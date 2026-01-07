Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Високосный или нет — каким будет 2026 год и когда зеркальные даты

Високосный или нет — каким будет 2026 год и когда зеркальные даты

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 21:43
2026 год — будет ли високосным и какие зеркальные даты принесут удачу
Девушка отмечает даты в календаре. Фото: freepik.com

Новый 2026 год уже в самом разгаре. Многие задаются вопросом: будет ли он високосным, а также когда и какие зеркальные даты могут стать особенно удачными для важных дел?

Новини.LIVE рассказывает, каким же будет 2026 год.

Реклама
Читайте также:

Будет ли 2026 год високосным

По григорианскому календарю, год считается високосным, если:

  • имеет 366 дней;
  • имеет дату 29 февраля;
  • делился на 4 без остатка.

2026 год не соответствует этим условиям, а значит не является високосным. Следующий високосный год нас ждет только в 2028 году.

 

Чи буде 2026 рік високосним
Дополнительный день в феврале. Фото: freepik.com

Для чего нужны високосные годы

Високосные годы были созданы для того, чтобы компенсировать реальное астрономическое время. Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а примерно за 365 дней, 5 часов и 49 минут. Без дополнительного дня календарные сезоны постепенно смещались бы, а лето и зима наступали бы в непривычное время.

Интересно, что традиция добавлять день раз в четыре года возникла еще при Юлие Цезаре, когда в обиходе был юлианский календарь. Современный григорианский календарь, действующий с XVI века, еще точнее синхронизирует календарь с Солнцем.

Почему високосные годы считают неудачными

Издавна високосный год считался "не таким, как другие". Люди связывали его с неудачами. Так возникли приметы: не жениться, не переезжать, не менять работу.

Сегодня наука объясняет: високосный год — это лишь календарная коррекция. Никаких доказательств, что он приносит беды, нет. Наоборот, 29 февраля — это дополнительный шанс сделать что-то полезное или приятное.

Зеркальные даты 2026 года — когда удача будет на вашей стороне

Зеркальные даты — это дни, когда числа в дате читаются одинаково в прямом и обратном порядке. Их считают особенно энергетически сильными для реализации замыслов и важных событий.

Основные зеркальные даты 2026 года:

  • 01.01.2026
  • 02.02.2026
  • 03.03.2026
  • 04.04.2026
  • 05.05.2026
  • 06.06.2026 — одна из самых популярных дат для свадеб
  • 07.07.2026
  • 08.08.2026 — символ бесконечности
  • 09.09.2026
  • 10.10.2026
  • 11.11.2026
  • 12.12.2026

Почти зеркальные даты 2026 года:

  • 02.05.2026
  • 20.06.2026
  • 26.06.2026
  • 26.09.2026
  • 26.02.2026
  • 06.10.2026

 

Дзеркальні дати 2026 року — коли удача буде на вашому боці
Женщина записывает зеркальные даты в дневник. Фото: freepik.com

Что можно делать в зеркальные даты

Эзотерики советуют:

  • загадывать желания;
  • планировать важные дела и проекты;
  • начинать новые дела;
  • жениться и венчаться;
  • избавляться от лишнего, чтобы освободить место для нового.

Чего стоит избегать в зеркальные даты

Чтобы эти дни прошли удачно и без потрясений, стоит:

  • отложить важные дела на потом;
  • избегать негативных мыслей, потому что есть риск их материализации;
  • избегать конфликтов и ссор, которые могут забрать энергию.

Ранее мы рассказывали, когда играть свадьбу и венчаться в 2026 году, чтобы брак был крепким и полным любви.

Также мы писали, когда и как праздновать Китайский Новый год 2026, а также какие ритуалы могут привлечь удачу.

даты удача високосный год зеркальная дата 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации