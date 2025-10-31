Какие знаки Зодиака находятся под защитой высших сил — им ничто не повредит

Их защищают высшие силы — знаки Зодиака, которым всегда везет
Некоторые люди имеют особую удачу и счастье. Беды их обходят стороной, а в жизни все удается легко. Астрологи отмечают, что речь идет о четырех знаках Зодиака. Именно они находятся под особой защитой высших сил.
Об этом пишет ТСН.
Каких знаков Зодиака беды обходят стороной
Рак
Представители этого знака Зодиака имеют едва ли не самую большую защиту высших сил. К тому же у таких личностей острая интуиция, которая всегда подсказывает им, как лучше поступить. Именно благодаря этому Рак часто избегает неприятностей и будто закрыт настоящим щитом от жизненных проблем.
Весы
Представители этого знака Зодиака даже из сложных ситуаций всегда выходят победителями. Судьба постоянно дает им неожиданные шансы и посылает нужных людей. Весы являются любимцами Вселенной из-за своей честности, доброты и стремления к гармонии.
Стрелец
Представители этого знака Зодиака — это оптимисты, которых невозможно сломать. Они всегда верят в лучшее и благодаря этому притягивают удачу. Астрологи убеждены, что высшие силы оберегают Стрельца от неприятностей и помогают ему с легкостью проходить сквозь препятствия.
Рыбы
Этот знак Зодиака имеет особую духовную связь с высшими силами. Часто такие личности избегают неприятностей благодаря внутреннему голосу, подсказывающему, как лучше поступить. Интуиция Рыб порой граничит с пророческим даром, а доброта и милосердие делают их любимцами судьбы.
Напомним, ранее мы писали о том, на долю каких знаков Зодиака постоянно выпадают испытания. Все дело в карме, которую им нужно пронести через жизнь.
Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака рождены для того, чтобы путешествовать. Они способны найти настоящее счастье только вдали от дома.
Читайте Новини.LIVE!