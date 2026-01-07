2026 год — будет ли високосным и какие зеркальные даты принесут удачу

Високосный или нет — каким будет 2026 год и когда зеркальные даты
Новый 2026 год уже в самом разгаре. Многие задаются вопросом: будет ли он високосным, а также когда и какие зеркальные даты могут стать особенно удачными для важных дел?
Новини.LIVE рассказывает, каким же будет 2026 год.
Будет ли 2026 год високосным
По григорианскому календарю, год считается високосным, если:
- имеет 366 дней;
- имеет дату 29 февраля;
- делился на 4 без остатка.
2026 год не соответствует этим условиям, а значит не является високосным. Следующий високосный год нас ждет только в 2028 году.
Для чего нужны високосные годы
Високосные годы были созданы для того, чтобы компенсировать реальное астрономическое время. Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а примерно за 365 дней, 5 часов и 49 минут. Без дополнительного дня календарные сезоны постепенно смещались бы, а лето и зима наступали бы в непривычное время.
Интересно, что традиция добавлять день раз в четыре года возникла еще при Юлие Цезаре, когда в обиходе был юлианский календарь. Современный григорианский календарь, действующий с XVI века, еще точнее синхронизирует календарь с Солнцем.
Почему високосные годы считают неудачными
Издавна високосный год считался "не таким, как другие". Люди связывали его с неудачами. Так возникли приметы: не жениться, не переезжать, не менять работу.
Сегодня наука объясняет: високосный год — это лишь календарная коррекция. Никаких доказательств, что он приносит беды, нет. Наоборот, 29 февраля — это дополнительный шанс сделать что-то полезное или приятное.
Зеркальные даты 2026 года — когда удача будет на вашей стороне
Зеркальные даты — это дни, когда числа в дате читаются одинаково в прямом и обратном порядке. Их считают особенно энергетически сильными для реализации замыслов и важных событий.
Основные зеркальные даты 2026 года:
- 01.01.2026
- 02.02.2026
- 03.03.2026
- 04.04.2026
- 05.05.2026
- 06.06.2026 — одна из самых популярных дат для свадеб
- 07.07.2026
- 08.08.2026 — символ бесконечности
- 09.09.2026
- 10.10.2026
- 11.11.2026
- 12.12.2026
Почти зеркальные даты 2026 года:
- 02.05.2026
- 20.06.2026
- 26.06.2026
- 26.09.2026
- 26.02.2026
- 06.10.2026
Что можно делать в зеркальные даты
Эзотерики советуют:
- загадывать желания;
- планировать важные дела и проекты;
- начинать новые дела;
- жениться и венчаться;
- избавляться от лишнего, чтобы освободить место для нового.
Чего стоит избегать в зеркальные даты
Чтобы эти дни прошли удачно и без потрясений, стоит:
- отложить важные дела на потом;
- избегать негативных мыслей, потому что есть риск их материализации;
- избегать конфликтов и ссор, которые могут забрать энергию.
