брака. Эти даты подарят стабильность, достаток и семейный уют.

Июнь: 2, 14, 17, 23, 29

Время счастливых союзов, где царит легкость в общении и взаимное уважение.

Июль: 6, 10, 15, 22, 28

Благоприятный период для браков, построенных на доверии, искренности и эмоциональной открытости.

Август: 12, 16, 23, 28, 30

Дни, подходящие парам, стремящимся к стабильности, материальному достатку и совместному развитию.

Сентябрь: 5, 9, 15, 19, 27

Месяц равновесия и взаимопонимания. Эти даты станут хорошим выбором для зрелых и осознанных союзов.

Октябрь: 10, 13, 20, 25, 29

Время для глубоких, серьезных отношений и крепких семейных обещаний.

Ноябрь: 3, 8, 17, 22, 26

Спокойная и уравновешенная энергия помогает укрепить чувства и доверие между партнерами.

Декабрь: 5, 11, 15, 19, 28

Отличный период для свадьбы в преддверии нового этапа жизни и совместных мечтаний.

Пара отмечает свадьбу. Фото: freepik.com

Какие дни неблагоприятны для свадьбы в 2026 году

Существуют периоды, когда энергия Луны нестабильна, в такие лунные дни начало важных жизненных событий лучше отложить: 1, 3, 13, 19, 23, 27, 29, 30. Бракосочетание в это время могу принести в пару конфликты, чрезмерную эмоциональность и напряжение.

Астрологи также категорически не рекомендуют жениться в дни новолуния и полнолуния, дни лунных и солнечных затмений, а еще в период когда планеты Венера, Марс и Юпитер ретроградные.

