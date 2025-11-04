Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Знаки Зодиака, которые разводятся чаще всего — в чем их проблема

Знаки Зодиака, которые разводятся чаще всего — в чем их проблема

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 19:52
обновлено: 10:42
Каким знакам Зодиака не везет в любви — чаще всего разводятся
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Знак Зодиака формирует черты характера человека, которые влияют на личную жизнь. Так некоторые личности разводятся чаще других, ведь они не умеют строить долговременные отношения.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Какие знаки Зодиака не умеют строить крепкие отношения

Близнецы

Такие люди имеют очень изменчивый характер. С одной стороны они хорошо знают, чего хотят от жизни и партнера. Близнецы долго работают над созданием крепкого союза, однако когда отношения становятся стабильными, они теряют интерес. К тому же этот знак Зодиака не умеет прощать. Такие личности способны вычеркнуть любимого человека из своей жизни раз и навсегда, если союз хотя бы раз даст трещину.

Які знаки Зодіаку найчастіше розводяться
Плохие отношения между партнерами. Фото: Freepik

Скорпион

Представители этого знака Зодиака имеют много сильных и слабых сторон. В отношениях они могут быть внимательными, преданными и заботливыми. Однако стоит партнеру лишь немного проявить равнодушие, как Скорпион воспримет это как сигнал для завершения отношений. Такие личности не представляют жизни без страсти и эмоциональности.

Дева

Этот знак Зодиака стремится, чтобы все было идеально. Он постоянно оценивает партнера и может критиковать его за каждую мелочь. Иногда Дева выдвигает просто недостижимые требования, которые не под силу второй половинке. В конце концов это приводит к серьезным конфликтам. К тому же таким личностям свойственно часто сомневаться в собственных чувствах или в искренности партнера. Именно это чаще всего становится причиной развода.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака самые счастливые. Их оберегают высшие силы.

Также мы рассказывали о том, кто из знаков Зодиака проходит самые тяжелые испытания. Судьба их испытывает.

психология развод Астрология знаки Зодиака отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации