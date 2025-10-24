Відео
Дата публікації: 24 жовтня 2025 20:21
Оновлено: 19:26
Найкращий день тижня для кожного знака Зодіаку — дізнайтеся свій
Астролог робить прогноз. Фото: Freepik

Кожен день тижня має свою особливу енергетику. Астрологи переконані, що знакам Зодіаку важливо звертати увагу на дату, коли вони планують щось серйозне. Адже для когось найкращим часом буде середа, а комусь пощастить у суботу.

Про це пише РБК-Україна.

Найкращий день тижня для знаків Зодіаку

Овен — четвер

Четвер знаходиться під впливом Юпітера. Саме через це він принесе удачу Овну. Цьому знаку Зодіаку варто обрати цей день для кар'єрних та фінансових справ.

Телець — середа

Середа — це день Меркурія і саме він дає змогу Тельцям легко знаходити спільну мову з усіма навколо. Такий період підійде для розв'язання складних питань та початку нових проєктів.

Близнюки — п'ятниця

П'ятниця під управлінням Венери буде найвдалішим днем для Близнюків. Це найкращий час, аби розкрити власні таланти й провести важливі зустрічі.

Найкращий день тижня для кожного знака Зодіаку
Натальні карти на столі. Фото: Freepik

Рак — субота

В суботу Сатурн допоможе Раку вдало почати кардинальні зміни у житті. Це кращий день, аби зважитись на важливі рішення та закласти міцну основу для майбутнього.

Лев — вівторок

Вівторок під управлінням Марса додасть Левам енергії. Саме тому в цей період варто приділити час активностям й боротьбі за своє місце під сонцем.

Діва — неділя

Для Діви найбільш щасливим днем буде неділя. В цей час вдасться перезавантажитися та знайти відповіді на важливі питання.

Терези — понеділок

Понеділок — день Місяця. Він допоможе Терезам нарешті знайти баланс між роботою та особистим життям. В цей час варто приймати важливі рішення та помічати особливі знаки.

Найкращий день тижня для кожного знака Зодіаку
Астролог запалює свічки. Фото: Freepik

Скорпіон — п'ятниця

Цьому знаку Зодіаку в п'ятницю вдасться проявити весь свій магнетизм та чуттєвість. Саме завдяки цьому Скорпіон зможе легко керувати обставинами та отримувати те, що йому потрібно.

Стрілець — вівторок

Вівторок підсилить природну активність та жагу Стрільця до пригод. В цей період варто ризикувати. Рішення будуть перспективними та вдалими.

Козеріг — середа

Середа під впливом Меркурія стане чудовим моментом для стратегічного планування. Саме в цей час Козерогу варто починати важливі проєкти та пробувати змінити життя на краще.

Водолій — вівторок

Вівторок допоможе Водолію вдало втілювати свої нестандартні ідеї в життя. Цьому знаку Зодіаку варто наважуватись на щось важливе саме в цей період, аби досягнути успіху.

Риби — неділя

Останній день тижня для Риб буде часом щасливих змін. Саме в неділю цьому знаку Зодіаку можна робити перші кроки до чогось нового, починати навчання чи ухвалювати серйозні рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого в кінці жовтня чекає випробування від долі. Астрологи попередили двох знаків Зодіаку.

Також ми розповідали про те, що означає кожен знак Зодіаку. Він наділяє власника рисами характеру та цілями.

психологія Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти дата
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
