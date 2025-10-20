Відео
Дата публікації: 20 жовтня 2025 18:41
Оновлено: 16:51
Характеристика знаків Зодіаку — астрологи назвали сильні й слабкі сторони кожного
Астрологічна книга. Фото: Pexels

Кожен знак Зодіаку має свої особливі якості та енергію. Астрологи зазначають, що зірки наділяють усіх різними характерами, силою і слабкостями. У традиційній астрології існує 12 знаків Зодіаку, які діляться на чотири стихії: Вогонь, Земля, Вода та Повітря. Кожен з них має своє значення.

Про це пише LifeStyle24.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Це перший знак Зодіаку й він символізує початок чогось нового. Такі люди дуже енергійні та цілеспрямовані. Для них завдання №1 — бути першими в усьому. Це викликано стихією вогню. Овни мають лідерські якості, які дозволяють вправно керувати іншими, однак часто цей знак Зодіаку не прислухається до оточення.

Телець (21 квітня — 20 травня)

Цей знак Зодіаку вважається одним з найнадійніших. Такі люди — це реалісти, які оцінюють все з практичного погляду. Цей земний знак Зодіаку відзначається терплячістю та стабільністю й не любить раптових змін. Найбільша проблема Тельця — нездатність виходити із зони комфорту.

Близнюки (21 травня — 21 червня)

Ці люди товариські, комунікабельні та завжди відкриті до веселощів. При цьому різко їхній настрій може змінитись. Стихія повітря наділяє Близнюків прагненням до нових знайомств. Це дуже допитливий та багатогранний знак Зодіаку.

Що означає кожен знак Зодіаку
Астрологічний прогноз. Фото: Pexels

Рак (22 червня — 22 липня)

Стихія води наділяє цей знак Зодіаку глибокими почуттями та емоційністю. Такі люди віддані своїй родині та здатні співпереживати іншим. Вони завжди готові допомогти близьким, однак інколи прагнення турбуватись про оточуючих переростає в надмірний контроль.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Такі особистості креативні, впевнені в собі та харизматичні. Вони здатні досягти вершин та підкорюють усіх своєю щедрістю й відданістю. Стихія вогню наділяє Лева гострим розумом та ініціативністю. Цей знак Зодіаку символізує владу, харизму та силу.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Такі люди понад усе цінують порядок і дисципліну. Вони звертають увагу на найдрібніші деталі та прагнуть все контролювати. Стихія повітря наділяє цей знак Зодіаку перфекціонізмом та бажанням постійно розвиватися. Діва — це втілення чистоти та організованості.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Представники цього знака Зодіаку дуже миролюбні та справедливі. Вони готові боротися за рівність до останнього й допомогти усім, хто цього потребує. Їхня стихія — повітря. Через це Терези постійно знаходяться у пошуку балансу та символізують справедливість і рівність.

Що означає кожен знак Зодіаку
Карта астролога. Фото: Pexels

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Такі натури дуже пристрасні, рішучі і цілеспрямовані. Цей знак Зодіаку може глибоко аналізувати все навколо та часто стає лідером. Стихія води наділяє Скорпіона емоційністю та здатністю співпереживати. Трансформації, таємниці та зміни — це те, що символізує цей знак Зодіаку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це справжні екстраверти, які наділені оптимізмом та готовністю до змін. Стрільці відрізняються гострим розумом та гарним почуттям гумору. Стихія повітря наділяє таких людей сильним духом і прагненням до пригод.

Козеріг (22 грудня — 20 січня)

Цей знак Зодіаку дуже відповідальний та серйозний. Він будує реалістичні плани та все продумує наперед. Козероги — майстри самоконтролю та практичності. Стихія землі наділяє їх зосередженістю, амбіційністю та дисциплінованістю.

Водолій (21 січня — 20 лютого)

Такі люди завжди борються за свободу та справедливість. Це робить їх енергійними й наполегливими особистостями. Водолії можуть легко адаптуватися до нових умов. Стихія повітря наділяє їх волелюбством і гострим розумом.

Риби (21 лютого — 20 березня)

Риби мають добре розвинену інтуїцію. Це безкорисливий знак Зодіаку, що завжди готовий допомогти людям. Його представники відзначаються емпатією та емоційністю. Стихія води наділяє Риб прагненням до пошуку істини, толерантністю і співчуттям.

психологія Астрологія поради знаки Зодіаку цікаві факти
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
