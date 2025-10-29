Какие знаки Зодиака имеют самую тяжелую карму среди всех — обречены на испытания

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Некоторые люди должны вынести из жизни важные уроки. Судьба подготовила для них ряд испытаний, которых не избежать. Это кармические задачи, которые могут принести человеку боль и потери, если он не научится правильно использовать собственную энергию. Астрологи отмечают, что чаще всего тяжелую карму имеют два знака Зодиака.

Знаки Зодиака, имеющие самую тяжелую карму

Скорпион

Задача этого знака Зодиака заключается в трансформации и глубоких внутренних процессах. Его карма связана с контролем, властью и страстью. Именно поэтому такие люди часто начинают отношения, которые в конечном итоге становятся разрушительными.

Вселенная испытывает Скорпионов ситуациями, которые заставляют их отпускать прошлое. Кроме того, им важно уметь избавляться от чрезмерного контроля. Карма призвана научить этот знак Зодиака тому, что настоящая сила приходит не через манипуляции, а через прощение и внутреннее освобождение. Скорпиону стоит направлять свою энергию на добро. Только тогда он станет лидером и сможет вдохновлять других. В противном случае карма вернет такого человека к мучительным урокам.

Рыбы

Этот знак Зодиака символизирует сострадание, духовность и чувствительность. Часто Рыбы пытаются помочь другим, пренебрегая собственными потребностями и желаниями. Именно поэтому главная кармическая задача таких людей связана с умением отличать истинное сопереживание от разрушительного самопожертвования.

Карма учит этот знак Зодиака, что сострадание не означает пренебрежение собой. Рыбам необходимо выстраивать личные границы и учитывать свои потребности. Они обретут покой только тогда, когда превратятся в духовно сильных, вдохновленных личностей. Если же Рыбы и дальше будут жертвовать собой ради других, Вселенная снова начнет испытывать их.

