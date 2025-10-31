Які знаки Зодіаку знаходяться під захистом вищих сил — їм ніщо не зашкодить

Красива дівчина. Фото: Freepik

Деякі люди мають особливу удачу та щастя. Біди їх обходять стороною, а в житті все вдається легко. Астрологи зазначають, що йдеться про чотири знаки Зодіаку. Саме вони знаходяться під особливим захистом вищих сил.

Яких знаків Зодіаку біди обходять стороною

Рак

Представники цього знака Зодіаку мають чи не найбільший захист вищих сил. До того ж в таких особистостей гостра інтуїція, яка завжди підказує їм, як краще вчинити. Саме завдяки цьому Рак часто уникає неприємностей та ніби закритий справжнім щитом від життєвих проблем.

Терези

Представники цього знака Зодіаку навіть зі складних ситуацій завжди виходять переможцями. Доля постійно дає їм несподівані шанси та посилає потрібних людей. Терези є улюбленцями Всесвіту через свою чесність, доброту та прагнення до гармонії.

Стрілець

Представники цього знака Зодіаку — це оптимісти, яких неможливо зламати. Вони завжди вірять у краще та завдяки цьому притягують удачу. Астрологи переконані, що вищі сили оберігають Стрільця від неприємностей та допомагають йому з легкістю проходити крізь перешкоди.

Риби

Цей знак Зодіаку має особливий духовний зв'язок із вищими силами. Часто такі особистості уникають неприємностей завдяки внутрішньому голосу, що підказує, як краще вчинити. Інтуїція Риб часом межує з пророчим даром, а доброта та милосердя роблять їх улюбленцями долі.

