Лучший день недели для каждого знака Зодиака — узнайте свой

Астрологи назвали счастливый день каждого знака Зодиака
Каждый день недели имеет свою особую энергетику. Астрологи убеждены, что знакам Зодиака важно обращать внимание на дату, когда они планируют что-то серьезное. Ведь для кого-то лучшим временем будет среда, а кому-то повезет в субботу.
Об этом пишет РБК-Україна.
Лучший день недели для знаков Зодиака
Овен — четверг
Четверг находится под влиянием Юпитера. Именно поэтому он принесет удачу Овну. Этому знаку Зодиака стоит выбрать такой период для карьерных и финансовых дел.
Телец — среда
Среда — это день Меркурия и именно он позволяет Тельцам легко находить общий язык со всеми вокруг. Такой период подойдет для решения сложных вопросов и начала новых проектов.
Близнецы — пятница
Пятница под управлением Венеры будет самым удачным днем для Близнецов. Это лучшее время, чтобы раскрыть собственные таланты и провести важные встречи.
Рак — суббота
В субботу Сатурн поможет Раку удачно начать кардинальные изменения в жизни. Это лучший день, чтобы решиться на важные решения и заложить прочную основу для будущего.
Лев — вторник
Вторник под управлением Марса придаст Львам энергии. Именно поэтому в этот период стоит уделить время активностям и борьбе за свое место под солнцем.
Дева — воскресенье
Для Девы наиболее счастливым днем будет воскресенье. В это время удастся перезагрузиться и найти ответы на важные вопросы.
Весы — понедельник
Понедельник — день Луны. Он поможет Весам наконец найти баланс между работой и личной жизнью. В это время стоит принимать важные решения и замечать особые знаки.
Скорпион — пятница
Этому знаку Зодиака в пятницу удастся проявить весь свой магнетизм и чувственность. Именно благодаря этому Скорпион сможет легко управлять обстоятельствами и получать то, что ему нужно.
Стрелец — вторник
Вторник усилит природную активность и жажду Стрельца к приключениям. В этот период стоит рисковать. Решения будут перспективными и удачными.
Козерог — среда
Среда под влиянием Меркурия станет прекрасным моментом для стратегического планирования. Именно в это время Козерогу стоит начинать важные проекты и пробовать изменить жизнь к лучшему.
Водолей — вторник
Вторник поможет Водолею удачно воплощать свои нестандартные идеи в жизнь. Этому знаку Зодиака стоит решаться на что-то важное именно в этот период, чтобы достичь успеха.
Рыбы — воскресенье
Последний день недели для Рыб будет временем счастливых перемен. Именно в воскресенье этому знаку Зодиака можно делать первые шаги к чему-то новому, начинать обучение или принимать серьезные решения.
