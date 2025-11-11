Свадьба и венчание в 2026 году — астрологи определили самые благоприятные даты

Счастливая пара празднует свадьбу. Фото: freepik.com

Свадьба — это не просто дата в календаре, а событие, которое открывает новую главу в жизни двух людей. Именно поэтому выбор дня для бракосочетания или венчания имеет особое значение. Астрологи и нумерологи убеждены: когда небесные тела образуют гармоничные аспекты, союз будет наполнен любовью, доверием и счастьем. 2026 год принесет немало благоприятных дат для создания семьи — нужно лишь выбрать момент, когда энергии Вселенной будут способствовать любви.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, когда играть свадьбу и венчаться в 2026 году, чтобы брак выдержал испытание временем и был полон любви.

Как выбрать идеальную дату свадьбы по советам астрологов

Астрология, как и нумерология, помогают начать совместный путь в гармонии. Расположение планет в день свадьбы способно повлиять на характер отношений и долговечность брака.

Что символизируют главные небесные светила в день брака:

Солнце — общая цель и жизненный путь пары;

— общая цель и жизненный путь пары; Венера — нежность, любовь, гармония в отношениях;

— нежность, любовь, гармония в отношениях; Луна — эмоциональная близость и способность поддерживать друг друга;

— эмоциональная близость и способность поддерживать друг друга; Сатурн — стабильность, верность и взаимная ответственность.

Удачное сочетание этих энергий создает основу для крепкого и счастливого союза. Основные советы астрологов:

1. Обратите внимание на Венеру

Это планета любви, романтики и брака. Самые благоприятные периоды — когда Венера находится в знаках ее силы: Телец, Весы, Рыбы. Избегайте свадьбы во время ретроградной Венеры, ведь это может привести к неуверенности в чувствах и неустойчивости в отношениях.

2. Меркурий

Не планируйте свадьбу во время ретроградного Меркурия. Этот период связан с недоразумениями, путаницей в документах и техническими сбоями. Если избежать этого периода невозможно, астрологи советуют хотя бы не подавать официальные документы до завершения ретроградной фазы.

3. Следите за положением Луны

Она определяет, насколько партнеры гармонично сочетаются эмоционально. Лучше всего, когда Луна образует благоприятные аспекты с Солнцем или Венерой — это усиливает нежность и взаимопонимание. Выбирайте даты во время растущей Луны, ведь этот период символизирует начало, развитие и обновление — отличное время для брака.

Как выбрать идеальную дату свадьбы — советы нумерологов

Чтобы брак был счастливым, выбирайте не только благоприятные астрологические даты, но и те числа, которые имеют гармоничную энергию в нумерологии. Например, числа 2, 6 и 9 символизируют любовь, заботу и духовное единство. Свадьба в такие дни считается особенно благословенной.

Самые счастливые даты для свадьбы в 2026 году

Автор книги "Lucky in Love: Traditions, Customs, and Rituals to Personalize Your Wedding" и эксперт по свадебным традициям Элени Н. Гейдж поделилась перечнем самых удачных дней для бракосочетания в 2026 году.

Эти даты выбраны с учетом движения планет, гармоничных аспектов и отсутствия ретроградных периодов Меркурия и Венеры:

Январь : 1, 2, 7, 19, 26, 27;

: 1, 2, 7, 19, 26, 27; Февраль : 1, 2, 3, 6, 8, 12;

: 1, 2, 3, 6, 8, 12; Март : 24;

: 24; Апрель : 1, 2, 7, 15, 21;

: 1, 2, 7, 15, 21; Май : 1, 2, 19, 21;

: 1, 2, 19, 21; Июнь : 1, 2, 12, 19, 22;

: 1, 2, 12, 19, 22; Август : 1, 6, 15, 19;

: 1, 6, 15, 19; Сентябрь : 2, 5, 7;

: 2, 5, 7; Ноябрь : 16, 17, 29;

: 16, 17, 29; Декабрь: 1, 18.

Эти дни несут энергию гармонии, взаимоподдержки и радости. Они идеально подходят для тех, кто стремится создать семью, основанную на доверии, уважении и настоящей любви.

