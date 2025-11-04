Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Знаки Зодіаку, що розлучаються найчастіше — в чому їхня проблема

Знаки Зодіаку, що розлучаються найчастіше — в чому їхня проблема

Ua en ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 19:52
Оновлено: 22:26
Яким знакам Зодіаку не щастить у коханні — найчастіше розлучаються
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Знак Зодіаку формує риси характеру людини, які впливають на особисте життя. Так деякі особистості розлучаються частіше за інших, адже вони не вміють будувати довготривалі стосунки.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Які знаки Зодіаку не вміють будувати міцні стосунки

Близнюки

Такі люди мають дуже мінливий характер. З однієї сторони вони добре знають, чого хочуть від життя та партнера. Близнюки довго працюють над створенням міцного союзу, однак коли стосунки стають стабільними, вони втрачають інтерес. До того ж цей знак Зодіаку не вміє пробачати. Такі особистості здатні викреслити кохану людину зі свого життя раз і назавжди, якщо союз хоча б раз дасть тріщину.

Які знаки Зодіаку найчастіше розводяться
Погані стосунки між партнерами. Фото: Freepik

Скорпіон

Представники цього знака Зодіаку мають багато сильних і слабких сторін. У стосунках вони можуть бути уважними, відданими та турботливими. Однак варто партнерові лише трохи проявити байдужість, як Скорпіон сприйме це за сигнал для завершення стосунків. Такі особистості не уявляють життя без пристрасті та емоційності.

Діва

Цей знак Зодіаку прагне, аби все було ідеально. Він постійно оцінює партнера та може критикувати його за кожну дрібницю. Інколи Діва висуває просто недосяжні вимоги, що не під силу другій половинці. Зрештою це призводить до серйозних конфліктів. До того ж таким особистостям властиво часто сумніватися у власних почуттях чи в щирості партнера. Саме це частіше за все стає причиною розлучення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку найщасливіші. Їх оберігають вищі сили.

Також ми розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку проходить найважчі випробування. Доля їх випробовує.

психологія розлучення Астрологія знаки Зодіаку стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації