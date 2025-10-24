Найкращий день тижня для кожного знака Зодіаку — дізнайтеся свій

Астролог робить прогноз. Фото: Freepik

Кожен день тижня має свою особливу енергетику. Астрологи переконані, що знакам Зодіаку важливо звертати увагу на дату, коли вони планують щось серйозне. Адже для когось найкращим часом буде середа, а комусь пощастить у суботу.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Найкращий день тижня для знаків Зодіаку

Овен — четвер

Четвер знаходиться під впливом Юпітера. Саме через це він принесе удачу Овну. Цьому знаку Зодіаку варто обрати цей день для кар'єрних та фінансових справ.

Телець — середа

Середа — це день Меркурія і саме він дає змогу Тельцям легко знаходити спільну мову з усіма навколо. Такий період підійде для розв'язання складних питань та початку нових проєктів.

Близнюки — п'ятниця

П'ятниця під управлінням Венери буде найвдалішим днем для Близнюків. Це найкращий час, аби розкрити власні таланти й провести важливі зустрічі.

Натальні карти на столі. Фото: Freepik

Рак — субота

В суботу Сатурн допоможе Раку вдало почати кардинальні зміни у житті. Це кращий день, аби зважитись на важливі рішення та закласти міцну основу для майбутнього.

Лев — вівторок

Вівторок під управлінням Марса додасть Левам енергії. Саме тому в цей період варто приділити час активностям й боротьбі за своє місце під сонцем.

Діва — неділя

Для Діви найбільш щасливим днем буде неділя. В цей час вдасться перезавантажитися та знайти відповіді на важливі питання.

Терези — понеділок

Понеділок — день Місяця. Він допоможе Терезам нарешті знайти баланс між роботою та особистим життям. В цей час варто приймати важливі рішення та помічати особливі знаки.

Астролог запалює свічки. Фото: Freepik

Скорпіон — п'ятниця

Цьому знаку Зодіаку в п'ятницю вдасться проявити весь свій магнетизм та чуттєвість. Саме завдяки цьому Скорпіон зможе легко керувати обставинами та отримувати те, що йому потрібно.

Стрілець — вівторок

Вівторок підсилить природну активність та жагу Стрільця до пригод. В цей період варто ризикувати. Рішення будуть перспективними та вдалими.

Козеріг — середа

Середа під впливом Меркурія стане чудовим моментом для стратегічного планування. Саме в цей час Козерогу варто починати важливі проєкти та пробувати змінити життя на краще.

Водолій — вівторок

Вівторок допоможе Водолію вдало втілювати свої нестандартні ідеї в життя. Цьому знаку Зодіаку варто наважуватись на щось важливе саме в цей період, аби досягнути успіху.

Риби — неділя

Останній день тижня для Риб буде часом щасливих змін. Саме в неділю цьому знаку Зодіаку можна робити перші кроки до чогось нового, починати навчання чи ухвалювати серйозні рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого в кінці жовтня чекає випробування від долі. Астрологи попередили двох знаків Зодіаку.

Також ми розповідали про те, що означає кожен знак Зодіаку. Він наділяє власника рисами характеру та цілями.