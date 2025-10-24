Видео
Дата публикации 24 октября 2025 20:21
обновлено: 19:26
Лучший день недели для каждого знака Зодиака — узнайте свой
Астролог делает прогноз. Фото: Freepik

Каждый день недели имеет свою особую энергетику. Астрологи убеждены, что знакам Зодиака важно обращать внимание на дату, когда они планируют что-то серьезное. Ведь для кого-то лучшим временем будет среда, а кому-то повезет в субботу.

Об этом пишет РБК-Україна.

Лучший день недели для знаков Зодиака

Овен — четверг

Четверг находится под влиянием Юпитера. Именно поэтому он принесет удачу Овну. Этому знаку Зодиака стоит выбрать такой период для карьерных и финансовых дел.

Телец — среда

Среда — это день Меркурия и именно он позволяет Тельцам легко находить общий язык со всеми вокруг. Такой период подойдет для решения сложных вопросов и начала новых проектов.

Близнецы — пятница

Пятница под управлением Венеры будет самым удачным днем для Близнецов. Это лучшее время, чтобы раскрыть собственные таланты и провести важные встречи.

Найкращий день тижня для кожного знака Зодіаку
Натальные карты на столе. Фото: Freepik

Рак — суббота

В субботу Сатурн поможет Раку удачно начать кардинальные изменения в жизни. Это лучший день, чтобы решиться на важные решения и заложить прочную основу для будущего.

Лев — вторник

Вторник под управлением Марса придаст Львам энергии. Именно поэтому в этот период стоит уделить время активностям и борьбе за свое место под солнцем.

Дева — воскресенье

Для Девы наиболее счастливым днем будет воскресенье. В это время удастся перезагрузиться и найти ответы на важные вопросы.

Весы — понедельник

Понедельник — день Луны. Он поможет Весам наконец найти баланс между работой и личной жизнью. В это время стоит принимать важные решения и замечать особые знаки.

Найкращий день тижня для кожного знака Зодіаку
Астролог зажигает свечи. Фото: Freepik

Скорпион — пятница

Этому знаку Зодиака в пятницу удастся проявить весь свой магнетизм и чувственность. Именно благодаря этому Скорпион сможет легко управлять обстоятельствами и получать то, что ему нужно.

Стрелец — вторник

Вторник усилит природную активность и жажду Стрельца к приключениям. В этот период стоит рисковать. Решения будут перспективными и удачными.

Козерог — среда

Среда под влиянием Меркурия станет прекрасным моментом для стратегического планирования. Именно в это время Козерогу стоит начинать важные проекты и пробовать изменить жизнь к лучшему.

Водолей — вторник

Вторник поможет Водолею удачно воплощать свои нестандартные идеи в жизнь. Этому знаку Зодиака стоит решаться на что-то важное именно в этот период, чтобы достичь успеха.

Рыбы — воскресенье

Последний день недели для Рыб будет временем счастливых перемен. Именно в воскресенье этому знаку Зодиака можно делать первые шаги к чему-то новому, начинать обучение или принимать серьезные решения.

психология Астрология знаки Зодиака интересные факты дата
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
