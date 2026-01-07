2026 год — будет ли високосным и какие зеркальные даты принесут удачу

Девушка отмечает даты в календаре. Фото: freepik.com

Новый 2026 год уже в самом разгаре. Многие задаются вопросом: будет ли он високосным, а также когда и какие зеркальные даты могут стать особенно удачными для важных дел?

Новини.LIVE рассказывает, каким же будет 2026 год.

Будет ли 2026 год високосным

По григорианскому календарю, год считается високосным, если:

имеет 366 дней;

имеет дату 29 февраля;

делился на 4 без остатка.

2026 год не соответствует этим условиям, а значит не является високосным. Следующий високосный год нас ждет только в 2028 году.

Дополнительный день в феврале. Фото: freepik.com

Для чего нужны високосные годы

Високосные годы были созданы для того, чтобы компенсировать реальное астрономическое время. Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца не ровно за 365 дней, а примерно за 365 дней, 5 часов и 49 минут. Без дополнительного дня календарные сезоны постепенно смещались бы, а лето и зима наступали бы в непривычное время.

Интересно, что традиция добавлять день раз в четыре года возникла еще при Юлие Цезаре, когда в обиходе был юлианский календарь. Современный григорианский календарь, действующий с XVI века, еще точнее синхронизирует календарь с Солнцем.

Почему високосные годы считают неудачными

Издавна високосный год считался "не таким, как другие". Люди связывали его с неудачами. Так возникли приметы: не жениться, не переезжать, не менять работу.

Сегодня наука объясняет: високосный год — это лишь календарная коррекция. Никаких доказательств, что он приносит беды, нет. Наоборот, 29 февраля — это дополнительный шанс сделать что-то полезное или приятное.

Зеркальные даты 2026 года — когда удача будет на вашей стороне

Зеркальные даты — это дни, когда числа в дате читаются одинаково в прямом и обратном порядке. Их считают особенно энергетически сильными для реализации замыслов и важных событий.

Основные зеркальные даты 2026 года:

01.01.2026

02.02.2026

03.03.2026

04.04.2026

05.05.2026

06.06.2026 — одна из самых популярных дат для свадеб

07.07.2026

08.08.2026 — символ бесконечности

09.09.2026

10.10.2026

11.11.2026

12.12.2026

Почти зеркальные даты 2026 года:

02.05.2026

20.06.2026

26.06.2026

26.09.2026

26.02.2026

06.10.2026

Женщина записывает зеркальные даты в дневник. Фото: freepik.com

Что можно делать в зеркальные даты

Эзотерики советуют:

загадывать желания;

планировать важные дела и проекты;

начинать новые дела;

жениться и венчаться;

избавляться от лишнего, чтобы освободить место для нового.

Чего стоит избегать в зеркальные даты

Чтобы эти дни прошли удачно и без потрясений, стоит:

отложить важные дела на потом;

избегать негативных мыслей, потому что есть риск их материализации;

избегать конфликтов и ссор, которые могут забрать энергию.

